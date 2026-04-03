BJP MLA विष्णु खत्री का वेयर हाउस ब्लैक लिस्टेड, बारदाना देने वाली समिति पर भी कार्रवाई
मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी शुरू नहीं, क्योंकि बारदाने का संकट है तो वहीं बीजेपी के रसूखदारों के गोदाम लबालब भरे हैं.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 3, 2026 at 6:37 PM IST
भोपाल : बैरसिया के बीजेपी विधायक विष्णु खत्री के भागवती वेयर हाउस को खाद्य विभाग ने ब्लैक लिस्टेड कर दिया है. इस साल वेयर हाउस में गेहूं की सरकारी खरीदी नहीं हो सकेगी. बारदाना देने वाली सहकारी समिति पर भी ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई हुई है. विधायक विष्णु के वेयर हाउस में सरकारी खरीदी से पहले ही 6522 क्विंटल गेहूं रखा मिलने पर ये कार्रवाई की गई.
वेयर हाउस में 6522.50 क्विंटल गेहूं मिला
इस मामले में खाद्य विभाग को मिली शिकायत के बाद अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर जांच समिति बनी थी. समिति ने जांच में पाया वेयर हाउस में 6522.50 क्विंटल गेहूं मिला. 5 हजार क्विंटल गेहूं 50-50 किलो के नए बोरों में भरा था, जिनकी संख्या 11 हजार है. 550 क्विंटल गेहूं गोदाम में खुले में रखा था. इसकी कुल कीमत 1.43 करोड़ रुपए आंकी गई. फूड कंट्रोलर चंद्रभान सिंह जादौन ने बताया "जिस वेयर हाउस में गेहूं मिला है, उसमें इस साल खरीदी नहीं की जाएगी."
गेहूं बेचने वाले किसानों पर भी गिरेगी गाज
फूड कंट्रोलर चंद्रभान जादौन ने बताया "जिस सहकारी समिति ने बारदाना उपलब्ध कराया, उसे भी ब्लैक लिस्टेड किया है. जिन किसानों ने यहां गेहूं बेचा था, उनसे अब गेहूं की खरीदी नहीं की जाएगी. नागरिक आपूर्ति निगम को बारदाना वापस किया जाएगा. जांच कमेटी ने विस्तृत जांच रिपोर्ट शासन को भेजी थी, रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई है."
विधायक के वेयर हाउस में गेहूं रखा होने की शिकायत के बाद खाद्य विभाग ने क्षेत्र के एक दर्जन वेयर हाउस की जांच की थी. एक अन्य स्थान पर वेयर हाउस के बाहर भी गेहूं का स्टॉक मिला, जिसे जांच में शामिल किया गया है.
भाजपा नेता कुबेर सिंह गुर्जर का वेयर हाउस भी घेरे में
वहीं, जनपद अध्यक्ष बैरसिया के पति भाजपा नेता कुबेर सिंह गुर्जर से जुड़ा वेयर हाउस भी जांच के दायरे में आ गया. जिला उपार्जन समिति ने पूरे मामले की जांच की थी. इसमें बताया गया कि भागवती वेयर हाउस यूनिट-2 ग्राम तरावली में पूर्व से संग्रहित रबी विपणन वर्ष 2025-26 की शेष भंडारित 26 गठानें रखी थीं. विपणन वर्ष 2026-27 में खरीदी के लिए किसान सहकारी विपणन सहकारी समिति मर्यादित के कम्प्यूटर ऑपरेटर विनोद सूर्यवंशी को प्रदाय कर पावती प्राप्त की गई थी.
जांच में शासकीय बारदानों में खरीदी शुरू होने से पहले ही अवैध रूप से किसानों का कुल 6522.50 क्विंटल गेहूं वेयर हाउस में भंडारित पाए जाने से गोदाम प्रबंधक और समिति प्रबंधक की मिलीभगत होना पाया गया. इस बारे में विधयाक विष्णु खत्री से संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया.
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भोपाल के 92 केंद्रों पर 10 अप्रैल से होगी खरीदी
सरकार ने बारदाने की कमी का हवाला देकर गेहूं खरीदी की अवधि तीन बार बढ़ाई है, हालांकि, भोपाल जिले के कुल 92 में से 85 खरीदी केंद्रों पर बारदाना पहुंच चुका है. प्रत्येक वेयर हाउस में 6 हजार क्विंटल तक खरीदी की क्षमता की तैयारी है. इसके बावजूद किसान गेहूं बेचने के लिए परेशान हो रहे हैं, उन्हें अपनी फसल बेचने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है.