बीजेपी कार्यकर्ताओ का हाईटेक मोड, सोशल मीडिया के साथ AI क्लासेस

सोशल मीडिया के दौर में आपके वक्तव्य की एक गलती कैसे आपकी पूरी राजनीति पर संकट ला सकती है, एआई के जरिए अगर संदर्भ निकालें तो कहां सावधानी जरुरी है. कार्यकर्ताओं को वैचारिक पाठ बढ़ाने वाली बीजेपी में अब इस तरह की क्लास भी लगाई जा रही है कि संगठन की रीढ कहे जाने वाले कार्यकर्ता सोशल मीडिया के ट्रेंड और एआई टूल के साथ आए नए बदलाव को समझ और जान सकें.

ये ट्रेनिंग क्लास दीनदयाल महाप्रशिक्षण अभियान का हिस्सा है, जिसमें इस ट्रैनिग सत्र में ट्रेंड हुए नेता और ट्रेनर आगे जिलों में जाकर मंडल स्तर बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देंगे. इस कार्यशाला को नाम ही दिया गया है विषय वक्ता कार्यशाला..

भोपाल : बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के लिए तकनीक की क्लास भी लगा रही है. पूरी दनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सोशल मीडिया के दखल के साथ बदले कल्चर में कार्यकर्ता किस तरह से जानकारी से अपडेट रहें, सत्ता में रहने के बावजूद कार्यकर्ता का संवाद क्या होना चाहिए और संपर्क के नए एआई टूल क्या हैं? भोपाल में जुटे पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये प्रशिक्षण दिया गया.

प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा "समय-समय पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना हमारी कार्यप्रणाली है. विचारधारा से कार्यकर्ताओं को अवगत कराना हमारी सतत प्रक्रिया है. सोशल मीडिया के दौर में जाहिर है, उस पर भी फोकस रहेगा.

विषय वक्ता कार्यशाला में कौन विषय जरूरी

भोपाल के रवीन्द्र भवन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की मौजूदगी में ये ट्रेनिंग क्लास शुरू हुई. इनके अलावा प्रदेश प्रभारी डॉ. महेन्द्र सिंह एवं प्रशिक्षण महाअभियान के पश्चिम मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रभारी के.सी. पटेल ने संबोधित किया. इस विषय वक्ता कार्यशाला में पार्टी कार्यकर्ताओँ को पार्टी की विचारधारा के अलग 14 अलग अलग विषयों पर ट्रेनिंग देगी. इसमें कैसे कार्यकर्ताओं तक और फिर जनता तक अपनी बात पहुंचाई जाए, इसका पूरा खाका इन नेताओं और कार्यकर्ताओँ के सामने पेश किया जाएगा.

ये ट्रेनर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें यहां से ट्रेनिंग पाए ट्रेनर बाद में अपने अपने क्षेत्र में जाकर ट्रेनिंग देंगे. बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने बताया "मीडिया हो सोशल मीडिया हो या फिर एआई जैसे नवाचार नई तकनीक को अपनाने के लिए बीजेपी हमेशा प्रतिबद्ध है. इसके अलावा पार्टी की विचारधारा हमारी सरकारों की कार्यपद्धति के विषय भी हैं, जिनसे इस कार्यशाला में हिस्सा ले रहे वक्ताओं को अवगत कराया जा रहा है."

हर जिले से बुलाए गए दो-दो ट्रेनर

मध्य प्रदेश के सभी जिलों से दो-दो प्रशिक्षक बुलाए गए हैं. इस ट्रैनिंग को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि पहले फेज में ट्रेनर तैयार होंगे. इसमें भी हर अंचल के लिए अलग प्रशिक्षण वर्ग है. प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने बताया "भोपाल में हो रही इस ट्रेनिंग कार्यशाला में चंबल, ग्वालियर, सागर, नर्मदापुरम, भोपाल संभाग (गुना व अशोक नगर जिले को छोड़कर) कुल 23 जिलों के 400 से अधिक विषय वक्तागण शामिल होंगे."

इसी तरह 10 मार्च को इंदौर के गुजराती इनोवेटिव कॉलेज में इंदौर, निमाड़, उज्जैन, मंदसौर संभाग एवं गुना व अशोकनगर सहित 20 जिलों के विषय वक्तागणों की कार्यशाला आयोजित होगी. 14 मार्च को जबलपुर के नेताती सुभाषचंद्र बोस कन्वेंशन सेंटर में जबलपुर, छिंदवाड़ा, रीवा एवं शहडोल संभाग के 19 जिलों के विषय वक्तागणों की कार्यशाला आयोजित की जाएगी.