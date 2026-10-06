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भोपाल में BJP विधायक के घर चोरी, राजधानी में VIP बंगले भी सुरक्षित नहीं

भोपाल: राजधानी भोपाल में वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा मामला सामने आया है. शहर के बेहद पॉश और हाई सिक्योरिटी माने जाने वाले 45 बंगला इलाके में बीजेपी विधायक प्रीतम सिंह लोधी के सरकारी आवास को चोरों ने निशाना बना लिया. चोर इतने बेखौफ थे कि उन्होंने बंगले के कमरों के ताले तोड़कर न सिर्फ घर में जमकर तोड़फोड़ की, बल्कि नल की टोंटियों और गीजर से लेकर एक्टिवा, गैस सिलेंडर और किचन के सामान तक चोरी कर लिए.

बताया जा रहा है कि जुलाई महीने से सरकारी बंगला बंद था और जब विधयाक के पीए 30 सितंबर को बंगले में आए तब चोरी की वारदात का खुलासा हुआ, विधायक के पीए ने टीटी नगर थाने में इसकी एफआईआर दर्ज कराई. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि घटना का खुलासा हुए पांच दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस अब तक यह तक तय नहीं कर पाई है कि आखिर चोरी किस तारीख को हुई. जुलाई महीने से बंगला बंद होने के कारण पुलिस के सामने चोरी की सही तारीख और आरोपियों तक पहुंचना बड़ी चुनौती बन गया है.

विधायक के बंगले में सेंधमारी

विधायक प्रीतम सिंह लोधी का 45 बंगला स्थित सरकारी आवास जुलाई महीने से बंद था. 30 सितंबर को जब विधायक के पीए बंगले पर पहुंचे तो अंदर का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए. बंगले के कई कमरों के ताले टूटे हुए थे और अंदर सामान बिखरा पड़ा था. चोरों ने घर के अलग-अलग हिस्सों को खंगाल रखा था. इस दौरान बदमाशों ने सिर्फ कीमती सामान पर हाथ साफ नहीं किया, बल्कि बंगले के सभी वॉशरूम में लगे नल और पानी गर्म करने वाले गीजर तक खोलकर ले गए. इसके अलावा एक एक्टिवा स्कूटर, दो गैस सिलेंडर और किचन में रखा खाने-पीने का सामान भी चोर अपने साथ ले गए. यानी चोरों ने घर में जो सामान हाथ लगा, उसे ही निशाना बनाया और आराम से वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए.

विधायक आवास से लाखों का सामान उड़ा ले गए चोर (ETV Bharat)

CCTV डेटा रिकवर करना चुनौती

टीटी नगर पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. लेकिन पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, करीब तीन महीने पुराना सीसीटीवी डेटा रिकवर करना आसान नहीं है.

एडिशनल पुलिस कमिश्नर शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया, "विधायक प्रीतम सिंह लोधी के सरकारी आवास में हुई चोरी के मामले में पुलिस जांच कर रही है. पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह पता लगाना है कि चोरी किस तारीख को हुई. चोरी की तारीख स्पष्ट होने के बाद जांच को आगे बढ़ाना आसान होगा. जुलाई से बंगला बंद होने के कारण तीन महीने का सीसीटीवी डेटा रिकवर करना चुनौतीपूर्ण है, पुलिस अलग-अलग स्थानों के कैमरों की फुटेज खंगाल रही है."