भोपाल में 40 फीट गहरे कुएं में गिरी कार, सवार 4 युवकों ने कांच तोड़ बचाई जान, ढाई घंटे चला रेस्क्यू
भोपाल के निपानिया जाट में दिल दहलाने वाला हादसा. कुएं में गिरे 4 कार सवारों की जान बचना बड़ा चमत्कार. आबिद मुमताज की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 6:44 PM IST
भोपाल : राजधानी भोपाल के निपानिया जाट में शनिवार तड़के 4 बजे दिल दहलाने वाला हादसा हुआ. एक कार में चार युवक सवार थे. रास्ते में कार अचानक अनियंत्रित होकर 40 फीट गहरे पानी से भरे कुएं में जा गिरी. कुएं में गिरते ही सवार 4 युवकों की जान पर बन आई. चारों युवकों ने गजब की हिम्मत दिखाते हुए कार के कांच तोड़े और शोर मचाया. शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और फिर रेस्क्यू शुरू किया.
हौसले और जांबाजी से बड़ा हादसा टला
कुएं में गिरे चारों युवकों ने पहले कार के कांच तोड़े और बाहर निकले. चारों को तैरना आता था. इसलिए उन्होंने तैरते हुए बचाने की आवाजें जोर से लगाईं. संयोग ही था कि पास से ही कुछ ग्रामीण गुजर रहे थे. उन्होंने आवाजें सुनकर कुएं के पास जाकर देखा तो घबरा गए. ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी. साथ ही ग्रामीणों को शोर मचाकर व फोन करके बुलाया. कार में प्रेम सिंह लोधी, ज्ञान सिंह लोधी समेत चार युवक सवार थे. गनीमत रही कि हादसे में चारों की जान बच गई. चारों लोग ज्यादा घायल भी नहीं हुए. उन्हें खरोंचें जरूर आईं.
कुएं में पानी भरा होने से रेस्क्यू में मुश्किलें
सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण और पुलिस मौके पर पहुंची. कुआं करीब 40 फीट गहरा और पानी से भरा होने के कारण रेस्क्यू में काफी मशक्कत करनी पड़ी. क्रेन की मदद से करीब ढाई घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया. इस प्रकार चारों युवकों के कुएं से निकालने के बाद कार को भी निकाला गया. कार भी ज्यादा क्षतिग्रस्त नहीं हुई. चारों युवकों को सुरक्षित निकालने के बाद ग्रामीणों और पुलिस ने राहत की सांस ली.
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पुलिस ने हादसे की जांच शुरू की
रेस्क्यू के दौरान मौके पर मौजूद जिला पंचायत उपाध्यक्ष मोहन सिंह जाट ने निपानिया जाट से कनेरा जाने वाले मार्ग पर रात में भारी वाहनों के संचालन पर नाराजगी जताई. उनका कहना है "इस रास्ते पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं. इसके बावजूद भारी डंपरों की आवाजाही पर प्रभावी रोक नहीं लगाई गई. इस संबंध में कलेक्टर और एसपी को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की थी."
उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि रात के समय इस मार्ग से गुजरने वाले गिट्टी-मुरम के डंपरों की आवाजाही की जांच कराई जाए. ईटखेड़ी थाना प्रभारी आशीष सप्रे ने बताया "राहत की बात ये है कि चारों युवक सुरक्षित हैं. हादसे कैसे हुआ? कौन जिम्मेदार है? इसकी जांच की जा रही है."