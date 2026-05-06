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मंत्री रहें तैयार, मोहन यादव करेंगे परफॉर्मेंस चेक, 4 दिन रिव्यू के बाद बनेगा रिपोर्ट कार्ड

भोपाल: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के ढाई साल पूरे होने जा रहे हैं. सरकार का आधा समय पूरे होने पर मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन अब अपने मंत्रियों की परफाॅर्मेंस का रिव्यू करने जा रहे हैं. मुख्यमंत्री एक-एक मंत्रियों के विभागों की समीक्षा करेंगे. साथ ही प्रभार वाले जिलों की उपलब्धियों को भी देखेंगे. मंत्रियों का परफाॅर्मेंस रिव्यू संभवता 8 मई से शुरू हो सकता है, जो चार दिनों तक चलेगा. मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर मंत्रियों को संकेत दे दिया है. उधर मंत्रियों की परफाॅर्मेंस रिव्यू को संभावित मंत्रीमंडल विस्तार से भी जोड़कर देखा जा रहा है.

समन्वय बनाने होगा प्रशिक्षण

बताया जा रहा है कि, मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों से विभागों को लेकर चर्चा करेंगे. मंत्रियों से उनके पसंदीदा अधिकारियों के बारे में भी जानकारी ली जाएगी कि किसी अधिकारी के साथ उन्हें काम करने में कठिनाई तो नहीं आ रही. मंत्रियों की राय के बाद विभागों में अधिकारियों का फेरबदल किया जाएगा. कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने इसको लेकर संकेत दे दिए हैं. मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से कहा है कि, ''12 मई के पहले मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों की जिला विकास समितियों की बैठक कर लें, ताकि जिलों में काम की गति बढ़ाई जा सके, साथ ही विकासात्मक कार्यों में और तेजी लाई जा सके. इससे जिलों में आने वाली समस्याओं का भी निराकरण हो सकेगा.''