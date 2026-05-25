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शिशु मृत्यु दर में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर, 1000 में से 35 बच्चों को पहला जन्मदिन नसीब नहीं

SRS 2024 की रिपोर्ट ने चौंकाया, केरल के बाद मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा शिशुओं की हो रही मौत. भोपाल से बृजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.

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शिशु मृत्यु दर में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 25, 2026 at 3:25 PM IST

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Updated : May 25, 2026 at 4:10 PM IST

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भोपाल: नवजात बच्चों की सेहत सुधारने के सरकारी प्रयास रंग नहीं दिखा रहे. भारत सरकार की सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सांख्यिकीय रिपोर्ट 2024 के ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य प्रदेश में जन्म लेने वाले 1 हजार बच्चों में 35 बच्चे अपना पहला जन्मदिन ही नहीं मना पाते. शिशु मृत्यु दर के मामले में मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर हैं. जहां नवजात बच्चों की सबसे ज्यादा मौत होती है. मध्य प्रदेश में 28 बच्चों की मौत शुरूआत के 28 दिनों के अंदर ही हो जाती है. हालांकि पिछले 5 सालों में इन आंकड़ों में 11 अंकों का सुधार हुआ है, लेकिन इसके बाद भी मध्य प्रदेश राष्ट्रीय औसत से 11 अंक पीछे हैं.

राष्ट्रीय औसत से एमपी 11 अंक पीछे
शिशु मृत्यु दर के मामले में देश में 1 हजार जीवित नवजात बच्चों में 24 बच्चों की मौत होती है, जबकि मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा 35 है. यानी मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर का आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से 11 अधिक है. हालांकि संस्थागत प्रसव, पोषण, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की वजह से पिछले सालों में मध्य प्रदेश की स्थिति में सुधार आया है. मध्य प्रदेश में साल 2014 में शिशु मृत्यु दर प्रति हजार जीवित बच्चे पर 52 थी. साल 2017 में यह दर घटकर 46 हुई और अब यह घटकर 35 हुई है. हालांकि मध्य प्रदेश देश के तमाम राज्यों की सूची में शिशु मृत्यु दर के मामले में दूसरे स्थान पर है.

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शिशु मृत्यु दर के आंकड़े (ETV Bharat Info)

ग्रामीण इलाकों में सुधार की ज्यादा जरूरत
उधर रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में अभी सुधार की बहुत जरूरत है. स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में भी ग्रामीण क्षेत्र को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पा रहीं. प्रदेश में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर का आंकड़ा अधिक है. शहरी क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर का आंकड़ा 28, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा 37 है. खासतौर से आदिवासी जिलों छिंदवाडा, बालाघाट, सिवनी, डिंडोरी, मंडला, नरसिंहपुर, कटनी, जबलपुर क्षेत्र में शिशु मृत्यु दर 40 है. इसी तरह खरगोन बड़वानी, बैतूल, खंडवा, हरदा और बुरहानपुर में यह आंकड़ा 39 है. जो बताता है कि स्वास्थ्य और इससे जुड़ी योजनाएं पूरी तरह से जमीन पर नहीं पहुंच रहीं.

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शिशु मृत्यु दर में सुधार लाने हो रहा प्रयास (ETV Bharat)

अधिकारी बोले-लगातार किया जा रहा सुधार
स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल कहते हैं कि, ''प्रदेश में शिशु मृत्यु दर में सुधार लाने के लिए प्रदेश में 62 एसएनसीयू, 200 एनबीएसयू और मातृ नवजात देखभाल इकाईयों का विस्तार किया गया है. प्रदेश में ई शिशु पहल के जरिए मेडिकल कॉलेजों और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की नवजात इकाईयों को विशेषज्ञ टेली मेंटोरिंग से जोड़ा गया है. एम्स जैसे संस्थानों से भी मदद ली जा रही है. इसके अलावा अनमोल 2.0 जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से निगरानी की जा रही है.''

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शिशु मृत्यु दर पर कमलनाथ ने सरकार पर उठाए सवाल (ETV Bharat)

कमलनाथ ने जताई चिंता, घोटाले का लगाया आरोप
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश नवजात बच्चों की मृत्यु के मामले में चिंता जाहिर की है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X हैंडल पर ट्विट करते हुए लिख कि, ''बच्चों की मौत मामले में मध्य प्रदेश देश में पहले नंबर पर है. सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे (SRS) की हाल ही में जारी वर्ष 2024 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में 1000 में से 26 बच्चे जन्म के 28 दिन के भीतर मर जाते हैं. जबकि राष्ट्रीय औसत 18 शिशु मृत्यु दर का है. सरकारी रिपोर्ट से यह साबित होता है कि भाजपा ने प्रदेश में जो पोषण आहार घोटाला किया है, उसकी कीमत हमें नवजातों की मृत्यु से चुकानी पड़ रही है. मैं मांग करता हूं कि सरकार शिशु स्वास्थ्य को शीर्ष प्राथमिकता दे और नवजातों के जीवन की रक्षा करे.''

Last Updated : May 25, 2026 at 4:10 PM IST

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