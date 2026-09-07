भोपाल में बीजेपी विधायक के बोल, काजी कैंप पर मिसाइल गिरा दो, यहां वाले नहीं इस्लामाबाद वाले पर
बीजेपी विधायक के बयान पर कांग्रेस ने ली आपत्ति, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने फिजा बिगाड़ने वाला बयान बताया. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 7, 2026 at 11:24 AM IST
भोपाल : बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है. अपनी विधानसभा में हुए मटकी फोड़ के आयोजन में विधायक शर्मा ने अपने भाषण के दौरान कहा, '' करोंद से मिसाईल छोड़ो तो सीधे काजी कैम्प में जाकर गिरेगी, जब लोग ताली बजाने लग तो रामेश्वर ने कहा, '' मैंने यहां वाला नहीं, इस्लामाबाद वाला काजी कैंप बोला है.'' दरअसल, काजी कैम्प पुराने भोपाल का एक इलाका है. वहीं, अब कांग्रेस ने उनके इस बयान पर कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा है कि एक जनप्रतिनिधि का ये बयान बेहद आपत्त्तिजनक है, ये भोपाल की फिजा को बिगाड़ने वाला बयान है.
'' मेरा मतलब इस्लामाबाद वाले काजी कैम्प से था''
बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के जिस बयान को लेकर बवाल खड़ा हो गया है वो बयान उन्होने भोपाल में मटकी फोड़ के आयोजन में दिया था. ये आयोजन उनके ही विधानसभा क्षेत्र में हुआ. अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले विधायक रामेश्वर शर्मा हिंदू एकता की बात करते हुए कह रहे थे कि एक लाहौर ढाका और इस्लामाबाद में भी मटकी फोड़ के मुकाबले होंगे. उन्होंने जनता से सवाल-जवाब के अंदाज में पूछा, ''क्या आप लोग इस्लामाबाद में मटकी फोड़ना चाहते हैं?''
उन्होंने आगे मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा, '' हमने ऐसी मिसाईलें तैयार की हैं कि करोंद चौराहें से मिसाइल छोड़ी जाए तो सीधे काजी कैम्प में जाकर गिरें. बाद में शर्मा रुके और सफाई देते हुए कहा, '' मैंने यहां वाला नहीं, इस्लामाबाद वाला काजी कैंप बोला है.''
ये फिजा बिगाड़ने वाला बयान : कांग्रेस
बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के इस बयान को कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने फिजा बिगाड़ने वाला बयान बताया है. उन्होंने कहा, '' विधायक रामेश्वर शर्मा ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है. इस तरह का बयान भोपाल की फिजा के लिए ठीक नहीं है.'' उधर कांग्रेस के प्रवक्ता अब्बास हाफिज की ओर से ये सवाल उठा है कि विधायक रामेश्वर शर्मा को ये भी स्पष्ट करना चाहिए कि वे किस काजी कैम्प की बात कर रहे हैं. इस्लामाबाद में तो कोई काजी कैम्प है ही नहीं. क्या सरकार विधायक पर कोई कार्रवाई करेगी.?
यह भी पढ़ें-
- ट्विशा शर्मा केस: दो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बीच बड़ा विरोधाभास, मेडिकल रिपोर्ट पर उठे सवाल
- मध्य प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट, ग्वालियर-चंबल से बुंदेलखंड तक भारी बारिश की चेतावनी
सोशल मीडिया पर भी उठ रहे सवाल
सोशल मीडिया पर भी विधायक रामेश्वर शर्मा के इस विवादित बयान के वीडियो पर सवाल पूछे जा रहे हैं. उनके इस विवादित बयान को लेकर प्रश्न किए जा रहे हैं कि क्या एक जनप्रतिनिधि को इस तरह की बात कहनी चाहिए. हालांकि, ये पहला मौका नहीं है, रामेश्वर शर्मा पहले भी इस तरह के विवादित बयान देते रहे हैं.