ETV Bharat / state

ब्लैक फंगस ने छीना 52 लोगों का जबड़ा, एम्स के डॉक्टरों की 3डी प्रिंटिंग तकनीक से लौटी मुस्कान

भोपाल: एम्स भोपाल के डॉक्टरों ने कोविड-19 के बाद ब्लैक फंगस (म्यूकोरमायकोसिस) से प्रभावित उन मरीजों के जीवन में नई रोशनी लाई है, जिन्होंने संक्रमण के कारण अपना ऊपरी जबड़ा (मैक्सिला) खो दिया था. एम्स में जायगोमैटिक इम्प्लांट आधारित तकनीक से जबड़ा खो चुके मरीजों को फिर से सामान्य रूप से खाना, बोलना और मुस्कुराना संभव हो सका है. इस शोध को कोरिया के प्रतिष्ठित जर्नल आर्काइव्स ऑफ क्रेनियोफेशियल सर्जरी में भी प्रकाशित किया गया है.

एम्स में डेंटिस्ट्री विभाग के प्रोफेसर डॉ अंशुल राय ने बताया कि "ब्लैक फंगस से ग्रसित मरीजों के उपचार में 3डी प्रिंटिंग तकनीक काफी अहम रही. इस तकनीक की मदद से जायगोमैटिक इम्प्लांट्स की सटीक स्थिति का पूर्वानुमान लगाया गया, जिससे जटिल सर्जरी को सुरक्षित रूप से किया जा सका. यह एक अत्याधुनिक प्रक्रिया है क्योंकि यदि इसे सही ढंग से न किया जाए तो साइनस और आंख को नुकसान हो सकता है. हालांकि एम्स में सभी सर्जरी सटीकता के साथ हुई और मरीजों के जीवन में भी बेहतर बदलाव आया है."

एम्स के डॉक्टरों ने 3डी प्रिंटिंग तकनीक से की सर्जरी (ETV Bharat)

तनावग्रस्त मरीजों ने लोगों के बीच जाना छोड़ा

डॉ. अंशुल राय ने बताया कि "कोविड 19 के बाद जब लोगों को ब्लैक फंगस की समस्या हुई तो उनके ऊपरी जबड़े काले पड़ने लगे. उनमें संक्रमण फैलने की वजह से निकालना पड़ा. ऐसे में जबड़े के निकलने के बाद कई मरीजों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था, सामाजिक कार्यक्रमों में जाना छोड़ दिया था और वे गहरे अवसाद में रहने लगे थे. इस स्थिति को ध्यान में रखकर टीम ने उपचार की दिशा तय की और सफल पुनर्वास किया. सर्जरी के दौरान 52 मरीजों में कुल 77 जायगोमैटिक इम्प्लांट किए गए."

52 मरीजों में कुल 77 जायगोमैटिक किए इम्प्लांट (ETV Bharat)

ब्लैक फंगस से पीड़ित 50 प्रतिशत मरीजों ने खोया जबड़ा

एम्स के डॉक्टरों ने बताया कि एम्स भोपाल में ऐसे मरीजों पर अध्ययन किया गया, जो ब्लैक फंगस से पीड़ित थे. इनमें से आधे से अधिक मरीज कोविड संक्रमण के दौरान म्यूकोरमायकोसिस की वजह से जबड़ा खो चुके थे. सर्जरी के बाद इन मरीजों के खाने, बोलने, चेहरे की सुंदरता और आत्मविश्वास में अभूतपूर्व सुधार दर्ज किया गया. इस शोध में डेंटिस्ट्री विभाग के प्रोफेसर डॉ अंशुल राय के साथ डॉ बाबूलाल, डॉ जेनिश भट्टी, डॉ जितेंद्र कुमार, डॉ विकास विजयन और डॉ जुबिन ठक्कर शामिल रहे.