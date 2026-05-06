मंत्री रहें तैयार, मोहन यादव करेंगे परफॉर्मेंस चेक, 4 दिन रिव्यू के बाद बनेगा रिपोर्ट कार्ड
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव देखेंगे मंत्रियों की कार्यप्रणाली, जांच के बाद हो सकता है फेरबदल, निगम मंडल अध्यक्षों से बनाया जाएगा समन्वय.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 6, 2026 at 4:49 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के ढाई साल पूरे होने जा रहे हैं. सरकार का आधा समय पूरे होने पर मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन अब अपने मंत्रियों की परफाॅर्मेंस का रिव्यू करने जा रहे हैं. मुख्यमंत्री एक-एक मंत्रियों के विभागों की समीक्षा करेंगे. साथ ही प्रभार वाले जिलों की उपलब्धियों को भी देखेंगे. मंत्रियों का परफाॅर्मेंस रिव्यू संभवता 8 मई से शुरू हो सकता है, जो चार दिनों तक चलेगा. मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर मंत्रियों को संकेत दे दिया है. उधर मंत्रियों की परफाॅर्मेंस रिव्यू को संभावित मंत्रीमंडल विस्तार से भी जोड़कर देखा जा रहा है.
समन्वय बनाने होगा प्रशिक्षण
बताया जा रहा है कि, मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों से विभागों को लेकर चर्चा करेंगे. मंत्रियों से उनके पसंदीदा अधिकारियों के बारे में भी जानकारी ली जाएगी कि किसी अधिकारी के साथ उन्हें काम करने में कठिनाई तो नहीं आ रही. मंत्रियों की राय के बाद विभागों में अधिकारियों का फेरबदल किया जाएगा. कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने इसको लेकर संकेत दे दिए हैं. मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से कहा है कि, ''12 मई के पहले मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों की जिला विकास समितियों की बैठक कर लें, ताकि जिलों में काम की गति बढ़ाई जा सके, साथ ही विकासात्मक कार्यों में और तेजी लाई जा सके. इससे जिलों में आने वाली समस्याओं का भी निराकरण हो सकेगा.''
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पूछा जाएगा, मंत्री कितने दिन मंत्रालय में बैठे
विभागों को लेकर चर्चा के दौरान मंत्रियों से विभागीय विषयों के अलावा उनके प्रभार वाले जिलों से जुड़े कई बिंदुओं पर चर्चा होगी. इस दौरान मंत्रियों के काम काज की भी समीक्षा होगी. मंत्री, मंत्रालय में कितने दिन बैठे, विभागीय कामकाज में मंत्रियों की सक्रियता कितनी है और प्रभार वाले जिलों में मंत्री कितनी बार गए और कितनी बार मंत्री जिलों में रात रूके. इसके अलावा बीजेपी के घोषणाओं को लेकर विभाग से जुड़े बिंदुओं पर भी चर्चा होगी, ताकि उन्हें समय सीमा में निपटाया जा सके.
निगम मंडल अध्यक्षों से बनाया जाएगा समन्वय
राज्य सरकार द्वारा हाल ही में तमाम निगम मंडलों, प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य बनाए गए हैं. विभिन्न विभागों से जुड़े निगम मंडलों का संबंधित विभाग के मंत्रियों के साथ समन्वय बनाने को लेकर भी चर्चा होगी. इसको लेकर राज्य स्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी किए जाने की तैयारी है.