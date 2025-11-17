ETV Bharat / state

सारिका में छपे किन शब्दों पर चली कैंची, इमरजेंसी थी ऐसी लिफाफे में कड़कड़ाता 5 रुपए का नोट मिला

आपतकाल में पत्र-पत्रिकाओं पर चलती थी सरकार की कैंची. अधिकारी पत्रिकाओं को पढ़कर हटवाते थे शब्द. सारिका पत्रिका पर खूब चली थी सेंसरशिप की कैंची.

EMERGENCY PERIOD CENSORSHIP STORY
आपतकाल के दौरान सारिका पत्रिका को झेलनी पड़ी थी सेंसरशिप (ETV Bharat)
भोपाल: 'वोट के रोज ताड़ी की एक बोतल और 10 रुपए मिल जाते हैं माई-बाप.' और 'काम से निपट कर चपरासी ने धड़कते दिल से लिफाफा खोला, लिफाफे में कड़कड़ाता 5 रुपए का नोट मिला.' आपातकाल के दौरान साहित्यिक पत्रिका 'सारिका' में छपी इस कहानी और व्यंग की लाइनों को क्यों हटाने का आदेश दिया गया था. इमरजेंसी के समय कैसे पत्र-पत्रिकाओं में छपी एक-एक पंक्ति सरकारी अफसरों की निगाह से होकर गुजरती थी.

एक सील से कैसे तय होता था कि पत्रिका में क्या छपेगा और क्या हटाया जाएगा. अपने दौर में साहित्य के क्षेत्र में देश की महत्वपूर्ण पत्रिकारों में गिने जाने वाली पत्रिका सारिका का 8 जुलाई, 1975 का अंक जो ठीक इमरजेंसी के बाद छपा था. इस बात का दस्तावेज है कि आपातकाल में सेंसरशिप की कैंची ने कैसे पत्रिकाओं के पन्ने के पन्ने उड़ा दिए जाते थे.

govt dictatorship during Emergency
सरकारी अधिकारी पढ़ते थे पत्रिका की एक-एक लाइन (ETV Bharat)

'लिफाफा खुला तो कड़कड़ाता 5 रुपए का नोट मिला'

आप अंदाजा लगाइए साल 1975 में 5 रुपए की कीमत क्या रही होगी. साहित्य समाज का आईना होता है. साहित्यिक पत्रिका सारिका में छपी कहानी 'सिफारिश' में बताया गया है कि किस तरह से उस दौर में भी रिश्वत का जरिया लिफाफे ही थे. इस कहानी की एक पंक्ति हैं. 'काम से निपटकर चपरासी ने धड़कते दिल से लिफाफा खोला, तो लिफाफे में कड़कड़ता हुआ 5 रुपए का नोट मिला.'

Sarika magazine censorship story
लिफाफा खुला तो कड़कड़ाता 5 रुपए का नोट मिला (ETV Bharat)

मनीष राय यादव की इस कहानी की ये पंक्तियां सरकारी सेंसर का शिकार हुईं. इस पंक्ति को सेंसरशिप के नाम पर हटा दिया गया था. इमरजेंसी लगने के करीब 1 पखवाड़े बाद 8 जुलाई को प्रकाशित सारिका की प्रति में 15 से ज्यादा पन्ने थे जिसे कहानी, व्यंग और आलेख से हटवा दिए गए थे. ये हटाई गई पंक्तियां बताती हैं कि कैसे इमरजेंसी के समय एक-एक शब्द पर गौर किया जाता था और जो अधिकारियों को ठीक नहीं लगता था उसे हटा दिया जाता था.

'वोट के रोज मिलता है 10 रुपए का नोट'

इसी साहित्यिक पत्रिका में लिखी गई एक कहानी 'जिरह' है. इस कहानी की एक पंक्ति जो सेंसर कर दी गई, वो पंक्ति काबिल ए गौर है. ये पंक्ति कहती है 'वोट के रोज ताड़ी की बोतल और 10 रुपए मिल जाते हैं माई-बाप.' इस पंक्ति को भी इमरजेंसी के दौरान हटवा दिया गया था. 1975 में छपी ये पत्रिका अब माधव राव सप्रे संग्रहालय का हिस्सा है.

govt dictatorship during Emergency
वोट के रोज मिलता है 10 रुपए का नोट (ETV Bharat)

वरिष्ठ पत्रकार लेखक और सप्रे संग्रहालय के संस्थापक विजय दत्त श्रीधर कहते हैं, "सारिका पत्रिका उस समय साहित्य के क्षेत्र में नई कहानी का उद्गोष बनकर आई थी. हमारे पास ये पत्रिका 1961 के प्रकाशन से मौजूद है, लेकिन 8 जुलाई 1975 का ये अंक इस वजह से संग्रहणीय है कि आपातकाल के जो किस्से आज की पीढ़ी ने सुने हैं वो जान पाएंगे और देख पाएंगे कि उस दौर में सेंसरशिप किस तरह से होती थी."

