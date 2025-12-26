ETV Bharat / state

दो राज्यों से मध्य प्रदेश में गांजा सप्लाई का सॉलिड नेटवर्क, फिल्म पुष्पा की तर्ज पर तस्करी

मध्य प्रदेश में गांजा तस्करी बड़ा सिरदर्द. रोजाना तस्कर पकड़ने के बाद भी नेटवर्क नहीं टूट रहा. अब फिर भोपाल में ट्रक से गांजा जब्त.

cannabis smuggling network
ओडिशा से मध्य प्रदेश में गांजा सप्लाई, ट्रक जब्त (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 26, 2025 at 4:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल : मध्य प्रदेश में गांजा तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है. खतरनाक ड्रग्स की तस्करी और गांजे की तस्करी के लिए माफिया ने बाकायदा रूट बना रखे हैं. इनका नेटवर्क भी तगड़ा है. रोजाना ड्रग्स पकड़ा जाता है और तस्कर भी पकड़े जाते हैं, इसके बाद भी इनका नेटवर्क जस का तस बना हुआ है. खास बात ये है कि इन दोनों प्रकार की तस्करी के लिए अलग रूट और अलग नेटवर्क हैं.

ओडिशा व उत्तराखंड से मध्य प्रदेश में गांजा सप्लाई

मध्य प्रदेश में शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता हो, जब गांजा तस्करी का मामला न पकड़ा जाता हो. वाहनों में भरकर कई क्विंटल गांजा जब्त किया जा रहा है. तस्करी भी फिल्म पुष्पा की तर्ज पर की जा रही है. वाहनों में गांजे को इस प्रकार छुपाया जाता है कि इसे पकड़ना काफी मुश्किल होता है. गांजा तस्करी के लिए ओडिशा से वाया छत्तीसगढ़ होकर मध्य प्रदेश में सप्लाई किया जा रहा है.

एसटीएफ एसपी राजेश सिंह भदौरिया (ETV BHARAT)

अब तक जितने केस गांजा तस्करी के पकड़े गए, उनमें यही निकलकर सामने आया कि भारी मात्रा में गांजा ओडिशा से लाया जाता है. इसके अलावा उत्तराखंड से गांजे की तस्करी मध्य प्रदेश तक हो रही है.

एमडीएम ड्रग्स की सप्लाई राजस्थान से

वहीं, एमडीएम जैसे जानलेवा ड्रग्स की तस्करी मध्य प्रदेश में राजस्थान से होती है. इसका रूट मध्य प्रदेश व राजस्थान के बॉर्डर पर मंदसौर, रतलाम व नीमच जिले से हैं. एमडीएम ड्रग्स जितने मामले पकड़े गए, उनमें पूछताछ में ये बात निकलकर सामने आई कि राजस्थान से इसे यहां लाया जाता है. और आगे बढ़ाकर तस्कर इसे गुजरात तक सप्लाई करते हैं.

cannabis smuggling network
ट्रक में इस तरह छिपाकर रखा था गांजा (ETV BHARAT)

ट्रक से 6 क्विंटल गांजा बरामद

मध्य प्रदेश एसटीएफ ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ओडिशा से मध्य प्रदेश लाए जा रहे 6 क्विंटल गांजे को जब्त किया है. ये गांजा एक ट्रक के जरिए तस्करी कर लाया जा रहा था. ट्रक चालक सहित दो आरोपी अंकित विश्वकर्मा और धनंजय सिंह पटेल को गिरफ्तार किया गया है.

भोपाल में एसटीएफ एसपी राजेश सिंह भदौरिया ने बताया "STF जबलपुर इकाई को सूचना मिली थी कि ओडिशा से भारी मात्रा में गांजा मध्य प्रदेश के रास्ते उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा है. अनूपपुर के घने जंगल मार्ग पर घेराबंदी कर संदिग्ध ट्रक को रोका गया."

ट्रक में लोहे की चादरों के बीच मादक पडार्थ

जांच के दौरान पाया कि ट्रक में लोहे की चादर से विशेष रूप से बनाया गया हिडिन कम्पार्टमेंट में गांजे के पैकेट छिपाकर रखे गए हैं. जब्त किए गए गांजे की बाजार कीमत लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपये है. पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि यह गांजा नए साल के जश्न को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पब और बारों में सप्लाई किया जाना था.

STF SP राजेश भदौरिया ने बताया "जल्द ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी. ओडिशा से गांजा लाकर एमपी और यूपी में सप्लाई किया जा रहा है."

TAGGED:

MP STF SEIZED CANNABIS TRUCK
CANNABIS SMUGGLING FROM ODISHA
MDMA DRUG FROM RAJASTHAN
SMUGGLING LIKE FILM PUSHPA
CANNABIS SMUGGLING NETWORK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.