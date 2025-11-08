ETV Bharat / state

सावधान! CCTV कैमरों पर हैकर्स की नजर, सिक्योरिटी के लिए एडवाइजरी जारी, फॉलो कर करें बचाव

भोपाल में सीसीटीवी कैमरों को लेकर नई एडवाइजरी ( ETV Bharat )

भोपाल: गुजरात के राजकोट में एक मैटरनिटी अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों को हैक करने का मामला सामने आया है. जिसमें हैकर्स ने महिलाओं के अत्यंत निजी और संवेदनशील वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था और बाद में इस क्लिप को सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कर दिया. ऐसी घटनाएं भोपाल में न हो, इससे बचने के लिए भोपाल संभागायुक्त हरिनायाणचारी मिश्र ने सीसीटीवी को लेकर एडवाइजरी जारी की है. जिसका पालन करने के निर्देश पुलिस कमिश्नर ने दिए हैं.

सीसीटीवी का डिफॉल्ट यूजरनेम और पासवर्ड जरूर बदलें

संभागायुक्त मिश्र ने बताया कि राजकोट में हुई घटना दर्शाती है कि हमारे घरों, दुकानों, अस्पतालों और कार्यालयों में लगे सुरक्षा कैमरे सायबर अपराधियों के लिए जासूसी का एक आसान जरिया बन सकते हैं. वहीं आपकी थोड़ी सी सावधानी आपको और आपके परिवार को बड़े सायबर अपराध का शिकार होने से बचा सकती है.

क्योंकि राजकोट वाले मामले में हैकिंग का मुख्य कारण सीसीटीवी कैमरे का डिफॉल्ट यूजरनेम और पासवर्ड न बदलना था, जिसका फायदा उठाकर हैकर्स ने आसानी से कैमरों का पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया. यदि किसी के साथ ऐसी घटना होती है, तो भोपाल साइबर सेल हेल्पलाइन नंबर 9479990636 शिकायत कर सकता है.

हैकिंग से बचने के लिए इस गाइडलाइन का करें पालन

डिफॉल्ट पासवर्ड तुरंत बदलें- यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है. कैमरा इंस्टॉल करवाते ही कंपनी द्वारा दिया गया डिफ़ॉल्ट पासवर्ड बदलकर एक मजबूत और लंबा पासवर्ड (जिसमें अक्षर, अंक और चिन्ह शामिल हों) बनाएं.