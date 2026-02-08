ETV Bharat / state

रिसर्च: थम जाएगा प्राकृतिक जलस्त्रोतों का प्रदूषण, BU के साइंटिस्ट ने खोजा नायाब तरीका

कचरे, प्लास्टिक और प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों के विसर्जन से नदियां होती दूषित, बीयू की प्रोफेसर ने खोजा पानी को बचाने का तरीका

अपशिष्ट से नष्ट हो रहे प्राकृतिक जलस्त्रोत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 8, 2026 at 1:44 PM IST

Updated : February 8, 2026 at 2:11 PM IST

सागर: प्रदूषण कई तरह का होता है. जिसमें वायु और जल प्रदूषण सीधे तौर पर मानव शरीर को प्रभावित करते हैं. जल प्रदूषण की बात करें, तो भारत में जल प्रदूषण धार्मिक अपशिष्ट के कारण बड़े पैमाने पर हो रहा है. खासकर गणेश और दुर्गा उत्सव के बाद मूर्तियां जल स्रोतों में विसर्जित की जाती है. वह बड़े पैमाने पर प्राकृतिक जलस्रोतों को प्रदूषित कर रही हैं. खास बात ये है कि लगातार मूर्तियों की संख्या बढ़ रही है. छोटी मूर्तियां टैंक वगैरह में विसर्जित कर देते हैं, लेकिन जो बड़ी मूर्तियां पंडालों में रखी जाती हैं. उनका विसर्जन नदी और तालाबों में किया जा रहा है.

बरसात के बाद धार्मिक अपशिष्ट जलस्रोतों के किनारे इकट्ठा होकर पूरी तरह से पानी को बर्बाद कर देता है. इससे जल स्रोतों में रहने वाले जीवों की मौत हो रही है. इस पानी का उपयोग करने वाले पशु और इंसानों को बीमारियां घेर रही हैं. धार्मिक अपशिष्ट से होने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए भोपाल के बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी की प्राणी विज्ञान विभाग की प्रो. रागिनी गोथलवाल ने ऐसा तरीका खोजा है, जो पूरी तरह जैविक है. प्रो. रागिनी ने प्रदूषित पानी में ही ऐसे सूक्ष्मजीवों का समूह खोजा है, जो प्रदूषित पानी को कुछ ही घंटे में पीने योग्य बना देता है और प्रदूषण खत्म कर देता है.

अपशिष्ट से नष्ट हो रहे प्राकृतिक जलस्त्रोत (ETV Bharat)

धार्मिक अपशिष्ट में कई तरह के प्रदूषक

प्रोफेसर रागिनी बताती हैं कि "किसी नदी या तालाब में जब मूर्ति विसर्जित करते हैं, तो इनके साथ कई तरह के अपशिष्ट पदार्थ भी विसर्जित कर देते हैं. इस धार्मिक अपशिष्ट में सिर्फ फूल पत्तियां या प्रसाद वगैरह नहीं बल्कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टिक, कलर, जैविक और फूल पत्तियों जैसे अलग-अलग तरह के प्रदूषक होते हैं. प्राकृतिक जलस्त्रोतों के इस तरह के प्रदूषण को रोकने ऐसा कोई तरीका नहीं उपयोग कर सकते है. जिससे पानी और उसकी इकोलॉजी को खतरा उत्पन्न हो जाए. हमने इन अपशिष्ट पदार्थों को जैविक तरीके से पानी में ही मौजूद सूक्ष्मजीवों के जरिए ट्रीट करने का तरीका खोजा है, क्योंकि पानी में मौजूद सूक्ष्मजीवों में ये क्षमता होती है कि अलग-अलग प्रकृति के प्रदूषक को जैविक तरीके से नष्ट करते हैं.

अपशिष्ट पद्धार्थों से पानी हो रहा दूषित (ETV Bharat)

खास बात ये है कि इन अलग-अलग प्रकृति के धार्मिक अपशिष्ट को जलस्त्रोत में किसी भी केमिकल या कोई वस्तु मिलाकर समाप्त करना खतरे से खाली नहीं है. ये प्राकृतिक जलस्त्रोत के पानी और उसकी इकोलाॅजी को नुकसानदायक हो सकता है. इसलिए इनको नष्ट करने का जैविक तरीका खोजना होगा, जो पानी को शुद्ध करने के साथ-साथ जलस्त्रोत के लिए नुकसानदायक ना हो.

