चाय पीने के बहाने निवस्त्र कर युवक की पिटाई, दुष्कर्म के केस में फंसाने की धमकी
भोपाल में बदमाशों ने युवक को बर्बरता से पीटा, पीड़ित का आरोप- बदमाशों ने निवस्त्र कर पीटा, दुष्कर्म के केस में फंसाने धमकाया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 17, 2026 at 5:05 PM IST
भोपाल: राजधानी भोपाल में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं. अब वे खुलेआम पुलिस को चुनौती देने लगे हैं. ताजा मामला फिर सामने आया है. मारपीट की गंभीर और शर्मनाक घटना का वीडियो बदमाशों द्वारा बनाया गया और अपने ही सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड किए जाने से शहर में सनसनी फैल गई. बदमाशों ने चाय पिलाने के बहाने ले जाकर युवक को निवस्त्र कर बेरहमी से पीटा. साथ ही दुष्कर्म के केस में फंसाने की धमकी दी.
पिता को जान से मार देने की धमकी दी
पीड़ित युवक ने बताया कि, ''उसे चाय पिलाने के बहाने दो युवक अपने साथ ले गए. इसके बाद उसे कोटरा क्षेत्र में ले जाया गया. जहां पहले से मौजूद अन्य बदमाशों ने उसे घेर लिया.'' पीड़ित के अनुसार, अयान और समर उसे कोटरा लेकर गए थे. वहीं वहां आकिब और उसके साथी भी पहुंचे. इसके बाद आरोपियों ने जबरन उसके कपड़े उतरवाए और नंगा कर बेरहमी से मारपीट की.
पीड़ित ने बताया कि, ''इस पूरी घटना का वीडियो भी आरोपियों द्वारा बनाया गया है. यह मामला करीब एक माह पुराना है, लेकिन हाल ही में बदमाशों ने वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया, जिससे पीड़ित और उसके परिवार में भय का माहौल है.''
पीड़ित का आरोप है कि, ''मारपीट के बाद बदमाशों ने उसे धमकाया. बदमाशों ने कहा कि, यदि उसने पुलिस में शिकायत की तो उसे और उसके पिता को जान से मार दिया जाएगा. साथ ही उसके खिलाफ झूठा दुष्कर्म का मामला भी दर्ज करा दिया जाएगा.'' पीड़ित के अनुसार, ''इस पूरी वारदात को अंजाम देने में करीब 8 से 10 लड़के शामिल थे. अब पीड़ित ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है. कमला नगर थाना प्रभारी निरुपमा ने बताया, ''अभी ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं आई है. अगर कोई कंप्लेन आती है तो हम कार्यवाही जरूर करेंगे.''