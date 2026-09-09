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मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ दल के विधायकों के बगावती तेवर, संगठन के साथ सरकार निशाने पर

मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ दल के विधायकों के बगावती तेवर ( ETV Bharat )

दमोह में कलेक्टोरेट की बैठक में नाराज मलैया ने कहा "नेता लोगों से लेकर अधिकारी, कर्मचारी, पार्षद, नगर पालिका के कर्मचारी गरीबों का पैसा खा रहे हैं." एक तरीके से मलैया ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया. अपनी ही सरकार में जनप्रतिनिधियों के साथ अफसर कठघरे में खड़े कर दिए गए. दूसरे विधायक हैं अजय विश्नोई. बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री विश्नोई ने खराब सड़कों को लेकर मोर्चा खोला था और कहा था "केवल उनकी विधानसभा में ही नहीं पूरे प्रदेश में पीडब्लूडी के साथ प्रधानमंत्री सड़क योजना में सड़कें पूरी तरह खराब हैं. यही वजह है कि जनता विधायकों को कठघरे में खड़ा करती है. उनसे सवाल करती है."

मध्य प्रदेश के बीजेपी संगठन की मिसाल आदर्श संगठन के तौर पर दी जाती रही है. ये एक ऐसा संगठन रहा है जहां पार्टी के नेता अपने फोरम से बाहर अमूमन बयान नहीं देते थे. लेकिन इधर बीजेपी 6 महीने से देखिए तो बंद कमरों में किए जाने वाले सारे शिकवे शिकायत से लेकर बेबाक बयान पार्टी फोरम से बाहर ही कहे और सुने जा रहे हैं. प्रदेश में वित्त मंत्री रहे और मौजूदा विधायक जयंत मलैया का कुछ दिन पहले दिया गया बयान इसकी ताजा मिसाल है.

इस बीच पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात भी सुर्खियों में हैं. हालात ये हैं कि बिजली, सड़क और पानी के जिन मुद्दों पर 2003 में मध्य प्रदेश में सत्ता पलट हुई थी. 20 साल की सरकार के बाद उसी बिजली, सड़क और पानी के मुद्दे पर पार्टी के ही विधायक अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हैं.

भोपाल : मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में दो साल से ज्यादा का समय अभी बाकी है. लेकिन हालात ये हैं कि बीते 6 महीने से देखें तो एक के बाद एक पार्टी के विधायक से लेकर पूर्व मंत्री तक अपनी ही सरकार और संगठन के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं. दतिया में मिली हार के बाद संगठन और सरकार के सामने खड़े अपने ही नेताओं के आईने खड़े हैं.

विश्नोई ने जड़े भ्रष्टाचार के आरोप

विश्नोई ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी और ये भी कहा था "कम दरों पर ठेका लेने और निर्माण की क्वालिटी में समझौते के साथ जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, वो सड़कों की क्वालिटी में दिखाई दे रहा है." विधायक महेन्द्र हार्डिया ने अपने विधानसभा क्षेत्र में बढ़ते जलसंकट को लेकर बाकायदा वीडियो संदेश जारी किया था. उन्होंने कहा था "टंकिया भर नहीं रही हैं. ट्यूबवेल सूख गए हैं. अधिकारियों के पास सुनवाई नहीं है. कोई समाधान नहीं निकल रहा है." हालांकि उनके वीडियो जारी होने के बाद हालात संभाले गए थे.

पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी रतलाम एसपी ऑफिस में धरने पर (ETV BHARAT)

बिजली पर भी बीजेपी विधायक का मंत्री से सवाल

सड़क, बिजली, पानी के साथ बिजली कटौती भी मुद्दा बनी है. गुना से बीजेपी के विधायक पन्नालाल शाक्य जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने ऊर्जा मंत्री प्रदुम्न सिंह तोमर और अपने जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के कामकाज पर सवाल उठा दिए थे. ऊर्जा मंत्री प्रदुम्न सिंह तोमर के खिलाफ तो पन्नालाल शाक्य लंबे समय से मोर्चा खोले हुए हैं. उन्हे पार्टी की ओर से समझाइश भी दी गई लेकिन उसका असर होता नहीं दिखा.

दमोह कलेक्टोरेट की बैठक में नाराज विधायक जयंत मलैया (ETV BHARAT)

पूर्व गृह मंत्री की चेतावनी, पार्टी ही छोड़ दूंगा

अपनी ही सरकार में एसपी ऑफिस में एक मामले को लेकर धरने पर बैठ गए पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी के साथ नौबत यहां तक आ गई कि उन्हें कहना पड़ा "मैं पार्टी ही छोड़ दूंगा." कभी प्रदेश सरकार में गृह मंत्री रहे हिम्मत कोठारी का दर्द ये था कि उनके एक परिचित के प्लॉट पर कब्जा हटवाने के लिए उन्हें रतलाम में थाना प्रभारी से लेकर एसपी तक कई बार गुहार लगानी पड़ी. उन्होंने तंग आकर ये कहा "सिस्टम में कहीं भी आम आदमी की सुनवाई नहीं हो रही है. ये तो अराजकता की स्थिति है कि कोई सुनने वाला ही नहीं." उन्होंने धरने पर बैठकर यहां तक कहा था "अगर सुनवाई नहीं हुई तो वे पार्टी भी छोड़ देंगे."

खंडेलवाल की दिल्ली दौड़ के मायने

दतिया विधानसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की दिल्ली दौड़ के मायने निकाले जा रहे हैं. कांग्रेस प्रवक्ता संगीता शर्मा का कहना है "बीजेपी में सत्ता से लेकर संगठन तक कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है. हालात ये हैं कि विधायकों की अपनी ही सरकार में सुनवाई नहीं हो रही है. पूर्व गृह मंत्री की थाना प्रभारी नहीं सुन रहा. इससे बुरे हालात क्या होंगे. सड़क, बिजली, पानी हर संकट पर बीजेपी के ही विधायक अपनी सरकार को घेरते हुए खड़े हैं. दतिया चुनाव में मिली हार के बाद खंडेलवाल की दिल्ली दौड़ भी बहुत कुछ कह रही है."