अधिकारियों द्वारा 13 पन्नों में लिखा गया डिलीट इट

सारिका के 13 पन्ने ऐसे थे जो सेंसरशिप के दायरे में आए. जिन पर लिखी गई सामग्री को अनुचित माना गया. अधिकारियों ने आपत्तिजनक लाइनों को लाल और काली पेन से हाइलाइट कर उसे हटाने का आदेश दिया. इनमें कुछ शब्द थे जिन्हें हटा भी दिया गया. मिसाल के तौर पर प्रधानमंत्री, मंत्री, समाजवाद, समाजवादी इस तरह के जो शब्द थे उन्हें हटाने के लिए कहा गया था. वहीं एक व्यंग्य का हिस्सा एक पंक्ति जिसमें लिखा गया था 'भत्ते एवं भेट आदि के रूप में एक बड़ी रकम प्राप्त हो जाती है तथा सरकार का प्रचार भी हो जाता है.'

Emergency magazine censorship
जिन शब्दों या पंक्तियों को हटना होता था उसे अधिकारी हाइलाइट कर देते थे (ETV Bharat)

इस पूरी पंक्ति को भी हटा दिया गया. कैलाश चंद्र सक्सेना की कृति 'नकचा पंच' भी हटाई गई. विजय दत्त श्रीधर बताते हैं, "जिन शब्दों को हटाना होता था उसे अधिकारी लिखकर दे देते थे. आप देखेंगे कि जिन शब्दों पर अफसरों द्वारा सेंसर लगाया गया या जिन पंक्तियों को हटवाया गया उसमें आपत्तिजनक जैसा कुछ नहीं था. इसके लिए कोई तय गाइडलाइन नहीं थी, लेकिन उन्हें उस समय जो भी लगता था कि ये सरकार को बुरा लग सकता है, उसे हटा दिया जाता था."

चीफ डायरेक्टर लिखते थे सब्जेक्ट टू डिलीशन

इस पत्रिका में जिन लेखकों की कहानी, व्यंग्य के हिस्से या पूरी कहानी ही हटाई गई, उसमें बाकायदा अधिकारी पंक्ति पर लाल या काले पेन से निशान लगाते और फिर नीचे लिख देते थे 'सब्जेक्ट टू डिलीशन'. इसके साथ अधिकारी की सील भी इसमें होती थी. विजय दत्त श्रीधर उस पूरी प्रक्रिया के बारे में बताते हैं.

उन्होंने बताया कि "आपातकाल लग जाने के बाद पत्र-पत्रिकाओं के अंक सरकारी अनुमति के लिए जाते थे. सरकारी अफसर बकायदा उसे चेक करते थे. सील लगाते थे. फिर बताते थे इस अंक में से ये शीर्षक हटाना पड़ेगा, ये पंक्ति हटानी है अथवा ये पूरा पैराग्राफ ही हटाना है. ये उन पर निर्भर था कि वे क्या हटवा देंगे. उसके बाद सील भी लगती थी."

Emergency magazine censorship
पंक्ति को हाइलाइट करके नीचे लिख देते थे डिलीट इट (ETV Bharat)

वे बताते हैं कमलेश्वर बड़े लेखक थे. पहले मोहन राकेश के संपादन में सारिका छपी. फिर कमलेश्वर संपादक हुए, तो उन्होंने ये भी किया. जहां पर अफसरों ने काली लकीरें खींची थी उसे काले हिस्से के तौर पर ही छाप दिया. उन्होंने कहा कि इतना समय नहीं बचा कि अब उसे हटाकर उसकी जगह कुछ दूसरा छापें. वो काले हिस्से भी उस समय आपातकाल और इमरजेंसी के प्रतिरोध के साक्ष्य बन गए."

आलोक त्यागी ने सप्रे संग्रहालय को भेंट किया ये दुर्लभ अंक

शायर आलोक त्यागी ने सप्रे संग्रहालय को सारिका पत्रिका का ये दुर्लभ अंक भेंट किया है. असल में ये अंक भारत में लगी इमरजेंसी के बाद का पहला अंक है. 25 और 26 जून 1975 की दरमियानी रात इमरजेंसी लगी थी. ये अंक आठ जुलाई 1975 का है. इस समय सारिका पत्रिका के संपादक कमलेश्वर थे और आलोक त्यागी विख्यात साहित्यकार कमलेश्वर के दामाद हैं और हिंदी गजल के शायर दुष्यंत कुमार के बेटे हैं. विख्यात साहित्यकार कमलेश्वर से पहले कथाकार मोहन राकेश ने पत्रिका सारिका का संपादन किया था.

EMERGENCY MAGAZINE CENSORSHIP
SARIKA MAGAZINE CENSORSHIP STORY
GOVT DICTATORSHIP DURING EMERGENCY
EMERGENCY PERIOD CENSORSHIP STORY

