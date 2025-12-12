ETV Bharat / state

IAS संतोष वर्मा के खिलाफ ब्राह्मणों का शंखनाद, सस्पेंड करने मंत्रालय के सामने किया मंत्रजाप

शुक्रवार दोपहर ब्राह्मण समाज के लोगों ने मंत्रालय के सामने करीब एक घंटे तक प्रदर्शन किया. इस दौरान बाह्मणों ने शंख बजाकर मंत्रों का जाप भी किया. समाज के प्रिंस शर्मा ने सरकार द्वारा संतोष वर्मा के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर कहा कि "ये कोई कार्रवाई नहीं है, यह तो केवल ब्राह्मणों को आश्वासन देने का काम किया जा रहा है. जिससे ब्राह्मण शांत हो जाएं."

भोपाल: अजाक्स की साधारण सभा में प्रमोटी आईएएस संतोष वर्मा द्वारा ब्राम्हणों की बेटियों को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद भले ही सरकार ने वर्मा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें कृषि विभाग में उप सचिव पद से हटाकर जीएडी पूल में भेज दिया हो. लेकिन प्रदेश में आईएएस वर्मा के खिलाफ ब्राम्हण समाज के संगठनों का आक्रोश शांत होने का नाम नहीं ले रहा है. ब्राम्हण समाज इस मामले में शुरू से ही वर्मा को बर्खास्त करते हुए उनसे आईएएस अवॉर्ड वापस लेने की मांग कर रहा है. शुक्रवार को भी सैकड़ों की संख्या में ब्राम्हण समाज के लोगों ने राजधानी में मंत्रालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया.

समाज के ही जगदीश शर्मा ने बताया कि "ब्राह्मणों द्वारा प्रदर्शन चल रहा है, उसको शांत करने के लिए सरकार ने झुनझुना दिया है. जबकि आईएएस वर्मा को बर्खास्त करना चाहिए. लेकिन सरकार ने उसे कृषि विभाग से हटाकर जीएडी में अटैच कर दिया है."

आईएएस संतोष वर्मा को बर्खास्त करने की मांग (ETV Bharat)

सरकार ने पद छीना, नहीं दिया कोई काम

आईएएस संतोष वर्मा ने कहा था कि आरक्षण तक तक खत्म नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि कोई ब्राह्मण अपनी लड़की उनके लड़के को दान न करे या उससे संबंध न बनाए. जिसके बाद से प्रदेश भर का ब्राह्मण समाज इस बयान का विरोध कर रहा है. डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और वरिष्ठ भाजपा विधायक गोपाल भार्गव समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी इस मामले में कार्रवाई की मांग की थी. इसके बाद गुरुवार को राज्य शासन ने संतोष वर्मा उप सचिव कृषि विभाग के पद से हटाकर जीएडी पूल में बिना विभाग और बिना कार्य के अटैच करने का निर्णय लिया है.

सस्पेंड करने मंत्रालय के सामने किया मंत्रजाप (ETV Bharat)

आईएएस संतोष वर्मा की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

संतोष वर्मा के मामले में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भी जीएडी को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. जिसके बाद राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए पदोन्नति फर्जी और जाली आदेश तैयार कर ली गई है. विभिन्न न्यायालय में आपराधिक प्रकरण लंबित हैं. फर्जी दस्तावेजों और धोखाधड़ी के आधार पर ली गई आईएएस की पदोन्नति गलत है. ऐसे में आईएएस से बर्खास्त करने का प्रस्ताव केन्द्र शासन को भेजा जा रहा है.

संतोष वर्मा के खिलाफ जाली और फर्जी दस्तावेज के आधार पर प्रमाण पत्र प्राप्त करने के आरोप के लिए विभागीय जांच अंतिम स्तर पर है. वर्तमान प्रकरण में संतोष वर्मा द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं है. उनके द्वारा सतत मर्यादा विहीन वक्तव्य जारी किये जा रहे हैं. ऐसे में उन्हें चार्जशीट जारी करने का निर्णय लिया गया.