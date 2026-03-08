ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में गजब की टैक्स चोरी, ऑटो-कार से 400 क्विंटल आटे का परिवहन, CAG रिपोर्ट में खुलासा

रिपोर्ट: बृजेंद्र पटेरिया

भोपाल: मध्य प्रदेश कई मामलों में गजब है. अब एक गजब कारनामा फिर सामने आया है. मध्य प्रदेश में व्यापारियों ने 74 क्विंटल से ज्यादा आटा ऑटो से ही परिवहन कर डाला. यही नहीं 300 क्विंटल आटा और तिलहन को कार से दिल्ली तक भेज दिया. जीएसटी में चोरी का यह कारनामा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने पकड़ा है. जीएसजी के रिपोर्ट में सामने आया है कि व्यापारियों ने टैक्स बचाने के लिए स्कूटर तक पर ईवे बिल जनरेट कर डाले और इन पर भारी भरकम सामान का परिवहन भी दिखा दिया. सीएजी ने इसे वाहनों की क्षमता से परे बताते हुए टैक्स में चोरी बताया है.

स्कूटर पर 7 हजार से ज्यादा चादरें भेजना बताया

सीएजी ने टैक्स चोरी के लिए संदिग्ध परिवहन के कई मामले पकड़े हैं. सीएजी की रिपोर्ट में सामने आया है कि व्यापारियों ने एक्टिवा, चोरी के वाहन, ब्लैकलिस्टिड वाहन और कार तक से परिवहन दिखाया. इंदौर 3 वृत के एक प्रकरण में सामने आया कि दो पहिया वाहन क्रमांक एमएच-46 बीजी 2879 से 7556 चादरों का परिवहन दिखाया गया.

डेटाबेस के साथ वाहन का मिलान, निकली गड़बड़ी

ऑडिट विभाग के अधिकारियों ने जब इस वाहन नंबर का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वाहन डेटाबेस के साथ वाहन का मिलान किया, तो गड़बड़ी सामने आई. पता चला कि जिस वाहन से 7 हजार 556 चादरों का परिवहन दिखाया गया, वह मोटर साइकिल/स्कूटर है. इसी तरह पीथमपुर में वाहन क्रमांक एमएच 46 बीएन 3925 से 335 किलो कैमिकल का परिवहन दिखाया गया. जांच में यह वाहन होंडा एक्टिवा निकली, इसी तरह कई और गड़बड़ियां सामने आई हैं.