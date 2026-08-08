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ब्रिक्स भोपाल डिक्लेरेशन पर मुहर, कलाकारों में मिलेगा जमकर पैसा, चोरी सांस्कृतिक धरोहरों होंगी एक्सचेंज

केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया, "भारत के प्रस्ताव पर सभी साझेदार देशों ने स्वैच्छिक कलाकार रजिस्ट्री बनाने पर सहमति जताई है. इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों के कलाकारों, रचनाकारों और संस्कृति से जुड़े पेशेवरों को आपस में जोड़ना और उन्हें दूसरे देशों में काम के अवसर उपलब्ध कराना है. इससे सांस्कृतिक आदान-प्रदान को स्थायी और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी."

भोपाल: राजधानी में चार दिन से चल रहे ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन 2026 का शनिवार को समापन हो गया. आखिरी दिन भारत समेत 14 देशों के प्रतिनिधियों की मंत्री स्तरीय बैठक हुई. जिसमें भोपाल घोषणा पत्र को मंजूरी दी गई. इस घोषणा पत्र में कलाकारों के लिए स्वैच्छिक रजिस्ट्री, सांस्कृतिक संपदाओं की वापसी, साझा विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने, संग्रहालयों और अभिलेखागार के बीच सहयोग तथा रचनात्मक उद्योगों को बढ़ावा देने पर सहमति बनी. दावा है कि पहली बार ब्रिक्स देशों के बीच साझा सहयोग के लिए समयबद्ध लक्ष्य तय करते हुए संस्कृति और विरासत का रोडमैप तैयार किया गया है.

भोपाल घोषणा पत्र में सांस्कृतिक संपदाओं की वापसी यानी पुनर्प्राप्ति के लिए सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी. ऐसी धरोहरें जो चोरी, तस्करी या गलत माध्यमों से दूसरे देशों तक पहुंच गई हैं, उनकी पहचान और वापसी के प्रयासों में देश मिलकर काम करेंगे. शेखावत ने कहा कि सांस्कृतिक संपदा केवल आर्थिक मूल्य नहीं रखती, बल्कि उससे समाज की भावनाएं और विरासत जुड़ी होती है.

साझी विरासत को यूनेस्को की पहचान दिलाने में मदद

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस घोषणा पत्र में बहुपक्षीय नामांकन के माध्यम से साझा सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने पर भी जोर दिया गया है. यदि किसी विरासत का संबंध एक से अधिक देशों से है तो संबंधित देश मिलकर उसके नामांकन की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकेंगे. इससे ब्रिक्स देशों की साझा विरासत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने के रास्ते खुलेंगे.

संग्रहालय, पुस्तकालय और अभिलेखागार जुड़ेंगे

इस बैठक में संग्रहालयों, पुस्तकालयों और अभिलेखागार के बीच दस्तावेजी विरासत, डिजिटलीकरण और संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है. इससे संस्थानों के बीच विशेषज्ञता और संसाधनों का आदान-प्रदान बढ़ेगा. वहीं डिजिटल माध्यमों से सांस्कृतिक सामग्री को संरक्षित करने और अधिक लोगों तक पहुंचाने की दिशा में भी काम होगा.

रचनाकारों को मिलेगा उचित पारिश्रमिक

भोपाल घोषणा पत्र में रचनाकारों के अधिकारों को भी सहयोग के महत्वपूर्ण क्षेत्र में शामिल किया गया है. कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों में कापीराइट से संरक्षित रचनाओं के इस्तेमाल में पारदर्शिता और उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित करने की जरूरत पर सहमति बनी है. इसके साथ ही कलाकारों, शिल्पकारों और रचनाकारों को डिजिटल बाजार से जोड़ने पर जोर दिया गया है.

प्रतिनिधियों ने किया सांची का भ्रमण (Etv Bharat)

14 देशों के 55 प्रतिनिधि हुए शामिल

ब्रिक्स देशों के बीच मंत्री स्तरीय बैठक में भारत सहित 14 देशों ने भाग लिया. इनमें 10 ब्रिक्स सदस्य और 4 साझेदार देश शामिल रहे. ब्रिक्स संस्कृति ट्रैक में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल रहे. वहीं साझेदार देशों में बेलारूस, क्यूबा, कजाखस्तान और थाईलैंड ने भाग लिया.

प्रतिनिधियों ने किया सांची का भ्रमण

ब्रिक्स देशों के बीच मंत्री स्तरीय बैठक के समापन के बाद शनिवार को ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों और विदेशी मेहमानों ने विश्व स्थल सांची का भ्रमण किया. जहाँ उन्होंने भारत की प्राचीन ऐतिहासिक बौद्ध कला और स्थापत्य का आत्म अनुभव किया. देशों से आए प्रतिनिधियों एवं अन्य डेलिगेट्स द्वारा केन्द्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत के साथ जम्बू द्वीप पार्क, म्यूजियम का भ्रमण किया गया. इस दौरान मप्र शासन के संस्कृति राज्यमंत्री धर्मेन्द्र लोधी भी साथ रहे. इस दल में ब्राजील, चीन, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, रूस सहित 10 सदस्य देशों के 42 प्रतिनिधि शामिल रहे.

प्रतिनिधि मंडल ने सांची भ्रमण के दौरान गौतम बुद्ध और सम्राट अशोक से जुड़े हुए अभिलेख और प्राचीन शिल्प कला की सराहना की. ब्रिक्स देशों से आए हुए मेहमानों के लिए सांची में विशेष इंतजाम किए गए थे. जहां सांची के इतिहास से रूबरू कराने के लिए बौद्ध इतिहास और संस्कृति पर आधारित विशेष 3डी प्रोजेक्शन मैपिंग और लाइट एंड साउंड शो का प्रदर्शन किया गया. इसके साथ प्रतिनिधिमंडल ने मध्य प्रदेश के पारंपरिक व्यंजन कोदो-कुटकी मिलेट्स का स्वाद लिया.