बजट में मिली सौगातें सिलसिलेवार बताने फील्ड में उतरेंगे मध्य प्रदेश बीजेपी के दिग्गज

केंद्रीय बजट के लाभ बताने के लिए बीजेपी का कैम्पेन शुरू. हर वर्ग से संवाद करने की रणनीति बनी. जगह-जगह लगेंगी चौपालें.

MP BJP launches campaign
बजट में मिली सौगातें सिलसिलेवार बताने उतरेंगे बीजेपी नेता (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 6:18 PM IST

3 Min Read
भोपाल : केन्द्रीय बजट पेश होने के एक दिन बाद मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन शुरू कर दिया. इसके तहत बजट को आसानी से समझाने की योजना है. बजट में दी गई रियायतों को जनता के सामने रखने के लिए बीजेपी ने प्लानिंग की है.

प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं. केन्द्रीय मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के वित्त मंत्री जनता के बीच पहुंचेगे और बजट पर संवाद करेंगे.

केंद्रीय बजट के लाभ बताने के लिए बीजेपी का कैम्पेन शुरू (ETV BHARAT)

कल मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे प्रेस कांफ्रेंस

03 फरवरी को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पत्रकार वार्ता करेंगे. इसमें बताया जाएगा कि मध्यप्रदेश के हिस्से क्या आया. इसके अलावा बीजेपी द्वारा विद्यार्थियों से लेकर किसानों और महिलाओं से लेकर व्यापारियों से संवाद करने का सिलसिला शुरू हो चुका है.

इसी के तहत जिलों में सांसद, विधायकों के साथ चौपालें सजेंगी. ये अभियान 15 फरवरी तक चलेगा. इसे बजट प्रचार अभियान का नाम दिया गया है.

MP BJP launches campaign
केंद्रीय बजट का सीधा प्रसारण देखते बीजेपी नेता (ETV BHARAT)

समाज के हरेक वर्ग तक संदेश भेजने का प्लान

इसमें पहले चरण में 10 फरवरी तक पहले प्रदेश स्तर, फिर संभागीय मुख्यालय, फिर जिला स्तर पर पत्रकार वार्ताएं आयोजित होंगी. संभागीय मुख्यालय और जिलों में केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, उसके बाद केन्द्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री पत्रकार वार्ताओं को संबोधित करेंगे.

कार्यकम इस तरह से प्लान किया गया है कि इसमें पार्टी की समाज के हर वर्ग तक पहुंच हो सके. खासतौर पर विद्यार्थी, किसान, महिला, श्रमिक, व्यापारियों से संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

बताएंगे कैसे विकसित भारत बन रहा देश

विधानसभा स्तर तक सांसद, विधायक, मेयर और बाकी जनप्रतिनिधि चौपालें लगाकर समाज के सभी वर्गों से संवाद करेंगे. प्रदेश बीजेपी के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने बताया "बजट में आम जनता के हर वर्ग का किस तरह से ध्यान रखा गया है, इसकी जानकारी इन आयोजनों के जरिए जनता तक पहुंचाई जा रही है. वहीं, आम जनमानस को ये पता चल सके कि कैसे आर्थिक सुधारों के साथ विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है."

बजट प्रचार अभियान के लिए टोली गठित

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खण्डेलवाल ने बजट के प्रचार-प्रसार को लेकर प्रदेश स्तरीय टोली का गठन पहले ही कर दिया है. प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी को प्रदेश स्तरीय टोली का संयोजक बनाया गया है. इसके अलावा प्रदेश कोषाध्यक्ष अखिलेश जैन, प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष उषा अग्रवाल, सोशल मीडिया के प्रदेश संयोजक सुयश त्यागी एवं पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश कोषाध्यक्ष राम गुर्जर को प्रदेश टोली का सह संयोजक बनाया है.

