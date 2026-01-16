ETV Bharat / state

अमित शाह ने दिया मध्य प्रदेश पुलिस को टारगेट, एक्शन प्लान बनाओ, समय पर चाहिए रिजल्ट

मध्य प्रदेश को ड्रग्स मुक्त बनाने पुलिस ने बनाई रणनीति ( ETV BHARAT )

डीजीपी कैलाश मकवाना ने बताया "पिछले हफ्ते केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल नारकोटिक्स कोऑडिनेशन की बैठक बुलाई थी. इसमें मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों के डीजीपी और मुख्य सचिव वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जुड़े. गृह मंत्री ने जैसा नक्सल विरोध अभियान के लिए टारगेट मार्च 2026 दिया था, वैसा ही अगला अभियान एक अप्रैल 2026 से शुरू होगा."

उन्होंने इस अभियान में अभी से तैयार होने के लिए कहा है. डीजीपी मकवाना ने बताया "नशे के खिलाफ इस अभियान के लिए मध्य प्रदेश पुलिस के नारकोटिक्स विंग के एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं."

भोपाल : नक्सल अभियान की सफलता के बाद अब मध्य प्रदेश सहित देशभर में नशे के खिलाफ एक्शन शुरू होने जा रहा है. केन्द्र सरकार ने इसके लिए तारीख और समय सीमा सभी राज्यों के पुलिस अधिकारियों को बता दी है. आईपीएस मीट 2026 में जुटे प्रदेश भर के आईपीएस अधिकारियों को मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना ने इस अभियान की सूचना दी.

यह अभियान अगले 03 साल तक चलेगा. अभियान के तहत नशीले पदार्थ को न सिर्फ प्रदेश, बल्कि देश से मुक्त करना है. अभियान में सभी को सुनियोजित तरीके से काम करने की जरूरत है.

मध्य प्रदेश में बढ़ रहा ड्रग्स का जाल

मध्य प्रदेश में परंपरागत नशीले पदार्थों के अलावा कई नए तरह के नशीले पदार्थों का उपयोग बढ़ा है. इसके साथ ही नशे के कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई भी की जा रही है. सितंबर 2025 में जारी हुई एनसीबी 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में सिंथेटिक्स ड्रग्स जैसे एटीएस यानी एम्फैटेमिन टाइप स्टिमुलेट्स, एमडीएमए, मेफेड्रोन, मेथाडोन का उपयोग बढ़ा है.

इसकी जब्ती के मामले भी 6 गुना तक बढ़े हैं. साल 2024 में देश में 11 हजार 994 किलोग्राम सिंथेटिक्स ड्रग्स जब्त किया गया है, जबकि साल 2019 में 1890 किलोग्राम ही ऐसे ड्रग्स की जब्ती हुई थी. ये आंकड़े बताते हैं कि ऐसे ड्रग्स की मांग कितनी तेजी से बढ़ी है.

मध्य प्रदेश में लगातार पकड़ी जा रही नशे की फैक्ट्री

मध्य प्रदेश में एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री लगातार पकड़ी जा रही है. ताजा मामला प्रदेश के रतलाम में सामने आया है. पुलिस ने एक घर में छापामार कार्रवाई कर 10 किलो से ज्यादा तैयार एमडी ड्रग्स बरामद की है. इसकी कीमत करीबन 3 करोड़ रुपए आंकी जा रही है. इसके अलावा बंदूक, कारतूस जब्त किए गए.