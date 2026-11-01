पत्नी के शौक पूरे करने कर्मचारी ने शोरूम से चुराई 23 लाख की लग्जरी कार, GPS से मिली लोकेशन
भोपाल में कार शोरूम कर्मचारी ने चुराई लग्जरी कार. ग्राहक के पहुंचने पर एक महीने बाद खुला राज, आरोपी गिरफ्तार. आबिद मुमताज की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 10:04 PM IST
भोपाल: राजधानी में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पत्नी के महंगे शौक पूरे करने के लिए एक शोरूम कर्मचारी ही कार चोर बन गया. कर्मचारी ने शोरूम से करीब 23 लाख रुपये कीमत की लग्जरी कार चोरी कर ली और किसी को भनक तक नहीं लगी. कर्मचारी ने लग्जरी कार को ग्राहक के नाम पर बुकिंग दिखाकर शोरूम से बाहर निकाला और फिर लेकर फरार हो गया. कंपनी के स्टॉक वेरिफिकेशन के बाद कार की जीपीएस लोकेशन से इस साजिश का पर्दाफाश हुआ. आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
शोरूम कर्मचारी ने चुराई चमचमाती लग्जरी कार
मामला भोपाल के निजी कार शोरूम का है. यहां एक कर्मचारी गजेंद्र सिंह उर्फ ऋषि आनंद पिछले करीब एक साल से नौकरी कर रहा था. इसी दौरान उसे शोरूम की कार्यप्रणाली, गाड़ियों की बुकिंग और डिलीवरी से जुड़ी पूरी जानकारी थी. इस कर्मचारी की पत्नी को महंगी और लग्जरी कारों का शौक था. पत्नी के इसी शौक को पूरा करने के लिए उसने चोरी की योजना बनाई.
ग्राहक की बुकिंग के नाम पर शोरूम से निकाली कार
कर्मचारी गजेंद्र सिंह ने शोरूम में ग्राहक के नाम पर लग्जरी कार की बुकिंग दिखाई. इसके बाद मौका पाकर करीब 23 लाख रुपये कीमत की कार शोरूम से बाहर निकाल ली और लेकर फरार हो गया. शुरुआत में शोरूम प्रबंधन को इसकी भनक नहीं लगी, लेकिन जब कंपनी ने गाड़ियों का स्टॉक मिलाया तो एक कार गायब मिली. इसके बाद शोरूम में हड़कंप मच गया और मामले की जांच शुरू की गई.
'25 सितंबर 2026 को चोरी हुई थी कार'
अशोका गार्डन थाने के सब इंस्पेक्टर ओंकार सिंह ने बताया, "लग्जरी कार शोरूम के एक कर्मचारी ने चोरी की थी. निजी शोरूम में काम करने वाले गजेंद्र सिंह उर्फ ऋषि आनंद ने करीब 23 लाख रुपये कीमत की महंगी कार चोरी कर ली थी. यह कार 25 सितंबर 2026 को शोरूम की पार्किंग से निकाली गई लेकिन शोरूम प्रबंधन को इसकी जानकारी 30 अक्टूबर को तब लगी जब ग्राहक के पहुंचने पर गाड़ी की डिलीवरी देने के लिए कागजी कार्रवाई और स्टॉक का मिलान किया जा रहा था. रिकॉर्ड में कार मौजूद थी लेकिन पार्किंग में गाड़ी नहीं मिली. इसके बाद शोरूम के सीसीटीवी खंगाले गए. फुटेज में कार पार्किंग से बाहर जाती दिखाई दी."
'जीपीएस से मिली कार की लोकेशन, आरोपी गिरफ्तार'
सब इंस्पेक्टर ओंकार सिंह ने बताया, "कंपनी की ओर से कार में लगे जीपीएस की लोकेशन ट्रेस की गई तो उसकी लोकेशन आशिमा मॉल के आसपास मिली. इसके बाद शोरूम की टीम मौके पर पहुंची तो वहां चोरी की गई कार मिल गई. कार मिलने के बाद 31 अक्टूबर को शोरूम मैनेजर की ओर से रिपोर्ट लिखवाई गई. इसके बाद आरोपी कर्मचारी गजेंद्र सिंह उर्फ ऋषि आनंद को गिरफ्तार किया गया. इस मामले में पूछताछ के बाद शनिवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया, इसके बाद जेल भेज दिया गया."
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पत्नी के शौक के लिए बना चोर
अशोका गार्डन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी गजेंद्र उर्फ ऋषि आनंद को गिरफ्तार कर लिया है. सब इंस्पेक्टर ओंकार सिंह ने बताया, "आरोपी ने पत्नी के शौक पूरे करने के लिए कार चोरी की, इस बात की पुष्टि पूछताछ में नहीं हुई है. पुलिस अब चोरी के पीछे की वास्तविक वजह और इस वारदात में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका की भी जांच कर रही है."