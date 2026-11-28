भोपाल जेल की गार्ड ने जेलर पर लगाया रेप का आरोप, बोली-नाइट ड्यूटी के समय वॉशरूम में दुष्कर्म
भोपाल में सेंट्रल जेल की महिला प्रहरी ने लगाया रेप का आरोप. जेलर के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की एफआईआर. आबिद मुमताज की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 6:55 PM IST
भोपाल: सेंट्रल जेल में पदस्थ एक जेलर के खिलाफ महिला प्रहरी ने दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई है. महिला की शिकायत पर गांधी नगर थाना पुलिस ने जेलर मग्नू सिंह मरावी के खिलाफ दुष्कर्म सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है. घटना जेल परिसर में रात की ड्यूटी के दौरान होने का आरोप है. पुलिस ने शिकायत के बाद पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.
महिला गार्ड ने जेलर पर लगाया रेप का आरोप
भोपाल सेंट्रल जेल में महिला गार्ड से दुष्कर्म किये जाने का मामला सामने आया है. महिला प्रहरी ने जेलर पर रेप का गंभीर आरोप लगाया है. गांधी नगर पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर जेलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है. 58 वर्षीय महिला प्रहरी का आरोप है कि, "वह शुक्रवार की रात करीब 10:30 बजे जेल परिसर में गश्त पर थी. इसी दौरान उसकी मुलाकात जेलर मग्नू सिंह मरावी से हुई. उसी दौरान जेलर ने उसके साथ अश्लील बातचीत शुरू की और फिर उसे जबरन वॉशरूम में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया."
घटना के बाद जान से मारने की धमकी देने का आरोप
महिला प्रहरी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि घटना के बाद जेलर ने उसे धमकाया. उससे कहा गया कि यदि उसने इस घटना के बारे में किसी को बताया तो उसे जान से मार दिया जाएगा. पीड़िता के मुताबिक, धमकी के कारण वह भयभीत हो गई थी. इसके बाद उसने देर रात गांधी नगर थाने पहुंचकर पुलिस को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी और शिकायत दर्ज कराई.
शिकायत मिलते ही पुलिस ने शुरू की जांच
एसीपी शशांक जैन ने बताया, "महिला प्रहरी की शिकायत पर गांधी नगर थाना पुलिस ने जेलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है. इसके अलावा जांच टीम ने सेंट्रल जेल परिसर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया. अभी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है."
एसीपी शशांक जैन के कहा, "इस मामले में जेल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग, संबंधित समय के ड्यूटी रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों की जांच की जाएगी. घटना के समय जेल परिसर में मौजूद कर्मचारियों से भी पूछताछ की जाएगी ताकि शिकायत में बताए गए घटनाक्रम की पुष्टि की जा सके."
जेलर का पक्ष नहीं आया सामने
पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता महिला प्रहरी इसके पहले भी साल 2017 में जेल के एक अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज करा चुकी है. फिलहाल इस मामले में जेलर मग्नू सिंह मरावी का पक्ष सामने नहीं आया है. पुलिस महिला गार्ड की मेडिकल रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है.