कार्यकर्ताओं की कतार में पहुंची जनता, मंत्री से बुजुर्ग ने बेटे की मौत का इंसाफ मांगा

भोपाल में आयोजित बीजेपी के कार्यकर्ता कॉर्नर में अपनी शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं लोग, मंत्री से लगा रहे न्याय की गुहार.

कार्यकर्ताओं की कतार में पहुंची जनता (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 4, 2025 at 2:08 PM IST

भोपाल: कार्यकर्ताओं के लिए बीजेपी मुख्यालय में शुरू हुए मिनिस्टर कॉर्नर में तीसरे ही दिन एक ऐसा मामला पहुंचा कि मंत्री भी हैरान रह गए. असल में तो ये पूरी प्रक्रिया इसलिए शुरु की गई, ताकि कार्यकर्ता अपनी पार्टी के मंत्री से सहज मुलाकात कर अपने काम बता सकें. लेकिन मंत्री दरबार में इस शुरुआत के तीसरे ही दिन अब आम लोग भी अपनी शिकायत लेकर पहुंचने लगे हैं. भोपाल के जहांगीराबाद इलाके से चिराग हुसैन भी अपने बेटे की मौत का मामला लेकर इस दरबार में पहुंचे थे.

कार्यकर्ता कॉर्नर जनता दरबार में तब्दील

भोपाल में बीजेपी मुख्यालय में मंत्रियों की 5 दिन ड्यूटी का मकसद कार्यकर्ताओं से मंत्रियों का सहज संवाद और उनकी समस्याओं का निराकरण था. लेकिन इस प्रयोग के तीसरे ही दिन कार्यकर्ताओं के लिए खोला गया ये कॉर्नर जनता दरबार में भी तब्दील होता देखा गया. कार्यकर्ताओं के अलावा इसमें आम लोग भी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे.

बीजेपी कार्यकर्ता कॉर्नर (ETV Bharat)

जब मंत्री जी के सामने बेटे की इंसाफ की लगी गुहार

चिराग हुसैन उन्ही में से एक थे, जो अपने बेटे की मौत के बाद शिकायत लेकर आए थे कि उनके बेटे की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है और पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रही. उनका आरोप है कि, उनके बेटे जब्बाद हुसैन की मौत नहीं, बल्कि हत्या हुई है और उसकी दूसरी पत्नी ने बेटे की हत्या की है. इस मामले में वे पुलिस में शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही. मंत्री विश्वास सारंग से शिकायत करके उन्होंने दरख्वास्त की है कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाए.

'अधिक शराब बनी मौत की वजह'

चिराग हुसैन ने बताया कि "उनके बेटे जब्बाद की शादी 2023 में जीनत बानो से हुई थी. बेटा रेलवे में नौकरी करता था. बीते नवम्बर महीने की 20 तारीख को वह सोया, लेकिन उठा नहीं." पिता चिराग हुसैन का कहना है कि "उनकी बहू, बेटे के साथ मारपीट करती थी. जिससे मानसिक प्रताड़ित होकर बेटे ने शराब पीना शुरु कर दिया था." उनका आरोप है कि बहू ने उसे ज्यादा शराब पिलाई, जो उसकी मौत की वजह बन गई.

मंत्री से बुजुर्ग ने बेटे की मौत का इंसाफ मांगा (ETV Bharat)

मंत्री ने बताया कैसे समस्याओं का होगा निपटारा

मंत्रियों के बीजेपी मुख्यालय में बैठने का ये तीसरा दिन था. इस दिन मंत्री लखन पटेल और मंत्री विश्वास सारंग बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं की सुनवाई के लिए बैठे थे. मंत्री लखन पटेल ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा, "इस पहल के लिए अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का आभार है. हर विभाग से जुड़ी शिकायत का पूरा डेटा बीजेपी मुख्यालय में होगा, जिसे टीम मॉनिटर करेगी और संबंधित विभागों तक भेजेगी. इसके बाद समस्याओं के समाधान तक इसका फॉलोअप होगा. जिसकी जानकारी संबंधित विभाग के मंत्री के साथ जिस मंत्री की मौजूदगी में ये शिकायत आई उनको भी दी जाएगी."

