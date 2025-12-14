ETV Bharat / state

IAS संतोष वर्मा की गिरफ्तारी पर अड़ा ब्राह्मण समाज, सीएम हाउस के घेराव के दौरान पुलिस ने खदेड़ा

ब्राह्मण समाज की बेटियों के खिलाफ दिए आपत्तिजनक बयान से ब्राह्मण समाज में आक्रोश है. एडवोकेट अनिल मिश्रा की अगुवाई में ब्राह्मण समाज के सैकड़ों लोग रोशनपुरा चौराहे पर एकत्रित हुए. इसमें भारी संख्या में महिलाएं भी थीं. प्रदर्शनकारी आईएएस संतोष वर्मा की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी की मांग लेकर सीएम हाउस की तरफ बढ़ रहे थे. वहीं प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने रोशनपुरा चौराहे पर बैरिकेड्स लगाकर घेराबंदी की थी, लेकिन कई प्रदर्शनकारी घेराबंदी तोड़कर बाणगंगा चौराहे तक पहुंच गए थे.

भोपाल: आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ ब्राह्मण समाज का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है. रविवार 14 दिसंबर को भोपाल में ब्राह्मण समाज ने आईएएस संतोष वर्मा को बर्खास्त करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारी रोशनपुरा चौराहे पर एकत्रित हुए और नारेबाजी करते हुए सीएम हाउस का घेराव करने के लिए मुख्यमंत्री निवास की ओर बढ़ रहे थे, तभी पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के जवानों में धक्का मुक्की भी हुई. हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिससे कई महिलाएं और बुजुर्ग घायल हो गए.

संतोष वर्मा की गिरफ्तारी पर अड़ा ब्राह्मण समाज

यहां पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए 4 लेयर की बैरिकेडिंग लगा रखी थी. इसके बावजूद प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की लगातार कोशिश कर रहे थे. इस दौरान पुलिस उन्हें पीछे हटने के लिए बार-बार समझा रही थी, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांग पर अड़े हुए थे. सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सीएम हाउस की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे. इस दौरान पुलिस और उनमें धक्का-मुक्की भी हुई. जब माहौल तनावपूर्ण होते देखा तो पुलिस ने स्थिति को काबू में करने के लिए वाटर कैनन का सहारा लिया.

वाटर कैनन के इस्तेमाल से कई लोग घायल

वाटर कैनन के इस्तेमाल से कई लोग घायल हो गए. इसमें कई बुजुर्ग और महिलाएं शामिल थीं, जिनका मौके पर उपस्थित एम्बुलेंस और मेडिकल टीम ने प्राथमिक उपचार किया. तनावपूर्ण हालात को देखते हुए पुलिस बल कई प्रदर्शनकारियों को गाड़ियों में भरकर ले गई. वहीं प्रशासन ने एहतियात के तौर पर अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी. इधर प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के बाद प्रदर्शन को शांत किया जा सका.

पुलिस की झड़प के दौरान बुजुर्ग घायल (ETV Bharat)

'यह भाजपा सरकार की नाकामी'

कांग्रेस प्रवक्ता अमित चौरसिया ने कहा,"यह भाजपा सरकार की नाकामी है. इन्हें सबसे पहले अपने मंत्रियों पर लगाम लगानी चाहिए. अगर भाजपा अपने मंत्रियों और नेताओं पर लगाम लगाती तो शायद संतोष वर्मा इस तरह के बयान देने से बचते. एक तरफ संतोष वर्मा लगातार सिविल कोर्ट के अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं और जातिगत विद्वेष की भावना भड़का रहे हैं. इस पर मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए था. अगर ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधिमंडल सीएम से मिलने जा रहा था, तो उनसे बात करनी चाहिए थी. इस मामले को लेकर सरकार का रुख सही नहीं है, जिसे लेकर मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत खराब हो गई है."

'ब्राह्मण समाज का सम्मान करती है सरकार'

भाजपा प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कहा," ब्राह्मण समाज का सरकार सम्मान करती है. जिस तरह की टिप्पणी की गई थी उनके समाज को लेकर, उस पर एक्शन लिया गया है और कड़ा एक्शन लिया जा रहा है. भारतीय जनता पार्टी और सरकार ब्राह्मणों का सम्मान करती है. आज मुख्यमंत्री भोपाल में नहीं थे और जब भी होंगे निश्चित तौर पर उनकी सुनवाई होगी और कार्रवाई भी होगी."

प्रशासन पर भेदभाव का लगाया आरोप

हाथों में तख्तियां और बैनर लिए प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने सरकार पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है. ब्राह्मण समाज की महिला नेता का कहना है कि "यदि किसी अन्य वर्ग की बहन-बेटियों के खिलाफ आईएएस संतोष वर्मा ने ऐसा आपत्तिजनक बयान दिया गया होता तो प्रशासन तत्काल कार्रवाई करती. लेकिन इस मामले में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए."