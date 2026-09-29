ETV Bharat / state

भाजपा युवा नेता दिव्यऋषि तिवारी की मौत का मामला, जिम्मेदारों पर हत्या के मुकदमे की मांग

बीजेपी जिला महामंत्री दिव्यऋषि तिवारी की डीबी मौल के सामने करंट लगने से हुई थी मौत, भोपाल जिला बार एसोसिएशन ने खोला मोर्चा

bhopal divyarishi tiwari death
दिव्यऋषि तिवारी की मौत के मामले में बार एसोसिएशन ने खोला मोर्चा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 9:05 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: भाजपा युवा मोर्चा के जिला महामंत्री और अधिवक्ता दिव्यऋषि तिवारी की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. जिला बार के वकीलों ने मोर्चा खोलते हुए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है. वकीलों ने एमपी नगर थाने पहुंचकर पुलिस को ज्ञापन सौंपा और आरोप लगाया कि यह महज हादसा या सामान्य मौत नहीं, बल्कि लापरवाही का नतीजा है.

वकीलों ने ज्ञापन में कहा कि जिन लोगों की लापरवाही के कारण दिव्यऋषि तिवारी की जान गई, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए. बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी दिव्यऋषि तिवारी की मौत के मामले का संज्ञान लिया है. मामले की जांच के लिए टीम गठित किए जाने की बात भी सामने आई है.

जिम्मेदारों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग (ETV Bharat)

हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग

सोमवार को जिला बार से जुड़े अधिवक्ताओं ने एमपी नगर थाने पहुंचकर पुलिस को ज्ञापन सौंपा और मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की. ज्ञापन सौंपने पहुंचे वकीलों ने कहा कि जिन लोगों की लापरवाही के कारण दिव्यऋषि तिवारी की जान गई, उनकी जवाबदेही तय होना जरूरी है. अधिवक्ताओं ने चेतावनी देते हुए कह कि जब तक मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता, तब तक वे अपनी लड़ाई जारी रखेंगे.

आम लोगों की सुरक्षा को लेकर उठे गंभीर सवाल

वकीलों का कहना है कि यह मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं है, बल्कि शहर में आम लोगों की सुरक्षा से भी जुड़ा गंभीर सवाल है. अगर सड़क पर लगे किसी विद्युत पोल या अन्य सार्वजनिक व्यवस्था से करंट फैलने की स्थिति बनी और उससे किसी व्यक्ति की मौत हुई, तो जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की जांच होनी चाहिए.

BHOPAL BJP YUVA MORCHA LEADER DEATH
जांच समिति का किया गया गठन (ETV Bharat)

घटना की जांच में जुटा प्रशासन

दरअसल, रविवार रात सड़क पार करते समय डीबी मॉल के सामने लगे इलेक्ट्रिक पोल को पकड़ते ही युवा नेता दिव्यऋषि की मौत हो गई. मामले की जांच में यह स्पष्ट होना है कि पोल पर करंट फैलने की वजह क्या थी? इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था में किस स्तर पर लापरवाही हुई. जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष देवेंद्र रावत ने पुलिस और प्रशासन से मांग की है कि जांच निष्पक्ष तरीके से की जाए, जिम्मेदार लोगों की भूमिका तय की जाए. अगर जांच में आपराधिक लापरवाही सामने आती है तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए.

5 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी कमेटी

भोपाल कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने दिव्यऋषि तिवारी मौत मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं, जांच कमेटी में 4 सदस्यों को रखा गया है. जिसमें अपर कलेक्टर सुमित पांडे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मनीष शर्मा, बिजली विभाग के कार्यपालिका नियंत्रित मोहम्मद जावेद और इंजीनियर प्रदीप सिंह चौहान को शामिल किया गया है. यें कमेटी 5 दिन में रिपोर्ट पेश करेंगी.

Bhopal murder case registered
भोपाल जिला बार एसोसिएशन ने सौंपा ज्ञापन (ETV Bharat)

दिव्यऋषि तिवारी की मौत के बाद अब मामला राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे के साथ-साथ कानूनी लड़ाई का रूप लेता दिखाई दे रहा है. वकीलों ने साफ कर दिया है कि वे मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर आगे भी संघर्ष जारी रखेंगे.

TAGGED:

CM MOHAN YADAV
BHOPAL BJP YUVA MORCHA
BHOPAL DISTRICT BAR ASSOCIATION
DIVYARISHI TIWARI ELECTROCUTION
BHOPAL DIVYARISHI TIWARI DEATH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.