ETV Bharat / state

भोपाल में बदमाश बेखौफ, कई किलोमीटर कार दौड़ाकर व्यापारी को लूटा, CCTV खंगाल रही पुलिस

सूखी सेवनिया थाने से मिली जानकारी के मुताबिक, "देवलखेड़ी के रहने वाले आबिद खान की काजीकैंप में इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है. वह सोमवार-मंगलवार की देर रात दुकान बंद कर अपने साथी शाकिब के साथ कार से घर निकले थे. उनका घर आदर्श नगर सूखी सेवनिया में है. रात करीब 3 बजे वह नवीबाग इलाके से निकले तो उन्हें लगा कि एक कार उनका पीछा कर रही है. जैसे ही उनकी कार लांबाखेड़ा तिराहे से थोड़ा सा आगे बढ़ी होगी, तभी मौका पाकर कार सवार बदमाश अचनाक से उनकी कार के आगे कार रोड ब्लॉक कर दिया.

भोपाल: राजधानी में लूट, चोरी और मारपीट जैसी वारदातें दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है. ताजा मामला सूखी सेवनिया थाना क्षेत्र से आया है. सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात बेखौफ बदमाशों ने कार सवार व्यापारी को निशाना बनाया है. बदमाशों ने कार सवार व्यापारी को फिल्मी अंदाज में रोका और 2 लाख रुपए लूट कर मौके से फरार हो गए. व्यापारी की शिकायत पर सूखी सेवनिया थाना पुलिस ने मामला दर्जकर अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुट गई है.

आबिद अपनी कार से उतरकर रास्ता रोकने वाली कार के पास पहुंचे तो उस कार से एक युवक नीचे उतरा और धक्का देकर गिरा दिया. इसके बाद एक एक कर तीनों बदमाशों ने उन्हें और उनके दोस्त को पकड़ लिया और पीटाने लगे. पीड़ित ने बताया कि बदमाशों ने हमारे पास रखे करीब दो लाख रुपए छीनकर वहां से निकल गए. हम दोनों लोग किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए. बदमाश जाते-जाते पीड़ितों की कार से चारों शीशे तोड़ गए.

बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस

एडिशनल एसपी डॉ. नीरज चौरसिया ने बताया, "कार सवार 3 बदमाशों ने कारोबारी की कार का पीछा कर लूट की वारदात को अंजाम दिया है. स्थानीय पुलिस मामला दर्जकर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है. फरियादी कारोबारी ने दर्ज शिकायत में बताया कि बदमाश पहले से कार में सवार होकर पीछा कर रहे थे. हसना डेयरी के सामने में बदमाशों ने अंधेरा और सूने स्थान पर अपनी कार ओवरटेक कर रास्ता रोककर लूट की वारदात को अंजाम दिया है."

हर एंगल से जांच कर रही पुलिस

थाना प्रभारी रामबाबू चौधरी ने बताया कि "मामला दर्ज कर लिया गया है और इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. पुलिस हर एंगल पर काम कर रही है. पुलिस का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पता चल सकेगा कि मामला आपसी रंजिश का है या वारदात को लूट के इरादे से ही अंजाम दिया गया है."