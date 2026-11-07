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भोपाल में 40 फीट गहरे कुएं में गिरी कार, सवार 4 युवकों ने कांच तोड़ बचाई जान, ढाई घंटे चला रेस्क्यू

भोपाल में 40 फीट गहरे कुएं में गिरी कार, ढाई घंटे रेस्क्यू ( ETV BHARAT )

भोपाल : राजधानी भोपाल के निपानिया जाट में शनिवार तड़के 4 बजे दिल दहलाने वाला हादसा हुआ. एक कार में चार युवक सवार थे. रास्ते में कार अचानक अनियंत्रित होकर 40 फीट गहरे पानी से भरे कुएं में जा गिरी. कुएं में गिरते ही सवार 4 युवकों की जान पर बन आई. चारों युवकों ने गजब की हिम्मत दिखाते हुए कार के कांच तोड़े और शोर मचाया. शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और फिर रेस्क्यू शुरू किया.

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