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सीएम मोहन यादव की जेल में बड़ी घोषणा, कैदियों को सजा में मिलेगी विशेष छूट

भोपाल सेंट्रल जेल में आयोजित जन्माष्टमी विशेष कार्यक्रम में पहुंचे सीएम मोहन यादव, पालने में विराजमान कान्हा को झुलाया झूला. आबिद मुमताज की रिपोर्ट.

MP PRISONERS SPECIAL REMISSION
कैदियों को सजा में मिलेगी एक महीने की छूट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 11:58 AM IST

4 Min Read
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भोपाल: राजधानी भोपाल स्थित सेंट्रल जेल में जन्माष्टमी के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल हुए. जहां उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण का पूजन किया. इसके बाद पालने में विराजमान कान्हा को झूला झुलाया. इस दौरान कैदियों को सजा में एक महीने की विशेष छूट देने की घोषणा की.

भोपाल सेंट्रल जेल में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की धूम

जन्माष्टमी के मौके पर सेंट्रल जेल में बंदियों व कैदियों द्वारा आकर्षक झांकी तैयार की गई थी. इसके साथ ही लघु नाटिका के माध्यम से भगवान श्रीकृष्ण के मथुरा कारागार में जन्म लेने की कथा का मंचन किया गया. जेल का सभागार नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की जैसे भजनों से गूंज उठा. पूरे कार्यक्रम के दौरान जेल परिसर में भक्तिमय वातावरण नजर आया.

जेलों में धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों पर जोर (ETV Bharat)

कैदियों को सजा में एक महीने की विशेष छूट

कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के कैदियों के लिए बड़ी घोषणा की. उन्होंने कहा, '' पात्र कैदियों को उनकी सजा में एक महीने की विशेष छूट दी जाएगी. इसके चलते ऐसे कैदी अपनी निर्धारित अवधि से एक महीने पहले रिहा हो सकेंगे. जेल का उद्देश्य केवल सजा देना नहीं, बल्कि बंदियों-कैदियों में सुधार लाना और उन्हें समाज की मुख्यधारा में वापस लाना भी है.'' उन्होंने बंदियों से अपील की कि जाने-अनजाने में हुई गलतियों से सीख लेकर अपने जीवन को बेहतर बनाएं.

अच्छे कार्य के लिए जेलकर्मी सम्मानित

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की विभिन्न जेलों में बेहतर कार्य करने वाले प्रहरियों, कर्मचारियों और अधिकारियों को सम्मानित किया. जेल विभाग के डीजी डॉ. वरुण कपूर ने विभाग की गतिविधियों और उपलब्धियों का प्रतिवेदन मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत किया. डीजी जेल की ओर से सीएम को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया.

जेलों में धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों पर जोर

बताया गया कि प्रदेश की जेलों में बंदियों-कैदियों के सुधार और सकारात्मक वातावरण के लिए लगातार धार्मिक, योग और अन्य सामाजिक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं. जेल में विभिन्न त्यौहारों मनाया जाता है. रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेश की जेलों में बंदियों के लिए खुली मुलाकात की व्यवस्था की गई थी. इस दौरान करीब 85 हजार परिजनों ने 27 हजार से अधिक बंदियों से मुलाकात की. बंदियों को योग सहित विभिन्न गतिविधियों में भी शामिल किया जा रहा है. सावन सोमवार के अवसर पर बंदियों द्वारा पार्थिव शिवलिंग बनाए जाने जैसी धार्मिक गतिविधियां भी आयोजित की गईं.

रिहाई नीति में संशोधन

कार्यक्रम में जेल विभाग की रिहाई नीति में किए गए संशोधन का भी उल्लेख किया गया. अब जनजातीय दिवस जैसे विशेष अवसरों पर भी अच्छे आचरण वाले पात्र बंदियों की रिहाई की जा रही है. इस नीति को लागू करने के मामले में मध्य प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है. सरकार का प्रयास है कि जेल से बाहर निकलने के बाद बंदी एक बेहतर और जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपना जीवन शुरू करें.

आरोपियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की तैयारी

सीएम मोहन ने कहा, "कई बंदी ऐसे थे जो सजा पूरी होने के बावजूद जुर्माना जमा नहीं कर पाने के कारण जेल में थे. सरकार ने ऐसे मामलों में जुर्माना जमा कराकर 50 कैदियों को जेल से आजाद कराया. जिन कैदियों के पास अपना अधिवक्ता नहीं है, उन्हें कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है. महिला बंदियों को भी विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने पर सरकार का जोर है."

जेलकर्मियों के लिए पदोन्नति और आवास की सुविधा

मोहन यादव ने आगे कहा, " जेल विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए पदोन्नति के रास्ते खोले गए हैं. साथ ही जेल कर्मचारियों के लिए आवास की सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी काम किया जा रहा है. जेल में काम करने वाले कर्मचारी और अधिकारी भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं, इसलिए उनकी सुविधाओं और कार्य परिस्थितियों का ध्यान रखना सरकार की प्राथमिकता है."

जेल डीजी वरुण कपूर ने बताया, "मुख्यमंत्री के जेल पहुंचने से बंदियों-कैदियों और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पात्र कैदियों के लिए एक माह के विशेष परिहार की घोषणा की. शासन के स्तर पर नियमों के तहत पात्र कैदियों को सजा में विशेष छूट का प्रावधान है और जन्माष्टमी के अवसर पर मुख्यमंत्री ने इसी के तहत एक माह की विशेष परिहार की घोषणा की है."

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