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भोपाल पुलिस कमिश्नर के एक आदेश से ड्रग्स शौकीनों को झटका, गुमटी दुकानदार रहें सचेत

भोपाल में नशे खिलाफ पुलिस ने एक और एक्शन लिया. स्मोकिंग रोल पर बैन. सभी थाना प्रभारियों को कमिश्नर के निर्देश.

Bhopal ban smoking rolls
भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 2:41 PM IST

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भोपाल: राजधानी में पुलिस नशा के खिलाफ अभियान छेड़े है. इसी मुहिम के तहत कई ड्रग्स तस्करों को पकड़ा गया है. अब दुकानों पर बिकने वाले स्मोकिंग रोल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. स्मोकिंग रोल बेचने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी. भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्मोकिंग रोल बिक्री के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश सभी थाना प्रभारियों को दिए हैं.

युवाओं में बढ़ रही ड्रग्स लेने की लत

भोपाल में नशे के खिलाफ पुलिस ने अब सख्त रुख अपना लिया है. भोपाल की नगरीय क्षेत्र की सीमा में अब रोलिंग पेपर, गोगो स्मोकिंग कोन और पर्फेक्ट रोल जैसे उत्पादों की बिक्री नहीं हो सकेगी. पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने साफ कर दिया है "स्मोकिंग रोल रखने वाले और बेचने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा. गली-मोहल्ले में पान की दुकानें, किराना स्टोर, चाय की दुकान पर आसानी से स्मोकिंग रोल मिल रहे हैं."

भोपाल में स्मोकिंग रोल पर बैन (ETV BHARAT)

पुलिस का मानना है कि इनके खुलेआम मिलने से न केवल युवाओं में नशे की लत बढ़ रही है, बल्कि इससे कानून-व्यवस्था और स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है. इन चीजों के जरिए नशीले पदार्थों के सेवन को बढ़ावा मिलता है.

Bhopal ban smoking rolls
स्मोकिंग रोल बिक्री के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश (ETV BHARAT)

पुलिस का गश्ती दल करेगा सख्त निगरानी

भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने कहा "स्मोकिंग रोल पेपर से ड्रग्स ली जा रही है. गांजा भरकर युवा नशा कर रहे हैं. इनका नशे के इस्तेमाल के आलावा कोई यूज़ नहीं है. इसलिए युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए इसको बैन किया गया है. हमारी पेट्रोलिंग पार्टी लगतार नज़र रखे हुए हैं. यदि कोई भी दुकानदार इसे रखता है या बेचता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी."

हालांकि सवाल यह है कि इस फैसले का जमीनी असर कितना दिखेगा, क्या सच में शहर की छोटी दुकानों से ये स्मोकिंग किट गायब हो जाएगी, या फिर चोरी-छिपे बिक्री का सिलसिला जारी रहेगा.

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