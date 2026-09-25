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जेल में सजा के साथ मिलेगा मानसिक इलाज, सजा नहीं, सेंट्रल जेल में शुरू हुआ साइकोलाजिकल केयर सेंटर

भोपाल सेंट्रल जेल में शुरू हुआ साइकोलॉजिकल केयर सेंटर, 3,300 कैदियों के बीच मानसिक स्वास्थ्य पर फोकस. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

BHOPAL JAIL PSYCHOLOGICAL CENTER
साइकोलॉजिकल सेंटर केयर की शुरूआत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 6:59 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों की मानसिक सेहत को लेकर पहली बार व्यवस्थित पहल शुरू की गई है. भोपाल सेंट्रल जेल में साइकोलॉजिकल केयर सेंटर की शुरुआत की गई है. यहां एंजाइटी, तनाव और अन्य मानसिक परेशानियों से जूझ रहे कैदियों की काउंसलिंग की जाएगी. राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गुजरात के विशेषज्ञ इस सेंटर के जरिए कैदियों को मनोवैज्ञानिक सहायता देंगे.

3,300 कैदियों के बीच मानसिक स्वास्थ्य पर फोकस

भोपाल सेंट्रल जेल में करीब 3,300 कैदी बंद हैं. जेल विभाग के मुताबिक इनमें कई कैदी तनाव, चिंता और मानसिक परेशानियों से जूझ रहे हैं. इन्हीं जरूरतों को देखते हुए साइकोलॉजिकल केयर सेंटर शुरू किया गया है. यहां कैदियों की नियमित काउंसलिंग की जाएगी और उनकी मानसिक स्थिति में सुधार के लिए जरूरी सहायता दी जाएगी. जरूरत के मुताबिक कैदियों को नियमित उपचार और फॉलोअप की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी.

भोपाल सेंट्रल जेल से शुरू हुआ साइकोलाजिकल केयर सेंटर (ETV Bharat)

राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ करेंगे काउंसलिंग

यह पहल मध्य प्रदेश जेल विभाग और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, गुजरात के बीच हुए समझौते के तहत शुरू की गई है. यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ जेल में पहुंचकर कैदियों की काउंसलिंग करेंगे. वहीं जरूरत के अनुसार उन्हें मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी. अगर किसी कैदी को विशेषज्ञ डाक्टर या बड़े अस्पताल में उपचार की जरूरत होगी, तो जेल विभाग उसके लिए जरूरी व्यवस्था करेगा.

भोपाल के बाद दूसरे जिलों की जेलों में भी विस्तार

BHOPAL DG VARUN KAPOOR
जेल डीजी वरुण कपूर ने किया उद्घाटन (ETV Bharat)

बता दें कि भोपाल जेल में गुरुवार को साइकोलॉजिकल केयर सेंटर का उद्घाटन जेल विभाग के डीजी वरुण कपूर ने किया. इस दौरान सेंट्रल जेल अधीक्षक मानवेंद्र सिंह भी मौजूद रहे. जेल डीजी वरुण कपूर ने कहा कि "मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को समझने और उन्हें दूर करने में यह सेंटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. उन्होंने कहा कि फिलहाल इसकी शुरुआत भोपाल से की गई है और आगे सुविधाओं और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर प्रदेश की अन्य जेलों में भी इस तरह के सेंटर शुरू किए जाएंगे. वरुण कपूर ने बताया की जेल विभाग का उद्देश्य केवल कैदियों की सुरक्षा और निगरानी तक सीमित न रहकर उनके मानसिक स्वास्थ्य और सुधारात्मक पुनर्वास पर भी ध्यान देना है.

BHOPAL JAIL PSYCHOLOGICAL CENTER
भोपाल सेंट्रल जेल में साइकोलॉजिकल केयर सेंटर शुरूआत (ETV Bharat)

देशभर में यह 9वां सेंटर

जेल डीजी ने कहा की काउंसलिंग के जरिए कैदियों में तनाव कम करने, व्यवहार संबंधी समस्याओं को समझने और जेल से बाहर आने के बाद समाज में बेहतर तरीके से पुनर्वास में भी मदद मिल सकती है." वही राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी डायरेक्टर राकेश सिंह ने कहा की "ये उनका देशभर में 9वा सेंटर है. मध्य प्रदेश जेल विभाग से MOU कर तहत इसको शुरू किया गया है."

भोपाल सेंट्रल जेल से शुरू हुई यह पहल कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. साइकोलॉजिकल केयर सेंटर के जरिए कैदियों की मानसिक स्थिति को समझने, उनकी काउंसलिंग करने और जरूरत के मुताबिक नियमित उपचार उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा. जेल विभाग की योजना है कि भोपाल के बाद सुविधाओं और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर प्रदेश की अन्य जेलों में भी इस तरह के सेंटर शुरू किए जाएं.

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