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2 महीने से भोपाल जेल में इलाज के लिए तड़पता रहा छात्र, अस्पताल में मौत, वेंटीलेटर पर भी जंजीरों में

भोपाल सेंट्रल जेल में कैदी की मौत ( ETV Bharat )

भोपाल: राजधानी भोपाल की सेंट्रल जेल में बंद 21 वर्षीय युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई. ईश्वर नगर निवासी हर्षित राजपूत की मौत से नाराज परिजनों ने जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. परिवार का आरोप है कि हर्षित की तबीयत लंबे समय से खराब थी, लेकिन जेल के भीतर उसे समय पर समुचित उपचार नहीं दिया गया. हैरानी की बात है कि वेंटीलेटर पर होने के बाद भी उसके पैर में बेड़ियां डली हुई थी. परिजनों ने इसे अमानवीय बताते हुए जेल की मेडिकल व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं.

परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि जेल में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने पैसे मांगे थे. परिजनों का कहना है कि, यदि शुरुआती दौर में ही उसकी बीमारी को गंभीरता से लिया जाता और बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जाता, तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी. फिलहाल हर्षित की मौत के बाद जेल प्रशासन की चिकित्सा व्यवस्था और बंदियों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाएं सवालों के घेरे में हैं.