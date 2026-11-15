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मध्य प्रदेश में किसी भी कोने से बैठकर खरीदें और बेचें प्रॉपर्टी, 21 नवंबर से शुरू होने जा रहा सर्वत्र

मध्य प्रदेश में किसी भी कोने से बैठकर खरीदें और बेचें प्रॉपर्टी ( ETV Bharat )

भोपाल: प्रदेश में अब किसी भी जिले में बैठकर किसी भी दूसरे जिले में मकान, प्लॉट, खेत की रजिस्ट्री कराई जा सकेगी. मध्य प्रदेश में भूमि, भवन के क्रय-विक्रय की प्रकिया को पंजीयन कार्यालय और सरल करने जा रहा है. इसके लिए महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक कार्यालय एक नया सिस्टम सर्वत्र शुरू करने जा रहा है.

सर्वत्र का पूरा नाम स्टैम्पिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ वेरियस एसेट्स एंड ट्रांजेक्शन्स रिगार्डलेस ऑफ एरिया है. इसकी शुरूआत 21 नवंबर को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव करने जा रहे हैं. यह सुविधा शुरू होने से स्टॉक होल्डर अपनी संपत्ति किसी भी जिले में बैठकर बेच सकेंगे और बिना पंजीयन कार्यालय जाए इसकी रजिस्ट्री करा सकेंगे.