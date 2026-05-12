PM मोदी की ईंधन बचाने की अपील पर BJP नेताओं का टशन, काफिले में 700 वाहन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेट्रोल-डीजल की बचत करने की सलाह पर बीजेपी नेताओं ने ही पानी फेरा. हालांकि कुछ सकारात्मक असर भी दिखा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 12, 2026 at 5:46 PM IST
भोपाल : पीएम मोदी के पेट्रोल-डीज़ल बचाने की अपील अपनी जगह है. बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश और रुतबा अपनी जगह. मध्य प्रदेश में इस अपील के असर और फिर मीडिया में खड़े हुए सवाल के बाद के साइड इफैक्ट की कई तस्वीरें एक के बाद एक सामने आईं. पीएम मोदी की अपील के ठीक एक दिन बाद बीजेपी मुख्यालय पहुंचा नेताजी का 700 सौ गाड़ियों का काफिला. बीजेपी के विधायक ने जलवे में कोई कमी नहीं रखी. अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचने पर सड़क पर गाड़ियों का रेला लगा दिया.
पीएम मोदी की अपील और विधायक का टशन देखिए
विधायक प्रीतम लोधी बयानों से ही बेबाक नहीं है. ये देखिए काफिला. पीएम मोदी की अपील को बेअसर दिखाता ये काफिला पिछोर से विधायक प्रीतम लोधी का है. जिन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र तक में ये बता दिया कि नेताजी के साथ कितना बड़ा लाव लश्कर चलता है. एक दो नहीं सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां आधा हाईवे को कवर किए थीं. ये तस्वीर उस समय वायरल हुईं, जब प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी मुख्यालय में मीडिया के जरिए नेताओं के समझाइश दे रहे थे कि जनप्रतिनिधियों को मिसाल देनी चाहिए.
700 गाड़ियों के साथ नेताजी नॉनस्टॉप
पाठ्यपुस्तक निगम के नए अध्यक्ष सौभाग्य सिंह ठाकुर पदभार ग्रहण करने से पहले अपनी पार्टी के पूर्वजों को प्रणाम करने लाव लश्कर से पहुंचे. मीडिया ने जब इनके काफिले की तस्वीरों के साथ सवाल उठाया कि पीएम मोदी की अपील का कार्यकर्ताओं पर ही असर नहीं तो दूसरे नेता पदभार ग्रहण करने से पहले ई-रिक्शा में बैठकर भाजपा मुख्यालय पहुंचे. अब एहतियायतन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को कार्यकर्ताओँ को सैकड़ों गाड़ियों के ऐसे काफिले को लेकर अपील करनी पड़ गई.
ऊर्जा मंत्री ने लिया संकल्प ई-बाइक का
मिडिल ईस्ट के युद्ध और उसके बाद बढ़े पेट्रोल डीजल के संकट के मद्देनजर तेलंगाना में पीएम मोदी की अपील के ठीक 24 घंटे बाद की तस्वीर हैं ये. अपने हर भाषण की शुरुआत पीएम मोदी के जिक्र के साथ करने वाले नेताजी ने उनकी अपील को इस कान से सुना और उससे निकाल दिया. जो किया वो तस्वीरों में सामने है. एक, दो, चार, दस नहीं सात सौ गाड़ियों का काफिला दौड़ पड़ा. मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष सौभाग्य सिंह ठाकुर उज्जैन से भोपाल तक 191 किलोमीटर ये काफिला कई जगह जाम लगाते हुए लेकर पहुंचे. अब अंदाजा लगा लीजिए कि सात सौ गाड़ियों में कितना पेट्रोल और डीजल फूंका गया होगा.
कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं पर कसा तंज
अब कांग्रेस पूछ रही है कि क्या पीएम मोदी की अपील केवल आम जनता के लिए है. कांग्रेस नेता संगीता शर्मा का कहना है "बीजेपी के नेताओं को इससे छूट मिली हुई है क्या. आम आदमी का कोटा तो इन सात सौ गाड़ियों में फूंक दिया होगा नेताजी ने. यानि बीजेपी के खाने के दांत और हैं दिखाने के और. वैसे चैरिटी घर से ही शुरू होती है. पीएम मोदी को चाहिए अपने मंत्रीमण्डल समेत पूरे संगठन को पूल से कार की सवारी सिखाएं."
नेताओं का शक्ति प्रदर्शन संभालने अध्यक्ष को करनी पड़ी अपील
नेताओं के ऐसे शक्ति प्रदर्शन को संभालने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को फिर से अपील करनी पड़ी. उन्होंने कहा "मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि प्रधानमंत्री जी के बताए मार्ग पर चलें. अभी जो नव नियुक्त अध्यक्ष हैं, वो उत्साह में आ जाते हैं. लेकिन हम ये अपील कर रहे हैं कि हम पार्टी के कार्यक्रमों में भी इसका पालन करें. और धीरे धीरे ये असर नीचे जाएगा. जो पीएम मोदी ने कहा है उसका अनुसारण हम सब करें."
कार से सीधे ई-रिक्शा में आ गए नवनियुक्त अध्यक्ष
स्टंट में नेताओं से कौन बाजी मार सकता है तो जब शक्ति प्रदर्शन पर सवाल उठे. और प्रदेश अध्यक्ष ने अपील की तो आज मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने पहुंचे सत्येंद्र भूषण सिंह ई रिक्शा की सवारी करके बीजेपी मुख्यालय पहुंचे. इनकी देखा देखी खादी ग्रोमोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष राकेश सिंह जादौन भी ई रिक्शा की सवारी करके पहुंचे. इस पर मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल का कहना है "यह पहल केवल सादगी का प्रतीक नहीं, बल्कि ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रहित के प्रति जिम्मेदार नागरिकता का सशक्त संदेश भी है. जब जनप्रतिनिधि स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन की गति और अधिक तेज होती है."
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ऊर्जा मंत्री ई बाइक से पहुंचे मंत्रालय
ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रदुम्न सिंह तोमर ई बाइक की सवारी करके मंत्रालय के लिए बंगले से निकले. उन्होंने कहा "प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आह्वान है कि सभी को पेट्रोल डीजल की गाड़ियों का कम से कम उपयोग करना चाहिए तो उसका अनुसरण करते हुए मैं कम से कम 4 पहिया गा़ड़ी का उपयोग करूंगा. जहां तक संभव होगा कार का सीमित ही उपयोग करूंगा."