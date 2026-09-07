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भोपाल में बीजेपी विधायक के बोल, काजी कैंप पर मिसाइल गिरा दो, यहां वाले नहीं इस्लामाबाद वाले पर

भोपाल में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के बयान पर विवाद ( Source - Screen grab & Rameshwar sharma fb account )