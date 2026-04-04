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'हमें सस्ता प्लान नहीं महंगा सौदा मंजूर', BSNL की ओर लौटे उपभोक्ता आउट ऑफ नेटवर्क

भोपाल में बीएसएनएल मोबाइल टॉवर्स से नेटवर्क अक्सर डाउन ( ETV BHARAT )