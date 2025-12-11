ETV Bharat / state

भोपाल में BJP के दिग्गज नेता भगत सिंह कुशवाहा गिरफ्तार, फर्जीवाड़ा कर हड़पी बिल्डिंग

बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने दो लोगों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज बनवाए और भोपाल की प्राइम लोकेशन पर एक भवन कब्जा किया.

भोपाल में बीजेपी के दिग्गज नेता भगत सिंह कुशवाहा गिरफ्तार (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 11, 2025 at 2:44 PM IST

भोपाल : राजधानी भोपाल के टीटी नगर थाना क्षेत्र में कुशवाहा भवन से जुड़ा बड़ा फर्जीवाड़े के खुलासा हुआ है. भाजपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा को पुलिस ने धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेज तैयार करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. इस मामले में दो और आरोपी गिरफ्तार हुए. टीटी नगर थाने में दर्ज मामले के अनुसार बीजेपी नेता भगत सिंह कुशवाहा पर आरोप है कि राजनीतिक रसूख के दम पर उन्होंने कुशवाहा भवन पर अवैध कब्जा जमाने के लिए फर्जी कागजात तैयार कराए.

फर्जी दस्तावेज बनाकर कुशवाहा भवन पर कब्जा

पुलिस जांच में सामने आया कि टीटी नगर स्थित अंजलि कॉम्प्लेक्स के पास मौजूद कुशवाहा भवन, जो मूल रूप से कुशवाहा समाज को आवंटित था, उसे हड़पने के लिए आरोपियों ने कूटरचित दस्तावेज तैयार किए. इन्हीं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पिछले लगभग 15 वर्षों से भगत सिंह कुशवाहा भवन पर कब्जा जमाए हुए थे. इस दौरान उन्होंने भवन में न केवल अपना राजनीतिक कार्यालय चलाया, बल्कि एक गर्ल्स हॉस्टल के रूप में भी उपयोग किया.

भोपाल एसीपी अंकिता खातरकर (ETV BHARAT)

बीजेपी नेता के दो बेटे भी गिरफ्त में

पुलिस ने इस मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल भानपुर के बेटे सीताराम कुशवाहा और मोहन कुशवाहा को भी गिरफ्तार किया है. आरोप है कि उन्होंने मिलकर भवन को निजी संपत्ति की तरह इस्तेमाल किया और समाज को आवंटित भूमि का दुरुपयोग किया. फर्जीवाड़े की पुष्टि होने पर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है. संभावना है कि आने वाले दिनों में और भी खुलासे हो सकते हैं.

बड़ी आसानी से बन जाते हैं फर्जी दस्तावेज

इस फर्जीवाड़े से कलेक्ट्रेट कार्यालय में एग्रीमेंट बनाने वाले नोटरी एवं स्टांप वेंडरों पर भी सवाल खड़े होते हैं कि कैसे किसी भी भवन या जमीन का एग्रीमेंट करते समय जरूरी दस्तावेजों को नजरअंदाज किया जाता है. दो गवाहों के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से करने होते हैं लेकिन देखा गया है किरायानामा हो या फिर एग्रीमेंट फर्जी तरीके से इतनी आसानी से बन जाते हैं. इस मामले में ACP अंकिता खातरकर ने बताया "थाना टीटी नगर में मई 2025 में एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें कुशवाहा समाज के भवन पर षडयंत्रपूर्वक फर्जी दस्तावेज तैयार कर कब्जा करने का आरोप था."

