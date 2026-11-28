ETV Bharat / state

भोपाल जेल की गार्ड ने जेलर पर लगाया रेप का आरोप, बोली-नाइट ड्यूटी के समय वॉशरूम में दुष्कर्म

भोपाल जेल की गार्ड ने जेलर पर लगाया रेप का आरोप ( ETV Bharat )

भोपाल: सेंट्रल जेल में पदस्थ एक जेलर के खिलाफ महिला प्रहरी ने दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई है. महिला की शिकायत पर गांधी नगर थाना पुलिस ने जेलर मग्नू सिंह मरावी के खिलाफ दुष्कर्म सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है. घटना जेल परिसर में रात की ड्यूटी के दौरान होने का आरोप है. पुलिस ने शिकायत के बाद पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.