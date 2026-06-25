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समलैंगिक संबंध बनाने से रोका तो कर दी थी हत्या, भोपाल में हुए ब्लाइंड मर्डर केस में खुलासा

दरअसल, 29 मई 2026 को झागरिया हाईवे स्थित इकोलॉजिकल पार्क के पास एक युवक का करीब पांच दिन पुराना शव बरामद हुआ था. शव की पहचान मंडीदीप निवासी राजेश राय के रूप में हुई थी. घटना के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी. जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल से मृतक का मोबाइल फोन नहीं मिला, जिससे यह आशंका जताई गई कि हत्या के बाद आरोपी मोबाइल लेकर फरार हो गया है. इसके बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों का सहारा लेते हुए मोबाइल के IMEI नंबर और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) की मदद से उसकी लोकेशन ट्रेस की.

भोपाल : राजधानी भोपाल की कटारा हिल्स पुलिस ने करीब एक महीने पहले हुए ब्लाइंड मर्डर का सनसनीखेज खुलासा किया है. पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ने मृतक के साथ समलैंगिक संबंध बनाने की कोशिश की थी पर विरोध करने पर युवक की बेरहमी से हत्या कर दी. बुधवार को इस मामले का खुलासा करते हुए कटारा हिल्स पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Etv Bharat)

समलैंगिक संबंध बनाने से रोका तो कर दी हत्या

जांच के दौरान मोबाइल अजय मियाना नामक व्यक्ति के पास मिला. पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद पूरे हत्याकांड का खुलासा हुआ. आरोपी की पहचान अजय सिंह के रूप में हुई, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसकी मृतक से पहचान हुई थी और वह उसे सुनसान इलाके में लेकर गया था. आरोपी ने मृतक के साथ जबरदस्ती समलैंगिक संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन जब मृतक ने इसका विरोध किया तो दोनों के बीच विवाद हो गया. गुस्से में आरोपी ने मृतक का सिर पत्थर पर पटक दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

साक्ष्य छिपाने मोबाइल लेकर भागा था आरोपी, उसी से पकड़ा गया

हत्या के बाद आरोपी मृतक का मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया था, जिससे उसकी पहचान और घटनाक्रम तक पुलिस आसानी से न पहुंच सके. हालांकि, मोबाइल की तकनीकी जांच, लोकेशन ट्रैकिंग और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंचने में सफल रही. वहीं, एडिशनल पुलिस कमिश्नर शैलेन्द्र सिंह चौहान ने बताया, '' घटना स्थल के पास मृतक खाना खा रहा था. वहीं से आरोपी का निकलना हुआ. दोनों ने मिलकर खाना खाया और फिर आरोपी ने मृतक के साथ जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश की. जब मृतक ने विरोध किया तो तैश में आकर आरोपी ने उसकी जान ले ली और मौके से फरार हो गया.

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डीकंपोज हालत में मिला था शव

एडिशनल पुलिस कमिश्नर शैलेन्द्र सिंह चौहान ने बताया, '' पुलिस को मौके से पांच दिन पुराना डीकंपोज शव मिला था और मृतक के कुछ दस्तावेज मिले थे, जिसके आधार पर उसकी पहचान हुई थी. वहीं, आरोपी इससे पहले भी 3 महीने की जेल काट चुका है और इसी प्रवृत्ति का है. उसे गिरफ्तार कर आगे की पड़ताल कर रही है.''