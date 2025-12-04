ETV Bharat / state

टाइगर स्टेट के बाद अब चीता स्टेट बने मध्य प्रदेश की धमक एशिया ही नहीं वर्ल्ड मैप पर

कूनो में फिलहाल 29 चीते धमाचौकड़ी मचा रहे हैं. 3 चीते गांधी सागर अभयारण्य में आजाद घूम रहे हैं. गांधी सागर में और चीतों को बसाने की योजना पर काम जारी है. भारत में दिसंबर 2025 के तीसरे सप्ताह तक अफ्रीका और 8 चीते लाने की तैयारी जोरों पर है. पहले इन चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया जाएगा. इसके बाद कुछ चीतों को नौरादेही अभ्यरण्य और गांधी सागर अभ्यारण्य में शिफ्ट किया जाएगा. इसी के मद्देनजर पिछले दिनों भारतीय वन्यजीव संस्थान के विशेषज्ञों ने नौरादेही का दौरा किया है.

लेकिन आज भारत की जमीन चीतों के लिए उपयुक्त ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर और गांधी सागर अभयारण में चीते फर्राटे भर रहे हैं. चीतों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है. अब मध्य प्रदेश में चीतों का कुनबा बढ़कर 32 तक पहुंच गया है. दिसंबर 2025 तक देश में कुल चीतों की संख्या 32 तक पहुंच गई है. इनमें से 21 भारत में जन्मे बच्चे हैं. भारतीय सरजमीं पर पैदा होने वाले चीतों की संख्या में बढ़ोतरी सुखद संकेत देता है. भारत में जन्मी मादा चीता मुखी ने पिछले महीने नवंबर में 5 स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया.

चीता प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 17 सितम्बर 2022 को पहली बार चीते छोड़े गए. नामीबिया से 8 चीतों की पहली खेप कूनो नेशनल पार्क में उतरी. चीता प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद ग्लोबल लेवल पर काम करने वाले वन्य प्राणी विशेषज्ञों का ध्यान भारत की ओर गया. क्योंकि भारत से 75 साल पहले चीते पूरी तरह से विलुप्त हो गए थे. इसलिए आशंकाएं बलवती हो रही थीं कि भारत के वातावरण में चीता सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं.

चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत में कुछ मौतों ने इन आशंकाओं को बल भी दिया. लेकिन 3 साल गुजरने के बाद अब ये साफ हो गया है कि अफ्रीकन चीतों को भारत की आबोहवा कुछ ज्यादा रास आई है. चीतों का बढ़ता कुनबा इसकी गवाही भी दे रहा है.

भोपाल : मध्य प्रदेश का पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान विश्व पटल पर उभर रहा है. चीतों की बसाहट और इनका कुनबा लगातार बढ़ने से मध्य प्रदेश को पूरे एशिया का गौरव माने जाने लगा है. पीएम मोदी द्वारा सवा 3 साल पहले मध्य प्रदेश में चीता प्रोजेक्ट की सौगात दी गई. उस समय कई वन्य प्राणी विशेषज्ञ आशंका जता रहे थे कि क्या भारत और खासकर मध्य प्रदेश की आबोहवा अफ्रीकन चीतों को रास आएगी.

हाल ही में अफ्रीकन देशों के विशेषज्ञों के साथ भारत के वन्य प्राणी विशेषज्ञों ने गांधी सागर अभयारण्य का भी दौरा किया. साथ ही संबंधित अधिकारियों को चीतों की बसाहट के लिए जरूरी तैयारियां करने के निर्देश दिए. इसके तहत विस्थापन, फेंसिंग, ग्रासलैंड मैनेजमेंट, खरपतवार हटाने के अलावा शाकाहारी जानवरों की संख्या बढ़ाने की बात है.

मध्य प्रदेश में टाइगर सफारी के बाद अब चीता सफारी भी

मध्य प्रदेश को अब तक टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है. लेकिन अब मध्य प्रदेश को चीता स्टेट के नाम से भी पहचान मिलने लगी है. मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में वन्य प्रेमी अब खुले में चीतों की धमाचौकड़ी आसानी से देख सकते हैं. कूनो नेशनल पार्क में चीता सफारी शुरू हो चुकी है.

इसके तहत बाकायदा टाइगर सफारी की तरह पर्यटक खुली जीप में कूनो के खुले जंगलों में चीतों का दीदार कर रहे हैं. कूनो के बाद बहुत गांधी सागर में चीता सफारी शुरू होगी. जैसे ही यहां चीतों की संख्या बढ़ेगी तो पर्यटक यहां भी चीतों का दीदार आसानी से कर सकेंगे.

चीता प्रोजेक्ट की सफलता पर पीएम मोदी खुश

अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में चीतों की संख्या बढ़ने पर खुशी जाहिर की. पीएम मोदी ने कहा “भारत को कई चीतों का घर होने पर गर्व है, और उनमें से काफी संख्या में भारत की ही धरती पर पैदा हुए हैं. उनमें से कई अब कुनो नेशनल पार्क और गांधी सागर सेंक्चुरी में फल-फूल रहे हैं. मुझे यह देखकर खुशी होती है कि देश में चीता टूरिज्म भी लोकप्रिय होता जा रहा है. मैं दुनिया भर से और ज्यादा वाइल्डलाइफ के शौकीन लोगों को भारत आने और चीते को उसकी पूरी शान में देखने के गवाह बनें.”

भारत में चीतों का सर्वाइवल रेट अधिक

वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट केसी मल ने बताया "मध्य प्रदेश में लगातार चीतों की बढ़ोत्तरी हो रही है. यह वन्यजीवों के साथ इंसान और पर्यावरण के लिए भी सहायक होगा. यदि चीते, बाघ और तेंदुए जैसे वन्य जीवों की संख्या बढ़ेगी, तो इससे जंगलों का भी संरक्षण होगा. हालांकि हमारे देश में अफ्रीका जैसे देशों की तरह घने जंगल नहीं हैं, इसके बाद भी मध्य प्रदेश में चीतों का सर्वाइवल रेट अधिक है. केसी मल का कहना है कि विश्व में चीतों के जीवित रहने की दर करीब 40 प्रतिशत है, जबकि मध्य प्रदेश में यह दर 61 प्रतिशत है."

नामीबिया और बोत्साना से आएंगे और चीते

वाइल्ड लाइफ पीसीसीएफ शुभरंजन सेन ने बताया, ''केंद्र सरकार कूनो के बाद मध्य प्रदेश के दूसरे जंगलों में भी चीते की टेरिटरी बढ़ाने जा रही है. नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के बोत्साना से चीते लाएं जाएंगे. इससे पहले दक्षिण अफ्रीका और केन्या से आई टीम गांधी सागर अभ्यारण्य में व्यवस्थाओं का जायजा ले चुकी है. केन्या और दक्षिण अफ्रीका से आई विशेषज्ञों की टीम अभ्यारण्य में बाड़े, क्वारंटाइन बाड़ों, हाईमास्ट कैमरा, जलस्रोत मॉनिटरिंग के लिए बनाए गए स्थल और उपचार केंद्र सहित सभी तैयारी देखी है. गांधीसागर अभयारण्य बड़े घास के मैदान, पानी की पर्याप्त उपलब्धता और प्राकृतिक कंदराओं की वजह से चीतों के लिए मुफीद है."