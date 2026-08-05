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ब्रिक्स सम्मेलन में समुद्र से संस्कृति तक भारत की कहानी, प्रोजेक्ट मौसम की प्रदर्शनी ने जीता दिल

भोपाल में ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन 2026 का भव्य शुभारंभ, 21 देशों के प्रतिनिधि और 9 देशों के मंत्री शामिल. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

BRICS CULTURAL SUMMIT 2026
ब्रिक्स सम्मेलन में समुद्र से संस्कृति तक भारत की कहानी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 9:26 PM IST

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भोपाल: राजधानी में चल रहे ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन-2026 का बुधवार को भव्य शुभारंभ हुआ. इस दौरान शहर के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में 3 विशेष प्रदर्शनी देश-विदेश के प्रतिनिधियों और आम लोगों के आकर्षण का केंद्र रहीं.

इन प्रदर्शनियों में ज्ञान भारतम, प्रोजेक्ट मौसम और प्रोजेक्ट बृहत्तर भारत के जरिए भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत, समुद्री संपर्क और सभ्यतागत रिश्तों की अनूठी झलक दिखाई जा रही है. इनमें सबसे अधिक चर्चा प्रोजेक्ट मौसम की हो रही है, जो भारत और हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साझा सांस्कृतिक इतिहास को दुनिया के सामने रख रहा है.

प्रोजेक्ट मौसम की प्रदर्शनी ने जीता विदेश प्रतिनिधियों का दिल (Etv Bharat)

साल 2014 में शुरू हुआ था प्रोजेक्ट मौसम

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से संस्कृति मंत्रालय के तहत वर्ष 2014 में प्रोजेक्ट मौसम की शुरुआत की गई थी. इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में सदियों से रहे समुद्री संपर्क, व्यापारिक मार्गों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का अध्ययन करना और उन्हें वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना है. यह परियोजना बताती है कि समुद्री मार्ग केवल व्यापार के लिए नहीं, बल्कि संस्कृति, विचार, धर्म और परंपराओं के प्रसार का भी महत्वपूर्ण माध्यम रहे हैं.

PROJECT MAUSAM EXHIBITION
साल 2014 में शुरू हुआ था प्रोजेक्ट मौसम (Etv Bharat)

समुद्री रास्तों से जुड़ी साझा विरासत पर फोकस

इस प्रदर्शनी में बताया गया है कि अलग-अलग देशों के बीच वस्तुओं के व्यापार, लोगों के आवागमन और समुद्री यात्राओं ने साझा सांस्कृतिक विरासत को जन्म दिया. व्यापारिक गतिविधियों के कारण नई बस्तियां विकसित हुईं, जहां विभिन्न संस्कृतियों का मेल हुआ. एक स्थान की परंपराएं दूसरे स्थान तक पहुंचीं और वहां की स्थानीय संस्कृति के साथ मिलकर नई सांस्कृतिक पहचान बनी. इसी प्रक्रिया ने अनेक साझा सांस्कृतिक परंपराओं और विरासत स्थलों को जन्म दिया.

PROJECT BRIHATTAR BHARAT
ज्ञान भारतम, प्रोजेक्ट मौसम और प्रोजेक्ट बृहत्तर भारत प्रदर्शनी (Etv Bharat)

धार्मिक यात्राओं ने भी जोड़े देशों के रिश्ते

प्रोजेक्ट मौसम केवल व्यापार तक सीमित नहीं है. इसमें धार्मिक यात्राओं, तीर्थ परंपराओं और सांस्कृतिक आवाजाही को भी महत्वपूर्ण माना गया है. यह प्रदर्शनी बताती है कि इन यात्राओं के कारण विभिन्न देशों के बीच विचारों, मान्यताओं और जीवन शैली का आदान-प्रदान हुआ. इसी से कई अमूर्त सांस्कृतिक परंपराएं और विरासत आज भी विभिन्न देशों में समान रूप से दिखाई देती हैं.

BHOPAL BRICS CONFERENCE
भोपाल में ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन-2026 (Etv Bharat)

अंतरराष्ट्रीय सहयोग और साझा संरक्षण की पहल

प्रोजेक्ट मौसम का एक प्रमुख उद्देश्य विभिन्न देशों के बीच साझा सांस्कृतिक विरासत की पहचान करना और उसके संरक्षण के लिए सहयोग बढ़ाना है. इसके तहत बहुराष्ट्रीय नामांकन, संयुक्त दस्तावेज तैयार करने और विरासत स्थलों के संरक्षण को लेकर संवाद को बढ़ावा दिया जाता है.

ब्रिक्स सम्मेलन में लगी यह प्रदर्शनी भारत की सांस्कृतिक कूटनीति, विरासत संरक्षण और वैश्विक सहयोग की सोच को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर रही है. आम नागरिक भी चारों दिन इन प्रदर्शनों का अवलोकन कर भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को करीब से समझ सकते हैं.

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