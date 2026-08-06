ETV Bharat / state

ब्रिटेन से 100 साल बाद लौटेंगी भोजशाला की वाग्देवी! फुल स्पीड में प्रतिमा देश लाने की कवायद

केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल ने बताया कि "भोपाल में आयोजित ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह और संस्कृति मंत्रियों की बैठक में सांस्कृतिक धरोहरों की वापसी यानी रिपेट्रिएशन प्रमुख विषय रहेगा. भारत चाहता है कि ब्रिक्स देशों के बीच ऐसा स्थायी सहयोग तंत्र विकसित हो, जिससे चोरी, तस्करी या अवैध तरीके से बाहर गई सांस्कृतिक संपदाओं की पहचान और उनकी वापसी की प्रक्रिया अधिक प्रभावी बन सके.

उन्होंने बताया कि भारत सरकार लगातार इस दिशा में प्रयास कर रही है और संबंधित संग्रहालय व भारतीय मिशन के माध्यम से प्रतिमा की वापसी के लिए कानूनी और राजनयिक स्तर पर कार्रवाई जारी है. उन्होंने बताया कि 2014 के बाद से भारत अब तक 650 से अधिक चोरी या अवैध रूप से विदेश पहुंची प्राचीन धरोहरों को वापस ला चुका है.

भोपाल: मध्य प्रदेश के धार की ऐतिहासिक भोजशाला से करीब 100 साल पहले ब्रिटेन पहुंची देवी वाग्देवी की प्रतिमा को वापस लाने की प्रक्रिया तेज हो गई है. इसको लेकर दोनों देशों के बीच राजनायिक स्तर पर कार्रवाई तेज चल रही है. यह बात भोपाल में आयोजित ब्रिक्स देशों की संस्कृति कार्य समूह और संस्कृति मंत्रियों की बैठक से पहले केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल ने मीडिया के साथ साझा की.

विवेक अग्रवाल ने बताया कि संस्कृति सचिव का पदभार संभालने के तुरंत बाद उन्हें मध्य प्रदेश के तत्कालीन अधिकारियों की ओर से भोजशाला की वाग्देवी प्रतिमा को वापस लाने का आग्रह मिला था. इसके बाद करीब एक वर्ष पहले से इस दिशा में औपचारिक प्रक्रिया शुरू की गई. इस संबंध में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से संबंधित ब्रिटिश संग्रहालय को पत्र भेजा गया है. इसके साथ ही भारतीय दूतावास को भी सक्रिय किया गया है और कानूनी प्रावधानों के तहत लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे प्रतिमा को वापस मध्य प्रदेश लाया जा सके.

भारत की मुहिम से तेजी से लौट रही धरोहरें

केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सचिव ने बताया कि जहां भी भारत की पुरातात्विक धरोहरों के अवैध रूप से पहुंचने की जानकारी मिलती है, वहां भारतीय मिशन, दूतावास और पारस्परिक कानूनी सहयोग व्यवस्था के माध्यम से उनकी वापसी का प्रयास किया जाता है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले केवल करीब 13 प्राचीन वस्तुएं ही भारत लौट सकी थीं, जबकि पिछले 12 वर्षों में यह संख्या बढ़कर 650 से अधिक हो गई है. हाल ही में भगवान बुद्ध से जुड़े अवशेष, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से कई महत्वपूर्ण मूर्तियां व अन्य प्राचीन कलाकृतियां भारत वापस लाई गई हैं.

धार भोजशाला में स्थापित होगी वाग्देवी की प्रतिमा (ETV Bharat)

तमिलनाडु की प्रतिमाओं की वाग्देवी की प्रतिमा भी लौटेगी

उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के एशमोलियन संग्रहालय से तमिलनाडु के मंदिर की एक प्राचीन प्रतिमा सफलतापूर्वक वापस लाई जा चुकी है. इसके अलावा तमिलनाडु के मंदिरों से चोरी हुई दो अन्य प्रतिमाएं भी भारत लौट आई हैं और उन्हें पुनः उनके मूल मंदिरों में स्थापित किया जा रहा है. विवेक अग्रवाल ने कहा कि यही मॉडल धार के भोजशाला की वाग्देवी प्रतिमा की वापसी के प्रयासों में भी अपनाया जा रहा है."

ब्रिक्स देशों के बीच बनेगा स्थायी सहयोग मंच

अधिकारियों ने बताया कि संस्कृति मंत्रालय ब्रिक्स देशों के बीच केवल वार्षिक बैठकों तक सहयोग सीमित नहीं रखना चाहता. इसके लिए कलाकारों की साझा निर्देशिका, पांडुलिपियों और स्थापत्य विरासत का डिजिटल दस्तावेजीकरण, सांस्कृतिक संपदाओं का साझा अभिलेख और यूनेस्को में बहुराष्ट्रीय नामांकन जैसे विषयों पर स्थायी मंच विकसित करने की पहल की जा रही है. मंत्रालय का मानना है कि इससे भारत सहित सभी सदस्य देशों की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और अवैध रूप से बाहर गई धरोहरों की वापसी में नई गति मिलेगी.