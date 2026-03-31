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बम की धमकी भरा मेल भेजनें वाला गिरफ्तार, भोपाल से नहीं कोई कनेक्शन

भोपाल: राजधानी भोपाल के कई संस्थाओं को बम से उड़ाने की फर्जी धमकी भरे मेल भेजने वाला आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. इस बीच दिल्ली एसटीएफ ने कर्नाटक से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने देश भर में करीब 1100 से ज्यादा ऐसे धमकी भरे मेल भेजे थे. शुरुआत में लगा कि यह वहीं शख्स है, जिसने भोपाल में भी मेल किए थे, लेकिन पुलिस ने कहा की ये वो आरोपी नहीं है.

दिल्ली STF ने कर्नाटक से आरोपी किया गिरफ्तार

भोपाल में कई संस्थानों में बम होने का मेल भेजने के मामले में भोपाल पुलिस के हाथ अभी भी खाली है. हलांकि दिल्ली की STF ने कर्नाटक से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन गिरफ्तार आरोपी का भोपाल मे मेल भेजने से कोई संबंध नहीं है. भोपाल में आरोपी ने कभी पीपल्स यूनिवर्सिटी, कभी एम्स अस्पताल तो कभी सरकारी विभागों में बम होने की धमकी दी थी. जिससे सनसनी का माहौल पैदा हो गया था. दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे शख्स को कर्नाटक से गिरफ्तार किया जिसने देशभर में धमकी भरे 1100 मेल भेजे थे, जिसके बाद भोपाल पुलिस कमिश्नर ने इसे लेकर स्पष्ट किया है कि यह वह शख्स नहीं है. जिसने भोपाल में मेल भेजे थे.