कैसे धार्मिक अपशिष्ट वाले पानी को साफ करेगा बैक्टीरिया का समूह

प्रोफेसर रागिनी ने ईटीवी भारत को बताया कि "इन अपशिष्ट को एक तरह के जीवाणु नष्ट नहीं कर सकते हैं. इसके लिए जीवाणुओं के समूह की जरूरत होती है. मैंने अपनी रिसर्च में ऐसे अपशिष्ट नष्ट करने के लिए जीवाणुओं के समूह की खोज की और पाया कि 28 से 30 दिन के अंदर उसके परिणाम आने लगे और पानी से प्रदूषण समाप्त होने लगा. सबसे पहले जब हमने जलस्त्रोतों के पानी की जांच की. जहां मूर्तियां विसर्जित की जाती है, तो उस पानी में जीवाणुओं का समूह मिला.

जो मूर्तियों में पाए जाने वाले अलग-अलग तरह के प्रदूषक को जैविक तरीके से नष्ट कर सकता है. इसके बाद हमने बाॅयोफिल्टर डिजाइन किया. जिसमें इन सूक्ष्मजीवों के समूह को एकत्र करके एक कैरियर फिल्टर के माध्यम से फिलिंग की गई. हमने फिल्टर भी बाॅयोफिल्टर तैयार किया, जो बिजली से काम नहीं करता है. यह सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल पर काम करता है. यानि फिल्टर में भी किसी तरह की ऊर्जा का उपयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऊर्जा को बचा रहे हैं.

मूर्ति विसर्जन से नदियां दूषित (ETV Bharat)

इस बॉयोफिल्टर में कोकोपिट के साथ उस सूक्ष्मजीवों के समूह को मिला देते हैं. जब हम इसमें प्रदूषित पानी डालते हैं, जिसमें कई तरह के प्रदूषक मूर्ति विसर्जन के बाद मिल जाते हैं. हमने पाया कि 12 घंटे में ही बॉयोफिल्टर से पानी फिल्टर होकर आ रहा है, वो पूरी तरह से बाॅयोलाॅजिकल सुरक्षित पाया गया.

किस तरह काम करता है बैक्टीरिया का समूह

जीवाणुओं का समूह है, जो उसी पानी में पाया जाता है, हमने कहीं बाहर से कोई भी चीज नहीं डाली, क्योंकि डर था कि उस जलस्त्रोत की इकोलाॅजी पर दुष्प्रभाव ना पड़े. ना ही हमने कोई जैनिटिक इंजीनियिरड वस्तु डाली, जो पानी में कोई नया प्रदूषक पैदा कर दे. हमने उसी नदी या तालाब के पानी में इन बैक्टीरिया को खोजा. इनमें सूडोमोनास, बैसिलस और कार्नी बैक्टीरिया है. ये उन जलस्त्रोतों में सीमित संख्या में है, क्योंकि प्रदूषण के कारण ये वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं. ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि बड़ी मूर्तियों की संख्या लगातार बढ़ने के कारण ये प्रदूषण बढ़ रहा है.

आइए जानते हैं कि ये बैक्टीरिया पानी को साफ करने में क्या भूमिका निभाते हैं

  1. सुडोमोनोस बैक्टीरिया - जैवउपचार (bioremediation) के जरिए पानी में मौजूद जटिल कार्बनिक यौगिक, प्रदूषक और जहरीले पदार्थ तोड़कर या अवशोषित कर नष्ट कर देता है. पानी की गुणवत्ता में सुधार, औद्योगिक और कृषि जल को साफ करने में मददगार है.
  2. बैसिलस बैक्टीरिया - प्रदूषित पानी में घुलनशील और अघुलनशील जटिल पदार्थों को एंजाइमों के जरिए सरल और हानिरहित यौगिकों में तोड़ते हैं. हानिकारक अमोनिया और नाइट्राइट को अवशोषित कर नाइट्रोजन में बदलता है. पानी में जमा गाद और कीचड़ को तोड़कर गंध कम कर पानी को साफ करता है.
  3. कार्नी बैक्टीरिया - गंदे पानी में मौजूद भोजन, मल और दूसरे कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं. खतरनाक रसायनों, जहरीले तत्वों और भारी धातुओं को कम हानिकारक पदार्थों में तोड़ देते हैं.

प्रयोगशाला स्तर पर सफल, वृहद स्तर पर परीक्षण की जरूरत

वृहद स्तर पर इस प्रयोग को करने के लिए हमें प्रयोग करना होगा. सबसे बड़ी बात ये है कि जब वृहद स्तर पर करेंगे, तो जरूरी है कि ये बैक्टीरिया उसमें जीवित रह पा रहे हैं कि नहीं रह पा रहे हैं. अगर वो मर गया, तो बाॅयोफिल्टर से पानी निकल तो रहा है, लेकिन वो साफ नहीं हो रहा है. वृहद स्तर पर हमें प्राकृतिक और जैविक बाॅयोफिल्टर बनाने होंगे. कोई सिथेंटिक मटेरियल का उपयोग नहीं करना होगा.

