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भोपाल में फर्जी वोटर्स पर आर-पार की लड़ाई, अब BJP पहुंची चुनाव आयोग

7 मार्च को पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला के साथ मुख्य चुनाव पदाधिकारी कार्यालय पहुंचकर नरेला विधानसभा क्षेत्र में फर्जी मतदाताओं को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी. कांग्रेस नेता अपने साथ नरेला क्षेत्र के कुछ रहवासियों को भी साथ लेकर पहुंचे. इसमें से एक रहवासी हुकुम सिंह ने एफिडेविट के साथ बीजेपी चुनाव आयोग पहुंचे.

भोपाल : राजधानी भोपाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) और फर्जी वोटर्स को लेकर विवाद बढ़ा. पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जिस गवाह को लेकर चुनाव आयोग गड़बड़ी की शिकायत लेकर पहुंचे थे, अब बीजेपी उसी गवाह का एफिडेविट लेकर फिर चुनाव आयोग पहुंची. बीजेपी ने आरोप लगाया कि गड़बड़ी की गवाही देने वाले मकान मालिक को डरा-धमकाकर झूठी शिकायत दर्ज कराई गई. कांग्रेस जानबूझकर बहुसंख्यक वर्ग के मतदाता को कांग्रेस टारगेट कर रही है.

बीजेपी की तरफ से वकील हुकुम सिंह ने कहा "दिग्विजय सिंह द्वारा की गई शिकायत की संबंधित एसडीएम द्वारा जांच की गई और जांच में सभी नाम सही पाए गए हैं. जिस शिकायतकर्ता को आधार बनाया गया, वे हमारे साथ आए हैं. कांग्रेस ने दवाब डालकर उनसे झूठी शिकायत दर्ज कराई थी."

झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग

बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं द्वारा चुनाव आयोग में झूठी शिकायत दर्ज की गई है. कांग्रेस जानबूझकर बहुसंख्यक वर्ग के वोटर्स को कांग्रेस टारगेट कर रही है. चुनाव आयोग में कांग्रेस को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है. इसकी एक कॉपी संबंधित पुलिस थाने में भी दी गई है. चुनाव आयोग से कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है. यदि कार्रवाई नहीं की गई तो कोर्ट में परिवाद दायर किया जाएगा.

नरेला की रतन कॉलोनी का मामला

दिग्विजय सिंह 7 मार्च को नरेला विधानसभा क्षेत्र में आने वाले करोंद की रतन कॉलोनी के मोहन लाल साहू को लेकर पहुंचे थे. मोहन लाल साहू ने बताया था "मेरे मकान में 65 फर्जी मतदाताओं के नाम जुड़े हुए थे. शिकायत के बाद नाम हटे, लेकिन अभी भी 37 नाम जुड़े हुए हैं." रतन कालोनी के वार्ड नंबर 50 के अनिल सिंह यादव ने बताया था "उनके घर में 45 नाम जुड़े हुए हैं, जबकि मेरे घर में 4 सदस्य ही हैं. बाकी नाम काटे जाएं."