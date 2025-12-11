ETV Bharat / state

भोपाल में BJP के दिग्गज नेता भगत सिंह कुशवाहा गिरफ्तार, फर्जीवाड़ा कर हड़पी बिल्डिंग

भोपाल में बीजेपी के दिग्गज नेता भगत सिंह कुशवाहा गिरफ्तार ( ETV BHARAT )