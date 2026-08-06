ETV Bharat / state

ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव में मनमोहक प्रस्तुतियां, कई देशों के लोक कलाकारों ने दर्शकों का जीता दिल

गुरुवार को आयोजित बैठक में ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों ने संस्कृति मंत्रियों के घोषणा पत्र के मसौदे पर विस्तार से चर्चा की. इसके साथ ही सांस्कृतिक सहयोग के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर भी विचार-विमर्श हुआ. बैठक में सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा, संग्रहालयों के विकास, सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों को बढ़ावा देने, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण और सदस्य देशों के बीच लोगों से लोगों के जुड़ाव को मजबूत करने जैसे विषय प्रमुख रहे.

भोपाल: राजधानी में चल रहे ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन 2026 का गुरुवार को दूसरा दिन रहा. गुरुवार को सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के लिए घोषणा पत्र के मसौदे और साझा प्राथमिकताओं पर मंथन किया, वहीं दूसरी ओर रवींद्र भवन में आयोजित ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव में विभिन्न देशों के लोक कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. इस सम्मेलन के जरिए विरासत संरक्षण से लेकर सांस्कृतिक आदान-प्रदान तक कई अहम विषयों पर सहमति बनाने की दिशा में प्रयास तेज हुए.

रवींद्र भवन में गूंजे लोक संस्कृति के रंग (ETV Bharat)

मंत्रियों की बैठक की तैयारियों पर रहा फोकस

इस बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, ईरान, रूस और इथियोपिया के प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुए, जबकि मिस्र का प्रतिनिधिमंडल हाइब्रिड माध्यम से जुड़ा. यह बैठक 7 अगस्त को होने वाली ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक की तैयारियों का महत्वपूर्ण चरण मानी जा रही है. इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग को नई दिशा देना और साझा पहलों पर सहमति बनाना है. उद्घाटन सत्र में संस्कृति मंत्रालय के सचिव एवं ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष विवेक अग्रवाल ने कहा कि संस्कृति केवल विरासत का संरक्षण भर नहीं है, बल्कि यह नवाचार, समावेशी विकास और लोगों के बीच मजबूत संबंध स्थापित करने का प्रभावी माध्यम भी है.

रवींद्र भवन में गूंजे लोक संस्कृति के रंग (ETV Bharat)

रवींद्र भवन में गूंजे लोक संस्कृति के रंग

बैठकों के समानांतर भोपाल के रवींद्र भवन में ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव का भी आकर्षक आयोजन जारी है. गुरुवार को बेलारूस और सऊदी अरब से आए कलाकारों ने अपनी पारंपरिक लोक गायन और नृत्य प्रस्तुतियों से दर्शकों का दिल जीत लिया. वहीं भारत की ओर से राजस्थान के लोक कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुति देकर भारतीय संस्कृति की विविधता और जीवंतता का परिचय कराया. शुक्रवार को अन्य सदस्य और भागीदार देशों के कलाकार भी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं और लोक कलाओं की झलक प्रस्तुत करेंगे.

बैठक में विदेशी प्रतिनिधियों के साथ सांस्कृतिक एजेंडे पर मंथन (ETV Bharat)

संस्कृति के जरिए मजबूत होंगे वैश्विक रिश्ते

मध्य प्रदेश पर्यटन विकास विभाग के सचिव ईलैया राजा टी ने बताया कि ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन का उद्देश्य केवल बैठकों तक सीमित नहीं है. यह आयोजन सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक संवाद, आपसी विश्वास और दीर्घकालिक सहयोग को नई मजबूती देने का मंच बन रहा है. सम्मेलन में हो रही चर्चाएं और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां इस बात का संदेश दे रही हैं कि संस्कृति वैश्विक साझेदारी और लोगों को जोड़ने की सबसे प्रभावी शक्ति है.