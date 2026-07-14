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भोपाली पार्षद का अलग स्वैग, सड़क पर ही लगा लिया कार्यालय, इस बात से हैं खफा

बीजेपी पार्षद राजेश चौकसे ने सड़क पर शुरू किया जनसुनवाई कार्यालय शुरू, नगर निगम ने तोड़ दिया था ऑफिस, सामने आई बड़ी वजह

Bhopal Bjp parshad office on road
वार्ड 62 के पार्षद ने सड़क पर लगाया कार्यालय (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 10:10 AM IST

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भोपाल : राजधानी भोपाल के आनंद नगर में नगर निगम की कार्रवाई के बाद शुरू हुआ विवाद अब सियासी रंग लेता जा रहा है. वार्ड-62 के बीजेपी पार्षद राजेश चौकसे ने अपना कार्यालय टूटने के बाद सड़क पर ही कार्यालय खोल लिया है और यहीं जनसुनवाई कर रहे हैं. खुले आसमान के नीचे कुर्सी-टेबल लगाकर पार्षद क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनते नजर आ जाते हैं और ऊपर उनकी तस्वीर का साथ बैनर नजर आता है, जिसमें पता लिखा है, '' वार्ड 62 पार्षद कार्यालय, सड़क किनारे.'' सुन रहे हैं.

नगर निगम ने तोड़ा था बीजेपी पार्षद का कार्यालय

सड़क पर चल रहे इस कार्यालय की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट हो रही हैं और पूरे मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है. इस घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई, जब शुक्रवार सुबह नगर निगम की बिल्डिंग परमिशन शाखा ने पुलिस बल की मौजूदगी में आनंद नगर स्थित सरकारी दुकानों के ऊपर बने कार्यालय को अवैध निर्माण बताते हुए तोड़ दिया था.निगम का कहना है कि यह निर्माण बिना वैध अनुमति के किया गया था, इसलिए नियमानुसार कार्रवाई की गई.

पार्षद ने सड़क पर लगाया कार्यालय (Etv Bharat)

जनता की सेवा किसी भवन या कार्यालय की मोहताज नहीं : पार्षद

कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा जिससे किसी तरह का विरोध या कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा न हो. कार्रवाई के बाद बीजेपी पार्षद राजेश चौकसे ने हार मानने के बजाय सड़क किनारे ही अपना अस्थाई कार्यालय शुरू कर दिया. उन्होंने टेबल-कुर्सी लगाकर लोगों से मिलना शुरू कर दिया और कहा कि जनता की सेवा किसी भवन की मोहताज नहीं है.

Bhopal Bjp parshad office on road
पार्षद बोले- राजनीतिक दबाव में ये सब किया गया (Etv Bharat)

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पार्षद बोले- राजनीतिक दबाव में ये सब किया गया

पार्षद ने दावा करते हुए कहा, '' निर्माण के लिए मौखिक अनुमति ली थी और कार्यालय को तोड़ना पूरी तरह अन्यायपूर्ण है. यह कार्रवाई नियमों के तहत नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव में की गई है.'' इससे पहले भी राजेश चौकसे ने एक मंत्री पर उनका कार्यालय तुड़वाने का आरोप लगाया था. हालांकि, नगर निगम ने इन आरोपों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि कार्रवाई पूरी तरह नियमों के अनुसार और अवैध निर्माण हटाने की प्रक्रिया के तहत की गई है. लेकिन सत्ता दल के होने के बावजूद पार्षद द्वारा लगाए गए ये आरोप और उनपर हुई कार्रवाई अब भोपाल में चर्चा का विषय बन गई है.

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