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भोपाल में कॉलेज की फ्रेशर्स पार्टी में हंगामा, थार सवार युवकों पर घेरकर हमला

मिसरौद स्थित ब्लैक मांबा क्लब के बाहर फ्रेशर्स पार्टी में बवाल, थार को घेरकर लाठी-डंडे, चाकू और तलवार से हमला, आबिद मुमताज की रिपोर्ट.

Bhopal black mamba fight
भोपाल में कॉलेज की फ्रेशर्स पार्टी में हंगामा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 12:25 PM IST

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भोपाल : राजधानी के मिसरोद इलाके में स्थित ब्लैक मांबा क्लब में बुधवार रात फ्रेशर्स पार्टी के दौरान जमकर बवाल हो गया. बाइकों से पहुंचे एक दर्जन से अधिक युवकों ने क्लब के बाहर खड़ी थार कार को घेर लिया और उसमें सवार युवकों पर लाठी-डंडे, चाकू और तलवार से हमला कर दिया. हमले में कार के कांच टूट गए. इसी दौरान टूटे कांच का टुकड़ा कार में बैठे छात्र की आंख में जा लगा, जिससे वह घायल हो गया.

घटना के बाद क्लब के बाहर अफरा-तफरी मच गई. नर्मदापुरम रोड पर भी कुछ देर वाहनों की कतार लग गई. सूचना मिलने पर मिसरोद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल छात्र को उपचार के लिए अस्पताल भेजा.

क्या है पूरा मामला?

मिसरोद पुलिस के मुताबिक, '' पिपलानी के इंद्रपुरी निवासी युवक बिलखिरिया स्थित प्रेस्टीज कॉलेज में पढ़ता है. बुधवार रात वह अपने चचेरे भाई और दो दोस्तों के साथ थार से ब्लैक मांबा क्लब पहुंचा था. क्लब में बीएसएस कॉलेज की फ्रेशर्स पार्टी चल रही थी, जिसमें अन्य कॉलेजों के छात्र भी मौजूद थे. इंद्रपुरी निवासी छात्र और उसके साथी थार में बैठकर बातचीत कर रहे थे. इसी दौरान बाइकों से आए युवकों ने अचानक कार को घेर लिया और तोड़फोड़ शुरू कर दी. आरोप है कि हमलावरों ने लाठी-डंडे, चाकू और तलवार से कार पर हमला किया. हमले के दौरान कार के शीशे टूट गए और कांच का टुकड़ा छात्र की आंख में जा लगा.

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मिसरौद थाना क्षेत्र का मामला (Etv Bharat)

फायरिंग का भी आरोप, पुलिस ने कहा- पुष्टि नहीं

घटना के बाद यह भी आरोप लगाया गया कि हमलावरों ने हवाई फायरिंग की. हालांकि, मिसरोद पुलिस ने फिलहाल फायरिंग की घटना से इनकार किया है. थाना प्रभारी विमलेश राय के मुताबिक, '' शुरुआती जानकारी में हवाई फायरिंग की बात सामने आई थी, लेकिन मौके से अब तक ऐसा कोई सुराग नहीं मिला है, जिससे गोली चलने की पुष्टि हो सके. पुलिस क्लब और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही हैं.''

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प्रारंभिक जांच में मारपीट और तोड़फोड़ की घटना की पुष्टि हुई है. हमले की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है. पुलिस घायल छात्र और मौके पर मौजूद अन्य युवकों से पूछताछ कर रही है. हमलावरों की पहचान के लिए भी सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है.

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