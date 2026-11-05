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भाजपा ने दिखाया राहुल का राजनीतिक आंकड़ा, प्रेम शुक्ला बोले राहुल आगे बढ़े, पार्टी पीछे खिसकती गई

भोपाल में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने राहुल गांधी पर साधा निशाना ( ETV bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ रैली के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के राजनीतिक सफर के आंकड़े पेश किए हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी का प्रमोशन हुआ, लेकिन उनकी पार्टी का देश में उसी तरह डिमोशन होता गया. उन्होंने कहा कि साल 2008 में राहुल गांधी को राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने के समय कांग्रेस के देशभर में 1182 विधायक थे. अब राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और उनके विधायकों की संख्या घटकर 654 रह गई है, जबकि बीजेपी के पास कांग्रेस से तीन गुना ज्यादा विधायक मौजूद हैं.

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