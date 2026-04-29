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भोपाल में घोर अमानवीयता: युवक को नग्न करके पीटा, खून से लथपथ होने पर ऊपर पेशाब की

भोपाल : राजधानी भोपाल के हनुमानगंज थाना क्षेत्र में रंजिश को लेकर बदमाशों ने ऐसी अमानवीयता की, जिसे सुनकर शरीर में सिहरन हो जाएगी. एक युवक को 4 बदमाशों ने पहले जमकर पीटा. इससे भी मन नहीं भरा तो उसके कपड़े उतारे और नंगा करके डंडों से पीटा. युवक रहम की भीख मांगता रहा. लेकिन बदमाशों पर कोई असर नहीं हुआ.

युवक पर विरोधियों का साथ देने का आरोप

भोपाल के शबरी नगर निवासी 25 वर्षीय युवक यशवंत सोमवार शाम अपने घर के पास घूम रहा था. इसी दौरान इलाके के 4 अपराधी किस्म के लोग गट्टू, प्रेम, रोहित और दिव्यांश ने उसे घेर लिया. बदमाशों ने आरोप लगाया कि वह उनके विरोधी अनिकेत से मिला हुआ है. हालांकि युवक ने सफाई दी. लेकिन बदमाशों को उसकी सफाई पसंद नहीं आई. बदमाशों ने युवक को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया. डंडों से मारपीट की गई. दो बदमाशों ने जेब से चाकू निकाले और युवक पर टूट पड़े.

लहूलुहान होने के बाद भी नहीं माने हमलावर

इस दौरान युवक को नग्न कर दिया गया. पिटाई से कराहते युवक पर चाकुओं से हमला किया. इससे युवक लहूलुहान हो गया. पीड़ित युवक का आरोप है कि खून से लथपथ होने के बाद चारों ने बदमाशों ने उसके ऊपर पेशाबा की. जब मौके पर भीड़ बढ़ने लगी तो आरोपी मौके से फरार हो गए. स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस ने पीड़ित की शिकायत और बयानों के आधार पर चारों बदमाशों के खिलाफ जानलेवा हमला, अभद्र व्यवहार और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है.