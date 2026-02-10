ETV Bharat / state

पैन्क्रियाज में पत्थरों का अंबार, BMHRC में 36 वर्षीय महिला की जान बचाने वाली जटिल सर्जरी

उत्तर प्रदेश से इलाज कराने भोपाल पहुंची महिला के पैन्क्रियाज का सफल ऑपरेशन. असहनीय पेट दर्द से पीड़ित महिला के पैन्क्रियाज में थे स्टोन.

पैन्क्रियाज से निकाले 15 से अधिक स्टोन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 10, 2026 at 5:59 PM IST

भोपाल: पेट के पीछे स्थित बेहद संवेदनशील अंग पैन्क्रियाज में पत्थरों का अंबार एक 36 वर्षीय महिला के लिए जानलेवा बनता जा रहा था. लगातार असहनीय दर्द, पाचन में गंभीर परेशानी और बढ़ते खतरे के बीच भोपाल स्मारक अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र (बीएमएचआरसी) के डाक्टरों ने समय रहते जटिल सर्जरी कर महिला की जान बचा ली. इस सर्जरी के दौरान पैन्क्रियाज से 15 से अधिक स्टोन निकाले गए, जिनमें कुछ का आकार करीब 2 सेंटीमीटर तक था.

उत्तरप्रदेश से इलाज कराने भोपाल आई महिला

बीएमएचआरसी के गैस्ट्रो सर्जरी विभाग में सहायक प्रोफेसर डॉ विशाल पाटिल ने बताया कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट की रहने वाली यह महिला क्रानिक पैन्क्रियाटाइटिस विद पैन्क्रियाटिक डक्ट स्टोन से पीड़ित थीं. मरीज को लंबे समय से पेट में असहनीय दर्द की शिकायत थी. सीटी स्कैन और एमआरसीपी जांच के दौरान पैन्क्रियाज में बड़ी संख्या में स्टोन की पुष्टि हुई. जिसमें कुछ स्टोन का आकार लगभग 2 सेंटीमीटर तक था, जो इस केस को और भी जटिल बनाता है.

इसलिए पैन्क्रियाज है महत्वपूर्ण अंग

डॉक्टरों ने बताया कि पैन्क्रियाज पेट के पीछे स्थित एक महत्वपूर्ण अंग है, जो पाचन एंजाइम और शुगर नियंत्रण से जुड़े हार्माेन बनाता है. लंबे समय तक सूजन रहने पर इसकी नली में स्राव गाढ़ा हो जाता है, जिससे धीरे-धीरे स्टोन बनने लगते हैं. विशेषज्ञों के अनुसार पैन्क्रियाज में इतनी अधिक संख्या में स्टोन मिलना असामान्य और चिकित्सकीय रूप से गंभीर स्थिति मानी जाती है.

पैन्क्रियाज से निकाले 15 से अधिक स्टोन

डॉ विशाल पाटिल ने बताया कि "मरीज की लेटरल पैन्क्रियाटिकोजेजुनोस्टामी सर्जरी की गई. इस सर्जरी की खास बात यह रही कि पैन्क्रियाज में 15 से अधिक स्टोन पाए गए, जो सामान्य मामलों की तुलना में काफी ज्यादा हैं. इतनी संख्या में स्टोन होने से मरीज को लगातार तेज दर्द, पाचन में बाधा और भविष्य में गंभीर जटिलताओं का खतरा रहता है. समय पर सर्जरी से मरीज को बड़ी राहत मिली है. सर्जरी में एनेस्थीसियोलाजी विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ कनिका सुहाग की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही.

बीएमएचआरसी निदेशक ने जताई खुशी

बीएमएचआरसी की प्रभारी निदेशक डॉ मनीषा श्रीवास्तव ने कहा कि "ऐसे मामलों में मरीज लंबे समय तक दर्द और अनिश्चितता में जीता है. बीएमएचआरसी में हमारा प्रयास रहता है कि जटिल से जटिल स्थिति में भी मरीज को सुरक्षित इलाज और बेहतर जीवन की ओर लौटने का अवसर मिले. यह सफल सर्जरी उसी प्रतिबद्धता का परिणाम है. इस अवसर पर डॉ मनीषा ने बीएचएमआरसी द्वारा की गई पैंक्रियाज की सफल सर्जरी करने पर खुशी जताई है.

