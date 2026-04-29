भोपाल में घोर अमानवीयता: युवक को नग्न करके पीटा, खून से लथपथ होने पर ऊपर पेशाब की
भोपाल में रंजिश में 4 बदमाशों ने युवक के साथ बर्बरता की. उस पर चाकुओं से हमला किया फिर नंगा करके पीटा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 29, 2026 at 1:46 PM IST|
Updated : April 29, 2026 at 2:55 PM IST
भोपाल : राजधानी भोपाल के हनुमानगंज थाना क्षेत्र में रंजिश को लेकर बदमाशों ने ऐसी अमानवीयता की, जिसे सुनकर शरीर में सिहरन हो जाएगी. एक युवक को 4 बदमाशों ने पहले जमकर पीटा. इससे भी मन नहीं भरा तो उसके कपड़े उतारे और नंगा करके डंडों से पीटा. युवक रहम की भीख मांगता रहा. लेकिन बदमाशों पर कोई असर नहीं हुआ.
युवक पर विरोधियों का साथ देने का आरोप
भोपाल के शबरी नगर निवासी 25 वर्षीय युवक यशवंत सोमवार शाम अपने घर के पास घूम रहा था. इसी दौरान इलाके के 4 अपराधी किस्म के लोग गट्टू, प्रेम, रोहित और दिव्यांश ने उसे घेर लिया. बदमाशों ने आरोप लगाया कि वह उनके विरोधी अनिकेत से मिला हुआ है. हालांकि युवक ने सफाई दी. लेकिन बदमाशों को उसकी सफाई पसंद नहीं आई. बदमाशों ने युवक को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया. डंडों से मारपीट की गई. दो बदमाशों ने जेब से चाकू निकाले और युवक पर टूट पड़े.
लहूलुहान होने के बाद भी नहीं माने हमलावर
इस दौरान युवक को नग्न कर दिया गया. पिटाई से कराहते युवक पर चाकुओं से हमला किया. इससे युवक लहूलुहान हो गया. पीड़ित युवक का आरोप है कि खून से लथपथ होने के बाद चारों ने बदमाशों ने उसके ऊपर पेशाबा की. जब मौके पर भीड़ बढ़ने लगी तो आरोपी मौके से फरार हो गए. स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस ने पीड़ित की शिकायत और बयानों के आधार पर चारों बदमाशों के खिलाफ जानलेवा हमला, अभद्र व्यवहार और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है.
मैं छोड़ने की गुहार लगाता रहा, लेकिन वो मारते रहे: पीड़ित
पीड़ित यशवंत ने बताया कि, ''शक के आधार पर बदमाशों ने मेरी पिटाई की. मैं बदमाशों से छोड़ने की गुहार लगाता रहा, लेकिन बदमाशों को रहम नहीं आया और वह लगातार बेल्ट, चप्पल, हाथो से मारते रहे. इतना ही नहीं बदमाशों ने छुरी से भी वार किया.'' पीड़ित ने अभी भी अपनी जान को खतरा बताया है. उसने पुलिस से आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है.
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पुलिस बोली- आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करेंगे
हनुमानगंज थाना प्रभारी अवधेश सिंह भदोरिया ने बताया "दोनों ही पक्ष कमला नगर थाना इलाके के हैं. पुलिस ने आरोपियों पर अभद्र व्यवहार, जानलेवा हमला सहित अन्य गंभीर धाराएं लगाई हैं. आरोपियों का सुराग लग चुके हैं. जल्द ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि मामला छोला इलाके के भानपुर का है लेकिन हनुमानगंज थाना पुलिस उसकी विवेचना कर रही है. आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा."
अस्पताल के डॉक्टर ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि, युवक को लहूलुहान हालात में अस्पताल लेकर आए थे. अब उसकी हालत स्थिर है. पुलिस को सूचना दे दी थी.''