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ब्लैकमेलिंग, शादी और छह साल तक अस्मत से खिलवाड़, भोपाल की बेटी का पोस्टल डिपार्टमेंट बना सहारा

भोपाल में लड़की को 6 साल से हवस का शिकार बना रहा था पड़ोसी युवक, आर्य मंदिर में जबरन की शादी, स्पीड पोस्ट से शिकायत.

BHOPAL BLACKMAILING MOLESTATION
भोपाल में लड़की से 6 साल दुष्कर्म (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 1:52 PM IST

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Updated : April 29, 2026 at 2:08 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: राजधानी भोपाल में एक युवती ब्लैकमेलिंग और दुष्कर्म का शिकार हुई है. आरोप है कि, पड़ोसी युवक ने 6 साल पहले घर में घुसकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था. आरोपी ने उसका वीडियो भी बना लिया था. वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी 6 साल से उसके साथ दरिंदगी करता आ रहा है. पीड़िता ने जब उसका विरोध किया तो आरोपी ने जबरन उससे शादी कर ली. युवती किसी तरह आरोपी युवक की कैद से भागी और स्पीड पोस्ट से थाने में शिकायत दर्ज करवाई.

युवती का पड़ोसी था आरोपी युवक
जानकारी के मुताबिक, घटना भोपाल के बजरिया थाना क्षेत्र की है. आरोपी पीड़िता के पड़ोस में रहता था. उसकी पीड़िता के भाई से अच्छी दोस्ती थी, जिसके चलते वह उसके घर आता रहता था. घटना 2020 की है जब पीड़िता 16 साल की नाबालिग थी. युवक लड़की के घर आया, उस दौरान वह घर में अकेली थी. मौके का फायदा उठाकर युवक ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. इस दौरान उसने लड़की का वीडियो बना लिया. उसके बाद तो आरोपी का जब मन करता पीड़िता के साथ दरिंदगी करता. पीड़िता विरोध करती तो वीडियो वायरल का डर दिखाकर धमकाता.

मंदिर में ले जाकर जबरन शादी की
पीड़िता की जब शादी की बात चली तो उसके सारी घटना के बारे में परिजन को बताया. इसके बाद आरोपी लड़की को अपने साथ भगाकर आर्य मंदिर में ले गया और जबरन शादी कर ली. युवक ने उसको एक किराय के कमरे में रखा था. इस दौरान युवक ने उसका मोबाइल छीन लिया ताकि वह किसी से बात न कर सके. एक दिन मौका पाकर युवती कमरे से भागकर सीधे अपने परिवार के पास पहुंची और उन्हें सारी बात बताई.

स्पीड पोस्ट के जरिए थाने में शिकायत
इसी दौरान पीड़िता ने स्पीड पोस्ट के जरिए महिला थाने में शिकायत की. पुलिस ने शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो समेत विभिन्न में मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरु कर दी है. दुष्कर्म और ब्लैकमेल के मामले में महिला थाना प्रभारी अंजना दुबे ने कहा कि, ''हमारे पास स्पीड पोस्ट के जरिए शिकायत आई है. मंगलवार देर रात को मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है. पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद ही क्या सच्चाई है इसका खुलासा होगा.''

Last Updated : April 29, 2026 at 2:08 PM IST

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