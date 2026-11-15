मध्य प्रदेश में किसी भी कोने से बैठकर खरीदें और बेचें प्रॉपर्टी, 21 नवंबर से शुरू होने जा रहा सर्वत्र
मध्य प्रदेश में किसी भी जिले में बैठकर किसी भी दूसरे जिले में मकान, प्लॉट, खेत की रजिस्ट्री कराई जा सकेगी. ब्रिजेन्द्र पटैरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 5:39 PM IST
भोपाल: प्रदेश में अब किसी भी जिले में बैठकर किसी भी दूसरे जिले में मकान, प्लॉट, खेत की रजिस्ट्री कराई जा सकेगी. मध्य प्रदेश में भूमि, भवन के क्रय-विक्रय की प्रकिया को पंजीयन कार्यालय और सरल करने जा रहा है. इसके लिए महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक कार्यालय एक नया सिस्टम सर्वत्र शुरू करने जा रहा है.
सर्वत्र का पूरा नाम स्टैम्पिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ वेरियस एसेट्स एंड ट्रांजेक्शन्स रिगार्डलेस ऑफ एरिया है. इसकी शुरूआत 21 नवंबर को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव करने जा रहे हैं. यह सुविधा शुरू होने से स्टॉक होल्डर अपनी संपत्ति किसी भी जिले में बैठकर बेच सकेंगे और बिना पंजीयन कार्यालय जाए इसकी रजिस्ट्री करा सकेंगे.
किसी भी जिले में कराई जा सकेगी रजिस्ट्री
प्रदेश में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री को आसान बनाने और इसमें पारदर्शिता लाने के लिए इसकी प्रक्रिया में लगातार सुधार किया जा रहा है. अक्टूबर 2024 में दस्तावेजों के मध्य प्रदेश के किसी भी पंजीयन कार्यालय से पंजीयन कराने की सुविधा शुरू की गई थी. इसमें नॉन प्रॉपर्टी वाले दस्तावेजों के पंजीयन की शुरूआत की गई थी.
इसमें विदेश में बैठा व्यक्ति भी यदि कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहे तो वह खरीद सकता है. इसके बाद फरवरी 2026 में साइबर पंजीयन कार्यालय राजधानी भोपाल में खोला गया. इसमें प्रदेश के किसी भी जिले में मौजूद दस्तावेजों के पंजीयन की सुविधा शुरू की गई थी लेकिन अब खरीददार के अलावा भूमि मालिक को भी संपत्ति बेचने की सुविधा दी जा रही है.
मुख्यमंत्री करेंगे सर्वत्र की शुरूआत
मुख्यमंत्री इस नई डिजिटल सुविधा सर्वत्र की 21 नवंबर से शुरुआत करने जा रहे हैं. इस नई सुविधा के तहत अचल संपत्ति के मालिक को अपनी संपत्ति बेचने के लिए संबंधित जिले के पंजीयन कार्यालय में ऑनलाइन स्लॉट बुक करना होगा. इसके बाद संबंधित जिले में क्रय विक्रय की जाने वाली प्रॉपर्टी के दस्तावेजों को भेजा जाएगा.
संबंधित जिले का उप पंजीयक संपत्ति के दस्तावेजों की जांच करेगा. इसके लिए 5 दिन की समय सीमा तय की जाएगी. इसके बाद पंजीयन कार्यालय इसके लिए एनओजी जारी करेगा. इसके बाद क्रेता और विक्रेता किसी भी दूसरे जिले के पंजीयन कार्यालय पहुंचकर प्रॉपर्टी के पंजीयन की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे. पंजीयन के बाद प्रॉपर्टी का नामांतरण किया जा सकेगा.
पिछले 10 माह में हुईं 31 लाख रजिस्ट्री
मध्य प्रदेश में पिछले एक साल में 31 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हुई हैं. इससे राज्य सरकार को 1 हजार 66 करोड़ का पंजीयन एवं स्टांप शुल्क प्राप्त हुआ है. नवरात्र से शुरू हुए फेस्टीवल सीजन में प्रदेश में 9 लाख 91 हजार से ज्यादा रजिस्ट्री की प्रापर्टी हुई हैं.