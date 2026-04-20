ETV Bharat / state

भोपाल सेंट्रल जेल में कैदी ने की आत्महत्या, काट रहा था उम्र कैद की सजा, नहीं मिलने आते थे परिजन

भोपाल सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी ने की आत्महत्या, जेल की गौशाला में बतौर गौसेवक करता था काम.

Bhopal Prisoner kill himself
भोपाल में कैदी ने की खुदकुशी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 20, 2026 at 3:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: गांधी नगर थाना क्षेत्र स्थित सेंट्रल जेल परिसर के पास बनी गौशाला में एक बंदी ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया. गौशाला से लौटते समय उसने आत्महत्या का कदम उठाया. उसके शरीर में हलचल देख आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. जेल प्रशासन की शिकायत पर गांधीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा बनाने के बाद मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है. अभी आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है.

2017 में मिली थी आजीवन कारावास की सजा

भोपाल की सेन्ट्रल जेल में एक उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी ने खुदकुशी कर ली. मृतक की पहचान 53 वर्षीय गुड्डु आदिवासी के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बाड़ी, रायसेन का निवासी था. वर्ष 2017 में हत्या के मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा हुई थी और वह सेंट्रल जेल में बंद था. जेल प्रशासन के अनुसार उसकी ड्यूटी गौशाला में लगी हुई थी. वह रोजाना 18 बंदियों के साथ बतौर गौसेवक काम पर जाता था.

Bhopal Central Jail Prisoner
उम्र कैद की सजा काट रहे बंदी ने की आत्महत्या (ETV Bharat)

गौशाला से लौटते समय की आत्महत्या

असिस्टेंट सुप्रिडेंट एम एन मरावी ने बताया कि "घटना वाले दिन गुड्डू रोज की तरह अन्य कैदियों के साथ गौशाला गया था. उसने गौशाला पहुंचने के बाद गायों की देखभाल की और ट्रैक्टर भी चलाया. शाम को काम खत्म कर सभी बंदी के साथ कारावास लौटने लगा, तभी रास्ते में स्थित पंप हाउस की मोटर बंद करने की जिम्मेदारी गुड्डु ने खुद ली और बाकी कैदियों को आगे बढ़ने को कहा. अन्य बंदी जेल में वापस पहुंच गए, लेकिन जब काफी देर तक गुड्डु नहीं लौटा, तो जेल प्रहरी को उसकी तलाश के लिए भेजा गया.

जेल प्रहरी जब एक अन्य कैदी के साथ पंप हाउस के पास पहुंचा, तो देखा कि गुड्डु ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन उसके बॉडी में अभी हलचल थी. जिसके बाद तुरंत उसे अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी."

गुड्डु से मिलने नहीं आते थे परिजन

जेल प्रशासन के मुताबिक गुड्डू कई सालों से आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, उसके परिजन उससे मिलने के लिए भी नहीं आते थे और न ही उसकी कभी पैरोल हुई थी. शुरुआती तौर पर पारिवारिक दूरी और मानसिक तनाव के चलते आत्महत्या करने की आशंका जाहिर की जा रही है. घटना के बाद ये भी जानकारी सामने आई है कि गुड्डू का जेल अधिकारी से विवाद भी चल रहा था. अब इस एंगल से भी पुलिस जांच की बात कह रही है.

गांधी नगर टीआई विजेंद्र मार्सकोले ने कहा कि "मर्ग कायम कर लिया गया है. खुदकुशी क्यों की, इसकी जांच कर रहे है. फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है. जांच के बाद इसका खुलासा होगा. आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है.

TAGGED:

BHOPAL CENTRAL JAIL PRISONER
BHOPAL CENTRAL JAIL
BHOPAL CENTRAL JAIL PRISONER DIED
MADHYA PRADESH NEWS
BHOPAL PRISONER KILL HIMSELF

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.