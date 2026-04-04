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'हमें सस्ता प्लान नहीं महंगा सौदा मंजूर', BSNL की ओर लौटे उपभोक्ता आउट ऑफ नेटवर्क

मध्य प्रदेश में BSNL उपभोक्ता नेटवर्क की समस्या से परेशान. अब तो विभाग के जिम्मेदार अधिकारी भी स्वीकारने लगे कि समस्या बड़ी है.

Bhopal BSNL network issue
भोपाल में बीएसएनएल मोबाइल टॉवर्स से नेटवर्क अक्सर डाउन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 4, 2026 at 1:01 PM IST

2 Min Read
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भोपाल : पूरे देश की तरह मध्य प्रदेश में भी BSNL से लोगों ने किनारा कर लिया है. निजी कंपनियों द्वारा रेट बढ़ाने और BSNL द्वारा सस्ते प्लान जारी करने से कनेक्शन चेंज कराने वाले उपभोक्ताओं ने फिर अपनी राह बदल ली है. BSNL नेटवर्क बार-बार ध्वस्त होने की शिकायतें और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण उपभोक्ताओं का भरोसा फिर टूट गया. उपभोक्ताओं का कहना है "ऐसे सस्ते प्लान का क्या मतलब, जब नेटवर्क ही बेहद घटिया दर्जे का है."

मोबाइल टॉवर्स कभी भी 3 से 4 दिन तक बंद

BSNL की सर्विस को लेकर उपभोक्ता तो निराश हैं ही, अब विभाग के जिम्मेदार अधिकारी भी स्वीकार करने लगे हैं कि मोबाइल टॉवर्स से सेवाएं लगातार बाधित हो रही हैं. BSNL के डीजीएम एमके धाकड़ ने भी स्वीकार किया है "मध्य प्रदेश में कई मोबाइल टॉवर साइट्स 3 से 4 दिनों तक बंद रहते हैं. इसके पीछे तकनीकी खामियां और संचालन संबंधी समस्याएं हैं." राजधानी भोपाल में BSNL का मुख्य कार्यालय है. इसके बावजूद भोपाल में बीएसएनएल की सेवाएं बदतर हैं.

बीएसएनएल के डिवीजनल जनरल मैनेजर एमके धाकड़ (ETV BHARAT)

भोपाल में ही टॉवर अक्सर बंद

भोपाल में सीजीएम ऑफिस से महज करीब 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित टॉवर साइट्स भी लंबे समय तक बंद पाए गए. जब राजधानी भोपाल में ये हाल हैं तो अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी, बैतूल जैसे दूरदराज के पहाड़ी इलाकों में नेटवर्क की वास्तविक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है. भोपाल में ही मोबाइल टॉवर्स में नेटवर्क की कई समस्याएं सामने आ रही हैं.

लोगों का कहना है निजी कंपनियों की सेवाएं BSNL की तुलना में महंगी जरूर हैं लेकिन सर्विस के मामले में काफी फास्ट हैं. महंगा सौदा ठीक है. कम से कम नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती.

BSNL के अधिकारी ने बताई समस्या की जड़

BSNL के डिवीजन जनरल मैनेजर एमके धाकड़ ने बताया "4G नेटवर्क के लिए मुख्य रूप से 700 MHz बैंड का उपयोग किया जा रहा है. तकनीकी रूप से यह बैंड ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में बेहतर कवरेज देता है, लेकिन समस्या यह है कि बाजार में उपलब्ध कई किफायती स्मार्टफोन इस बैंड को सपोर्ट नहीं करते. इस कारण कई जगह नेटवर्क होने के बावजूद उपभोक्ता इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं."

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