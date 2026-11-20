2 महीने से भोपाल जेल में इलाज के लिए तड़पता रहा छात्र, अस्पताल में मौत, वेंटीलेटर पर भी जंजीरों में
भोपाल सेंट्रल जेल के 21 वर्षीय युवक की मौत से बवाल, परिजनों ने जेल प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार, दो महीने से निमोनिया से पीड़ित था. रिपोर्ट-आबिद मुमताज
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 3:38 PM IST|
Updated : November 20, 2026 at 3:52 PM IST
भोपाल: राजधानी भोपाल की सेंट्रल जेल में बंद 21 वर्षीय युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई. ईश्वर नगर निवासी हर्षित राजपूत की मौत से नाराज परिजनों ने जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. परिवार का आरोप है कि हर्षित की तबीयत लंबे समय से खराब थी, लेकिन जेल के भीतर उसे समय पर समुचित उपचार नहीं दिया गया. हैरानी की बात है कि वेंटीलेटर पर होने के बाद भी उसके पैर में बेड़ियां डली हुई थी. परिजनों ने इसे अमानवीय बताते हुए जेल की मेडिकल व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं.
परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि जेल में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने पैसे मांगे थे. परिजनों का कहना है कि, यदि शुरुआती दौर में ही उसकी बीमारी को गंभीरता से लिया जाता और बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जाता, तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी. फिलहाल हर्षित की मौत के बाद जेल प्रशासन की चिकित्सा व्यवस्था और बंदियों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाएं सवालों के घेरे में हैं.
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दो महीने से निमोनिया से पीड़ित था हर्षित
परिजनों के मुताबिक, हर्षित पिछले दो महीने से निमोनिया से पीड़ित था. उनका आरोप है कि, बार-बार गुहार के बावजूद समय पर उसे इलाज नहीं मिला. जेल में रहने के दौरान उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी. परिवार का आरोप है कि उन्होंने कई बार जेल प्रशासन से उसकी बीमारी और बिगड़ती हालत की जानकारी देकर उचित उपचार कराने की मांग की, लेकिन उनकी गुहार पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया. जब युवक की हालत ज्यादा गंभीर हो गई, तब उसे उपचार के लिए हमीदिया अस्पताल पहुंचाया गया. यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
हर्षित की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया. घटना को लेकर परिजनों में आक्रोश है. परिवार का कहना है कि जेल में बंद किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है. आखिर दो महीने तक बीमारी से जूझ रहे युवक को बेहतर इलाज क्यों नहीं मिल पाया और उसकी हालत गंभीर होने तक इंतजार क्यों किया गया.
सड़क पर उतरकर न्याय की मांग
मामले ने अब राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं झुग्गी-झोपड़ी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर निकेश सिंह चौहान ने परिजनों के समर्थन में आंदोलन का ऐलान किया है. उन्होंने इस घटना को गंभीर बताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है. परिजनों और समर्थकों की ओर से हर्षित के पार्थिव शरीर को होशंगाबाद रोड पर रखकर चक्काजाम करने की तैयारी की जा रही है. उनकी मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यह पता लगाया जाए कि जेल में रहते हुए हर्षित को समय पर उपचार क्यों नहीं मिला. साथ ही, यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.''
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कस्टोडियल डेथ का मामला, न्यायिक जांच होगी
पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. वहीं जेल सुपरिंटेंडेंट मानवेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि, ''जेल में युवक को उल्टी दस्त की शिकायत थी, लगातार उसका उपचार चल रहा था. कोर्ट को भी इस बात की जानकारी दी गई थी. मामला न्यायिक अभिरक्षा में हुई मौत यानी कस्टोडियल डेथ का है, इसलिए इसकी न्यायिक जांच होगी.''
चाचा का आरोप- जेल के डॉक्टर इलाज के लिए मांगते थे पैसे
हर्षित के चाचा भरत सिंह राजपूत ने आरोप लगाया कि, ''जेल में बंद रहने के दौरान हर्षित की तबीयत लगातार खराब हो रही थी. कुछ दिन पहले जब वे उससे मिलने जेल पहुंचे तो वह ठीक से चलने की स्थिति में भी नहीं था. तबीयत और इलाज के बारे में पूछने पर हर्षित ने बताया था कि जेल के डॉक्टर इलाज करने के लिए पैसे मांगते हैं. हर्षित ने यह भी बताया था कि, अस्पताल में डॉक्टर उसकी परेशानी को गंभीरता से लेने के बजाय उसे ड्रामा करने की बात कहकर टाल देते थे. जेल में और परेशानी बढ़ने के डर से वह खुलकर शिकायत भी नहीं कर पा रहा था.''
मारपीट के मामले में जेल में बंद था हर्षित
हर्षित ईश्वर नगर का रहने वाला था और बीकॉम सेकंड ईयर में पढ़ाई कर रहा था. सितंबर में शाहपुरा थाना पुलिस ने मारपीट के एक मामले में उसे गिरफ्तार किया था. इसके बाद से वह भोपाल सेंट्रल जेल में बंद था. परिवार का दावा है कि जेल में रहने के दौरान उसकी सेहत लगातार बिगड़ती गई. परिजनों ने कई बार आवेदन देकर उसके बेहतर इलाज और अस्पताल में भर्ती कराने की मांग की, लेकिन उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया. हालत ज्यादा बिगड़ने पर बुधवार शाम उसे हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गुरुवार रात उसकी मौत हो गई.
मामले की जांच की जाएगी: पुलिस कमिशनर
भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने कहा कि, ''हम मर्ग कायम कर जांच करेंगे और बिल्कुल सही जांच होगी. यदि परिवार चाहे तो वह आवेदन दे सकते हैं आवेदन की भी जांच करवा ली जाएगी.''