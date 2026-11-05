भाजपा ने दिखाया राहुल का राजनीतिक आंकड़ा, प्रेम शुक्ला बोले राहुल आगे बढ़े, पार्टी पीछे खिसकती गई

भाजपा ने दिखाया राहुल का राजनीतिक आंकड़ा, प्रेम शुक्ला बोले राहुल आगे बढ़े, पार्टी पीछे खिसकती गई
भोपाल में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले-राहुल का प्रमोशन हुआ कांग्रेस का डिमोशन. रिपोर्ट बृजेंद्र पटेरिया
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 8:59 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ रैली के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के राजनीतिक सफर के आंकड़े पेश किए हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी का प्रमोशन हुआ, लेकिन उनकी पार्टी का देश में उसी तरह डिमोशन होता गया. उन्होंने कहा कि साल 2008 में राहुल गांधी को राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने के समय कांग्रेस के देशभर में 1182 विधायक थे. अब राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और उनके विधायकों की संख्या घटकर 654 रह गई है, जबकि बीजेपी के पास कांग्रेस से तीन गुना ज्यादा विधायक मौजूद हैं.
12 में से 10 एसआईआर कांग्रेस सरकार में हुई
बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से रूबरू हुए प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे को लेकर पलटवार किया. प्रेम शुक्ला ने कहा कि राहुल गांधी सदन में कभी बहस नहीं करते, बल्कि हंगामा करके चले जाते हैं और सड़क पर जाकर बहस की बात करते हैं. पिछले एक दशक में चार बार ऐसे मौके आए जब सत्ता और विपक्ष के बीच बहस हुई और हर बार अपनी बात रखने के बाद सदन छोड़कर भाग जाते हैं.
उन्होंने कहा कि देश में 12 बार एसआईआर की प्रक्रिया हो चुकी है. शुरूआत की तीन एसआईआर की प्रक्रिया जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में हुई. इसके बार इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भी एसआईआर की प्रक्रिया की गई और तब यह पूरी प्रक्रिया संवैधानिक थी. लेकिन अब तब मतदाता सूची से फर्जी, मृत और स्थायी रूप से जा चुके मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं तो कांग्रेस को यह प्रक्रिया असंवैधानिक लग रही है. प्रेम शुक्ला ने कहा कि एसआईआर के मामले में कांग्रेस एक भी मतदाता सर्वोच्च न्यायालय के सामने नहीं खड़ा कर सकी जो वैध हो और उसका नाम काटा गया हो. उन्होंने सवाल किया कि स्थायी रूप से दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो चुके मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में रहने चाहिए.
राहुल गांधी पर साधा निशाना
बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस की राजनीतिक यात्रा के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 60 विधानसभा के चुनाव हार चुकी है. राहुल गांधी को कांग्रेस महासचिव का प्रभार 2008 में दिया गया था उस समय कांग्रेस के देश में कुल विधायक 1182 थे. उस समय बीजेपी के देश में विधायकों की संख्या 882 थी. राहुल गांधी को महासचिव बनाए जाने के बाद से ही कांग्रेस का ग्राफ नीचे आना शुरू हो गया.
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2014 में पार्टी उपाध्यक्ष बनाया गया. उस समय कांग्रेस के देश में विधायकों की संख्या घटकर 883 हो गई. इसके बाद 2017 में राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, तब कांग्रेस के देश में विधायकों की संख्या घटकर 807 रह गई. साल 2024 में राहुल गांधी को सदन में विपक्ष का नेता बनाया गया और इसके बाद कांग्रेस के देश में विधायकों की संख्या घटकर 654 रह गई है. प्रेम शुक्ला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी नाकामी छिपाने के लिए मतदाता सूची और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं.