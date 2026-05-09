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मध्य प्रदेश के 4 लाख कर्मचारियों की होने वाली है मौज, 8 वें वेतन आयोग से वेतन में बड़ा उछाल

8वें वेतन आयोग से केंद्र के कमर्चारियों के वेतन में बड़ा उछाल ( (getty image) )