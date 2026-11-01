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पत्नी के शौक पूरे करने कर्मचारी ने शोरूम से चुराई 23 लाख की लग्जरी कार, GPS से मिली लोकेशन

शोरूम कर्मचारी ने चुराई चमचमाती लग्जरी कार ( ETV Bharat )

भोपाल: राजधानी में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पत्नी के महंगे शौक पूरे करने के लिए एक शोरूम कर्मचारी ही कार चोर बन गया. कर्मचारी ने शोरूम से करीब 23 लाख रुपये कीमत की लग्जरी कार चोरी कर ली और किसी को भनक तक नहीं लगी. कर्मचारी ने लग्जरी कार को ग्राहक के नाम पर बुकिंग दिखाकर शोरूम से बाहर निकाला और फिर लेकर फरार हो गया. कंपनी के स्टॉक वेरिफिकेशन के बाद कार की जीपीएस लोकेशन से इस साजिश का पर्दाफाश हुआ. आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

शोरूम कर्मचारी ने चुराई चमचमाती लग्जरी कार मामला भोपाल के निजी कार शोरूम का है. यहां एक कर्मचारी गजेंद्र सिंह उर्फ ऋषि आनंद पिछले करीब एक साल से नौकरी कर रहा था. इसी दौरान उसे शोरूम की कार्यप्रणाली, गाड़ियों की बुकिंग और डिलीवरी से जुड़ी पूरी जानकारी थी. इस कर्मचारी की पत्नी को महंगी और लग्जरी कारों का शौक था. पत्नी के इसी शौक को पूरा करने के लिए उसने चोरी की योजना बनाई.