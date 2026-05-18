संगठन के टास्क पर मंत्रियों का रिव्यू, कांग्रेस का सवाल- मंत्री हेल्पलाइन की रिपोर्ट कब?
मध्य प्रदेश में बीजेपी संगठन ने सरकार के कामकाज का ब्यौरा लिया. मंत्रियों का वन टू वन परफार्मेंस रिव्यू किया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 18, 2026 at 4:41 PM IST
भोपाल : जिनकी बदौलत मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक बनाई और डेढ़ साल की कांग्रेस सरकार के बाद फिर सत्ता में वापसी की. मध्य प्रदेश में चुनाव के ढाई साल पहले अपने उस दैवदुर्लभ कार्यकर्ता की चिंता में पार्टी जाग गई है. बीजेपी ने मध्य प्रदेश के अपने राजनीतिक इतिहास में पहली बार कार्यकर्ता के साथ संगठन के दिए एजेंडे पर मंत्रियों से वन टू वन के साथ उनकी परफार्मेंस रिव्यू किया है.
प्रभार के जिलों से लेकर जिला स्तर पर संगठन के कार्डिनेशन तक हर मंत्री से सवाल जवाब हुए. अब कांग्रेस सवाल उठा रही है कि क्या मंत्रियों से बीजेपी मुख्यालय में शुरू की गई हेल्पलाइन का रिकार्ड पूछा गया. मंत्रियों को बताना चाहिए कि किस मंत्री के पास कितने कार्यकर्ताओं की शिकायतें आईं और कितनों की समस्या हल हो पाई.
पहली बार संगठन का मंत्रियों से वन टू वन
बीजेपी संगठन में कई प्रयोग हुए हैं. 2003 में उमा भारती की सरकार के दौर में मंत्रियों को एक दिन कार्यालय में बैठने का दिन भी तय किया गया था. लेकिन ये पहली बार है कि ढाई साल की सरकार के बाद मुख्यमंत्री के अलावा संगठन की ओर से मंत्रियों की परफार्मेंस का रिव्यू किया जा रहा है. मंत्रियों को प्रभार के जिले सौंपे जाने के बाद कहा गया था "वे नियमित जिलों में दौरा करेंगे." उसकी रिपोर्ट ली गई कि किस मंत्री ने कितने दौरे किए. कितने अंतर से किए.
जिलाध्यक्ष की चिट्ठी की शर्त
जनता से सीधे जुड़े केन्द्र, मसलन आंगनवाड़ी स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्रों के कितने दौरे किए गए. हालांकि पार्टी ने अब कार्यकर्ताओं पर जिलाध्यक्ष नाम का एक चैक लगा दिया है. चाहे विधायक हों या सांसद या फिर मंत्री भेंट करने या फिर किसी सरकारी काम के लिए भी इन्हें जिलाध्यक्ष की चिट्ठी लेकर आना होगा.
वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक पवन देवलिया कहते हैं "मुझे लगता है कि सरकार के मंत्रियों के विभागों से संबंधित समीक्षा या वन टू वन सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री करते हैं. संगठन का कार्य संगठन अध्यक्ष अथवा संगठन महामंत्री का होता है. अगर सरकार के मंत्री संगठन के नेताओं की या कार्यकर्ताओं का कार्य नहीं कर रहे हैं तो संगठन के अध्यक्ष मुख्यमंत्री के समक्ष विषय रख सकते हैं."
हेमंत खंडेलवाल ने पूछा-ढाई साल बाकी कितने वचन पूरे
बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने मीडिया से बातचीत में मंत्रीमण्डल विस्तार पर फिलहाल ब्रेक की ही बात की है और कहा है "अभी इसकी गुंजाइश नहीं. लेकिन बीजेपी वचनपत्र के बिंदुओं को लेकर फोकस है." खंडेलवाल ने बताया "मंत्रियों से पूछा गया है कि वचनपत्र के जो बिंदू थे, उसमें कितने अमल में आए और कितने मामलों में उपलब्धि हासिल हुई है. इसके अलावा सरकार की जितनी योजनाएं हैं, उनके अमल की क्या स्थिति है. इस पर भी डिटेल बातचीत हुई है. इसके अलावा पूछा गया कि जिला कार्यालय में उपस्थिति कितनी रही. कार्यकर्ताओं से कितनी बार मिले. प्रभार के जो विधायक और सांसद उनके साथ संवाद सौहार्द की क्या स्थिति है."
बीजेपी मुख्यालय के मंत्री हेल्पलाइन की रिपोर्ट कब आएगी
कांग्रेस सवाल उठा रही है कि जब रिव्यू किया ही जा रहा है तो कार्यकर्तओ की मदद के लिए पार्टी ने बीजेपी मुख्यालय में जो हेल्पलाइन शुरू की थी. हफ्ते के 5 दिन मंत्रियों को बीजेपी मुख्यालय में बिठाया जाता है. उसके बारे में भी बताना चाहिए कि कार्यकर्ताओं की कितनी शिकायतों पर मंत्रियों ने समाधान निकाला. उनके कितने अधूरे काम पूरे हुए.
कांग्रेस नेत्री संगीता शर्मा का कहना है "बीजेपी में संगठन मंत्रियों की क्लास ले रहा है. सिलेबस से सारे सवाल पूछे जा रहे हैं. कोई फॉर्म भी दिए हैं. मेरी चिंता बेचारे बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं को लेकर है, जो हर चुनाव में मेहनत करते हैं और दरी उठाते रह जाते हैं. क्या मंत्रियों से इस बात की जानकारी ली गई कि बीजेपी मुख्यालय में जो पार्टी ने हेल्पलाइन शुरू की थी, उसमें किस मंत्री ने कितने कार्यकर्ताओं की समस्याओं का निराकरण करवाया. अगर रिपोर्ट ली गई है तो बीजेपी को इसे सार्वजनिक भी करना चाहिए."
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हेमंत खंडेलवाल के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये प्रयोग
- जिला कार्यालय से जनसंवाद : इसके तहत खंडेलवाल ने पहल की है कि बीजेपी के सांसद, विधायक, मंत्री जिला कार्यालय में बैठक करेंगे. वहीं जनसुनवाई के जरिए आम लोगों की भी शिकायतें सुनकर उनका हाथ के हाथ समाधान किया जाएगा.
- मंत्री हेल्पलाइन : 2003 में कप्तान सिंह सोलंकी के संगठन मंत्री रहते शुरू की गई ये पहल दुबारा लागू की गई. मंत्री बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं से मिलकर उनकी समस्याएं निपटाते हैं.
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