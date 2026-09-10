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भोपाल में कॉलेज की फ्रेशर्स पार्टी में हंगामा, थार सवार युवकों पर घेरकर हमला

भोपाल : राजधानी के मिसरोद इलाके में स्थित ब्लैक मांबा क्लब में बुधवार रात फ्रेशर्स पार्टी के दौरान जमकर बवाल हो गया. बाइकों से पहुंचे एक दर्जन से अधिक युवकों ने क्लब के बाहर खड़ी थार कार को घेर लिया और उसमें सवार युवकों पर लाठी-डंडे, चाकू और तलवार से हमला कर दिया. हमले में कार के कांच टूट गए. इसी दौरान टूटे कांच का टुकड़ा कार में बैठे छात्र की आंख में जा लगा, जिससे वह घायल हो गया.

घटना के बाद क्लब के बाहर अफरा-तफरी मच गई. नर्मदापुरम रोड पर भी कुछ देर वाहनों की कतार लग गई. सूचना मिलने पर मिसरोद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल छात्र को उपचार के लिए अस्पताल भेजा.

क्या है पूरा मामला?

मिसरोद पुलिस के मुताबिक, '' पिपलानी के इंद्रपुरी निवासी युवक बिलखिरिया स्थित प्रेस्टीज कॉलेज में पढ़ता है. बुधवार रात वह अपने चचेरे भाई और दो दोस्तों के साथ थार से ब्लैक मांबा क्लब पहुंचा था. क्लब में बीएसएस कॉलेज की फ्रेशर्स पार्टी चल रही थी, जिसमें अन्य कॉलेजों के छात्र भी मौजूद थे. इंद्रपुरी निवासी छात्र और उसके साथी थार में बैठकर बातचीत कर रहे थे. इसी दौरान बाइकों से आए युवकों ने अचानक कार को घेर लिया और तोड़फोड़ शुरू कर दी. आरोप है कि हमलावरों ने लाठी-डंडे, चाकू और तलवार से कार पर हमला किया. हमले के दौरान कार के शीशे टूट गए और कांच का टुकड़ा छात्र की आंख में जा लगा.