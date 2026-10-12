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RTI में चीतों की मौत की जानकारी देने से इंकार, विदेशी संबंधों पर प्रतिकूल असर पड़ने का जवाब

भोपाल : मध्य प्रदेश में चीतों को लाने के बाद से अब तक मौतों की जानकारी देने से वन विभाग ने हाथ खड़े कर दिए हैं. वन विभाग ने चीतों की मौत से जुड़ी जानकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत देने से साफ इंकार कर दिया है. वन विभाग ने कहा है "इससे जुड़े जानकारी जाहिर करने से विदेश के साथ भारत के संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है." चीतों की मौत से जुड़ी जानकारी आरटीआई एक्टीविस्ट अजय दुबे ने वन सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी थी.

आरटीआई एक्टीविस्ट अजय दुबे ने जनवरी 2026 में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत चीता प्रोजेक्ट को लेकर चार बिंदुओं में जानकारी मांगी थी. इसमें पूछा गया था "प्रदेश में लाए गए चीतों में से 1 जनवरी 2024 से लेकर आवेदन की तारीख तक मध्य प्रदेश में मृत हुए चीतों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उससे जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं. शुरूआती समय में जानकारी न देने पर आवेदक द्वारा प्रथम अपील की गई."

प्रथम अपील में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्य प्रदेश ने कूनो नेशनल पार्क के पदाधिकारियों को इस मामले में कार्रवाई करने के आदेश दिए थे, लेकिन प्रबंधन ने इससे जुड़ी जानकारी देने से इंकार कर दिया. प्रबंधन का कहना है "चीता प्रोजेक्ट भारत सरकार की राष्ट्रीय परियोजना है और इसको लेकर विदेशी देशों के साथ एमओयू हुआ है. जानकारी देने से इस पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है." इस पर अजय दुबे ने कहा "विभाग का जवाब समझ से परे है. आखिर चीतों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करने से विदेशी संबंधों पर किस तरह प्रतिकूल असर पड़ सकता है. यह तर्क ठीक नहीं है."

कूनो में हो चुकी 25 चीतों की मौत

प्रोजेक्ट चीता के तहत मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों को बसाया गया है. सितंबर 2022 में शुरू हुए चीता प्रोजेक्ट के तहत शुरूआत में कई झटके लगे. कूनो में कई चीतों की मौत हुई. प्रदेश में अब तक 25 चीतों की मौत हो चुकी है. सितंबर 2026 में 10 वर्षीय नामीबियाई नर चीता गौरव की इलाज के दौरान मौत हो गई थी. इसके पहले जून माह में 27 माह की भारतीय मूल की मादा चीता केजीपी 11 की मौत हो गई थी. हालांकि शुरूआती झटकों के बाद कूनो से लगातार खुशखबरी भी आती रही हैं. हाल ही में कूनो में 5 नए शावको ने जन्म लिया है, इसके बाद कूनो में चीता की संख्या बढ़कर 6 पहुंच गई है.